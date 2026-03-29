Хулио Веласкес оптимист: Остават още девет мача

Испанският треньор на Левски София Хулио Веласкес коментира в интервю за предаването Marcador Internacional по радио Marca развитието на българското първенство и амбициите на „сините“ в борбата за титлата през този сезон, предава БТА. „Досега всичко върви много добре. Отборът се представя силно и сме в положителна серия, но остават още девет мача“, заяви специалистът от Саламанка.

Основният конкурент на Левски София в битката за първото място е Лудогорец Разград – шампион с 14 поредни титли. Веласкес подчерта: „Те са клуб с много по-голям бюджет и редовно участват в Европа. Не е лесно да им се противопоставиш.“ По отношение на аванса от 9 точки той добави: „За нашата реалност това е нещо изключително.“

Към момента Първа лига се оглавява от Левски София с 65 точки, докато Лудогорец Разград е на втора позиция с 56 точки след 27 изиграни кръга.

„Поехме отбора в труден момент и успяхме да стигнем до второто място и участие в евротурнирите. Този сезон нещата се развиват изключително добре“, каза още той, като обърна внимание и на феновете: „Това е клубът с най-много привърженици в страната. Хората живеят с футбола много емоционално, но винаги с уважение.“

Веласкес подчерта, че атмосферата на стадион „Георги Аспарухов“ е ключов фактор, който създава сериозни трудности за гостуващите отбори.

Треньорът, който вече е подновил договора си до 2028 година, допълни: „Връзката с клуба е много стабилна. Решихме, че е време да изградим дългосрочен проект.“

В заключение той коментира и състоянието на българския футбол като цяло: „Необходимо е структурно развитие и повече инвестиции в младите играчи. Това е страна с потенциал, който трябва да бъде разгърнат.“