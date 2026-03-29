Хулио Веласкес оптимист: Остават още девет мача

Испанският треньор на Левски София Хулио Веласкес коментира в интервю за предаването Marcador Internacional по радио Marca развитието на българското първенство и амбициите на „сините“ в борбата за титлата през този сезон, предава БТА. „Досега всичко върви много добре. Отборът се представя силно и сме в положителна серия, но остават още девет мача“, заяви специалистът от Саламанка.
Основният конкурент на Левски София в битката за първото място е Лудогорец Разград – шампион с 14 поредни титли. Веласкес подчерта: „Те са клуб с много по-голям бюджет и редовно участват в Европа. Не е лесно да им се противопоставиш.“ По отношение на аванса от 9 точки той добави: „За нашата реалност това е нещо изключително.“
Към момента Първа лига се оглавява от Левски София с 65 точки, докато Лудогорец Разград е на втора позиция с 56 точки след 27 изиграни кръга.
„Поехме отбора в труден момент и успяхме да стигнем до второто място и участие в евротурнирите. Този сезон нещата се развиват изключително добре“, каза още той, като обърна внимание и на феновете: „Това е клубът с най-много привърженици в страната. Хората живеят с футбола много емоционално, но винаги с уважение.“
Веласкес подчерта, че атмосферата на стадион „Георги Аспарухов“ е ключов фактор, който създава сериозни трудности за гостуващите отбори.
Треньорът, който вече е подновил договора си до 2028 година, допълни: „Връзката с клуба е много стабилна. Решихме, че е време да изградим дългосрочен проект.“
В заключение той коментира и състоянието на българския футбол като цяло: „Необходимо е структурно развитие и повече инвестиции в младите играчи. Това е страна с потенциал, който трябва да бъде разгърнат.“
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 сашката
Коментиран от #6
14:41 29.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеро
До коментар #4 от "сашката":Да дадете медали и на съдиите
Коментиран от #8
14:44 29.03.2026
7 ХиХи
Коментиран от #18
15:03 29.03.2026
8 Даааа
До коментар #6 от "Зеро":Ами вие (предполагам, че сте фен на "припоците"...) какво трябва да предложите на Борисов и Михайлов, че заради вашия умишлен фалит (за да не плащате едни 15-20млн.) направиха така, че да останете в А група, въпреки "обединението" с няколко отбора, аааа....?!!! Сега на изборите да не забравите да гласувате за Бойко, а не да подкрепите "зеления чорап".... 🤣🤣🤣
15:07 29.03.2026
9 2013001768
15:13 29.03.2026
10 Тома
15:21 29.03.2026
11 Лост
Коментиран от #12, #13
15:51 29.03.2026
12 Лост
До коментар #11 от "Лост":Някой без да знае регламента и минуси пише.
15:55 29.03.2026
13 Левски 1914
До коментар #11 от "Лост":Нещо си се пообъркал момче цска го няма ФАЛИРА преди 9,5 години!
Коментиран от #15, #19, #20
15:58 29.03.2026
14 ужас
16:15 29.03.2026
15 Изтъркана плоча
До коментар #13 от "Левски 1914":Няма ли да промениш репертоара?
16:18 29.03.2026
16 Крайно време
Коментиран от #21
16:24 29.03.2026
17 Е,сега като не станат шампиони
16:52 29.03.2026
18 Не е вярно
До коментар #7 от "ХиХи":Два с ЦСКА и два с Лудогорец.
16:53 29.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А,само че,
До коментар #13 от "Левски 1914":Има живот и след фалита.Поне десетина пъти са ви били "фалирали".
16:57 29.03.2026
21 Е,нещата се променят
До коментар #16 от "Крайно време":Сега заради съдийските помощи,Левски е най-мразен.
16:58 29.03.2026
22 Велик Левски
Коментиран от #23
17:08 29.03.2026
23 Става интересно
До коментар #22 от "Велик Левски":Левски и БФС срещу ЦСКА и Лудогорец.Мсй "сините" ще го отнесат.
Коментиран от #24
17:13 29.03.2026
24 Левски
До коментар #23 от "Става интересно":Нищо интересно Лудогорец със купата Левски шампион ,а вие Припоци за вас пак Калъфка.
18:10 29.03.2026