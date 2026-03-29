Хулио Веласкес оптимист: Остават още девет мача

Хулио Веласкес оптимист: Остават още девет мача

29 Март, 2026 14:30 1 020 24

Атмосферата на стадион „Георги Аспарухов“ е ключов фактор, казва наставникът

Хулио Веласкес оптимист: Остават още девет мача - 1
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанският треньор на Левски София Хулио Веласкес коментира в интервю за предаването Marcador Internacional по радио Marca развитието на българското първенство и амбициите на „сините“ в борбата за титлата през този сезон, предава БТА. „Досега всичко върви много добре. Отборът се представя силно и сме в положителна серия, но остават още девет мача“, заяви специалистът от Саламанка.

Основният конкурент на Левски София в битката за първото място е Лудогорец Разград – шампион с 14 поредни титли. Веласкес подчерта: „Те са клуб с много по-голям бюджет и редовно участват в Европа. Не е лесно да им се противопоставиш.“ По отношение на аванса от 9 точки той добави: „За нашата реалност това е нещо изключително.“

Към момента Първа лига се оглавява от Левски София с 65 точки, докато Лудогорец Разград е на втора позиция с 56 точки след 27 изиграни кръга.

„Поехме отбора в труден момент и успяхме да стигнем до второто място и участие в евротурнирите. Този сезон нещата се развиват изключително добре“, каза още той, като обърна внимание и на феновете: „Това е клубът с най-много привърженици в страната. Хората живеят с футбола много емоционално, но винаги с уважение.“

Веласкес подчерта, че атмосферата на стадион „Георги Аспарухов“ е ключов фактор, който създава сериозни трудности за гостуващите отбори.

Треньорът, който вече е подновил договора си до 2028 година, допълни: „Връзката с клуба е много стабилна. Решихме, че е време да изградим дългосрочен проект.“

В заключение той коментира и състоянието на българския футбол като цяло: „Необходимо е структурно развитие и повече инвестиции в младите играчи. Това е страна с потенциал, който трябва да бъде разгърнат.“


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 сашката

    8 11 Отговор
    А така.Това да се чува.ЛЕВСКИ ШАМПИОН.

    Коментиран от #6

    14:41 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеро

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "сашката":

    Да дадете медали и на съдиите

    Коментиран от #8

    14:44 29.03.2026

  • 7 ХиХи

    9 2 Отговор
    Два с ЦСКА и един с Лудогорец, добре че нема и с чичо Венци

    Коментиран от #18

    15:03 29.03.2026

  • 8 Даааа

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Зеро":

    Ами вие (предполагам, че сте фен на "припоците"...) какво трябва да предложите на Борисов и Михайлов, че заради вашия умишлен фалит (за да не плащате едни 15-20млн.) направиха така, че да останете в А група, въпреки "обединението" с няколко отбора, аааа....?!!! Сега на изборите да не забравите да гласувате за Бойко, а не да подкрепите "зеления чорап".... 🤣🤣🤣

    15:07 29.03.2026

  • 9 2013001768

    0 1 Отговор
    Муи буено тио хуга транкилио тенис ми корасон

    15:13 29.03.2026

  • 10 Тома

    11 4 Отговор
    Едно време Левски винаги биеше с Гочев,Кочев и съдията Богдан Дочев

    15:21 29.03.2026

  • 11 Лост

    6 2 Отговор
    В грешка си.Два с Лудогорец и три с ЦСКА.

    Коментиран от #12, #13

    15:51 29.03.2026

  • 12 Лост

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Лост":

    Някой без да знае регламента и минуси пише.

    15:55 29.03.2026

  • 13 Левски 1914

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Лост":

    Нещо си се пообъркал момче цска го няма ФАЛИРА преди 9,5 години!

    Коментиран от #15, #19, #20

    15:58 29.03.2026

  • 14 ужас

    5 2 Отговор
    ВЕЛАСКЕС: има време за още само 9 експеримента със състава. После какво ще правя.

    16:15 29.03.2026

  • 15 Изтъркана плоча

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Левски 1914":

    Няма ли да промениш репертоара?

    16:18 29.03.2026

  • 16 Крайно време

    3 5 Отговор
    е разградските селяни най накрая да не са шампиони най мразения отбор в България с разглезени и нагли футболисти

    Коментиран от #21

    16:24 29.03.2026

  • 17 Е,сега като не станат шампиони

    3 2 Отговор
    И го изгонят,каква неустойка ще му платят,щом договора му е до 2028г.?

    16:52 29.03.2026

  • 18 Не е вярно

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ХиХи":

    Два с ЦСКА и два с Лудогорец.

    16:53 29.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А,само че,

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Левски 1914":

    Има живот и след фалита.Поне десетина пъти са ви били "фалирали".

    16:57 29.03.2026

  • 21 Е,нещата се променят

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Крайно време":

    Сега заради съдийските помощи,Левски е най-мразен.

    16:58 29.03.2026

  • 22 Велик Левски

    4 3 Отговор
    Левски велик.И сега някой ако сложи минус,значи всички са срещу нас.

    Коментиран от #23

    17:08 29.03.2026

  • 23 Става интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Велик Левски":

    Левски и БФС срещу ЦСКА и Лудогорец.Мсй "сините" ще го отнесат.

    Коментиран от #24

    17:13 29.03.2026

  • 24 Левски

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Става интересно":

    Нищо интересно Лудогорец със купата Левски шампион ,а вие Припоци за вас пак Калъфка.

    18:10 29.03.2026

