Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедия преди Мексико-Португалия: фен загина на стадион „Ацтека” по нелеп начин

29 Март, 2026 16:50 847 2

Инцидентът се е случил часове преди приятелската среща на новооткрития стадион

Снимка: Kari Sports
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Фен загина в събота на стадион „Ацтека” в Мексико Сити само часове преди приятелската среща между Мексико и Португалия. Според охраната на обекта, силно опиянен привърженик се е опитал да се хвърли от втория на първия етаж на стадиона, но е паднал чак на приземния. Въпреки незабавната медицинска помощ, мъжът е починал от получените наранявания.

Инцидентът се е случил на стадиона, който наскоро бе отворен отново след 22 месеца реновация в подготовка за предстоящото световно първенство. Мексико Сити ще бъде домакин на пет срещи от турнира, включително на откриващия двубой от Мондиала.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    5 0 Отговор
    Тоя е прекалил с филмите за Батман.

    17:42 29.03.2026

  • 2 Напомнящ

    1 0 Отговор
    Олигофрени има в целия свят,те не са само в България!!!

    19:50 29.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове