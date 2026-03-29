Трагедия преди Мексико-Португалия: фен загина на стадион „Ацтека” по нелеп начин

Фен загина в събота на стадион „Ацтека” в Мексико Сити само часове преди приятелската среща между Мексико и Португалия. Според охраната на обекта, силно опиянен привърженик се е опитал да се хвърли от втория на първия етаж на стадиона, но е паднал чак на приземния. Въпреки незабавната медицинска помощ, мъжът е починал от получените наранявания.

Инцидентът се е случил на стадиона, който наскоро бе отворен отново след 22 месеца реновация в подготовка за предстоящото световно първенство. Мексико Сити ще бъде домакин на пет срещи от турнира, включително на откриващия двубой от Мондиала.