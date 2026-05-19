Кристиано Роналдо влиза в историята: Шесто световно първенство за португалската легенда

Кристиано Роналдо ще участва на шесто поредно Световно първенство! 39-годишният голмайстор, който не спира да чупи рекорди, отново ще бъде капитан и вдъхновител на „мореплавателите“ в битката за световната титла в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година.

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес официално обяви списъка с 27 избраници, които ще се борят за място в окончателната група за Мондиала. Впечатляващата селекция включва както опитни бойци, така и млади таланти, готови да блеснат на световната сцена.

Португалският национален отбор попадна в интересна група, където ще премери сили с ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (27 юни).

Кои са избраниците на Мартинес?

Вратари: Диого Коща, Жозе Са, Руи Силва, Рикардо Вельо

Защитници: Диого Далот, Матеуш Нунеш, Нелсон Семедо, Жоао Кансело, Нуно Мендеш, Гонсало Инасио, Ренато Вейга, Рубен Диаш, Томаш Араухо

Халфове: Рубен Невеш, Самуел Коща, Жоао Невеш, Витиня, Бруно Фернандес, Бернардо Силва

Нападатели: Кристиано Роналдо (капитан), Жоао Феликс, Франсиско Тринкао, Франсиско Консейсао, Педро Нето, Рафаел Леао, Гонсало Гуедеш, Гонсало Рамос