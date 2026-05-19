Кристиано Роналдо влиза в историята: Шесто световно първенство за португалската легенда

19 Май, 2026 16:15 1 004 5

Португалия обяви разширения състав за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо ще участва на шесто поредно Световно първенство! 39-годишният голмайстор, който не спира да чупи рекорди, отново ще бъде капитан и вдъхновител на „мореплавателите“ в битката за световната титла в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година.

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес официално обяви списъка с 27 избраници, които ще се борят за място в окончателната група за Мондиала. Впечатляващата селекция включва както опитни бойци, така и млади таланти, готови да блеснат на световната сцена.

Португалският национален отбор попадна в интересна група, където ще премери сили с ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (27 юни).

Кои са избраниците на Мартинес?

Вратари: Диого Коща, Жозе Са, Руи Силва, Рикардо Вельо

Защитници: Диого Далот, Матеуш Нунеш, Нелсон Семедо, Жоао Кансело, Нуно Мендеш, Гонсало Инасио, Ренато Вейга, Рубен Диаш, Томаш Араухо

Халфове: Рубен Невеш, Самуел Коща, Жоао Невеш, Витиня, Бруно Фернандес, Бернардо Силва

Нападатели: Кристиано Роналдо (капитан), Жоао Феликс, Франсиско Тринкао, Франсиско Консейсао, Педро Нето, Рафаел Леао, Гонсало Гуедеш, Гонсало Рамос


  • 1 Рони

    Малко е на 41..

    16:23 19.05.2026

  • 2 Ироничен

    Уважавам го за това, че не е татуиран.

    16:23 19.05.2026

  • 3 Читател

    Евала но е време да даде път на младите той повече ще пречи сега отколкото да помогне.

    16:32 19.05.2026

  • 4 На кой му пука?

    Пенсионер.

    16:45 19.05.2026

  • 5 Марио

    Никой няма да го помни.Няма харизма.Надменен,отвратителен характер.Абе...джипси.

    18:00 19.05.2026

