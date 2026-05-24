БНТ ще излъчи всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026

24 Май, 2026 12:18 1 149 3

Зрителите в България ще могат да проследят всяка минута от надпреварата в ефира на БНТ 1 и БНТ 3!

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли в Съединените американски щати, Канада и Мексико. По традиция, обществената телевизия ще предложи богата студийна програма, която ще дообогати преживяването на футболните фенове – със специални предавания, анализи, коментари и преки включвания от мястото на събитието.

Всяка сутрин, от 12 юни до края на шампионата, зрителите ще научават всичко най-интригуващо от изминалата нощ в предаването „Начален удар“. В делничните дни то е с начален час 9:10 и с продължителност 50 минути, а през уикендите е от 10:30 ч. до 11:00 ч. по БНТ 1.

Три от лицата на дирекция "Спорт“ на БНТ ще се редуват като водещи на „Начален удар“ – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. Те ще представят новините около предстоящите мачове на следващия ден, както и ще запознават зрителите с нестандартни гледни точки и виждания за Световното първенство на известни личности извън света на футбола – певци, актьори, общественици, журналисти. Допълнителен пъстър оттенък ще придават и популярни у нас лица от социалните мрежи, познаващи в детайли играта.

Студийната програма "Трето полувреме“ – запазена марка на БНТ, ще предложи задълбочени анализи и коментари. Общо 56 студиа „Трето полувреме“, с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров, ще съпътстват двубоите в удобните за зрителите часове.

Екипи на БНТ ще следят всичко най-вълнуващо от мястото на събитието в САЩ, Канада и Мексико. В началото на шампионата в Южните щати и Мексико ще бъдат Бюлент Мюмюнов и операторът Николай Балкански. От Източното крайбрежие ще предават Моника Симеонова и операторът Станислав Златев. На Запад любопитните истории ще бъдат разказвани от Виктория Георгиева и операторът Асен Цветков. След края на груповата фаза предстои ротация на екипите. Тогава от мястото на събитието ще предават Тереза Мутафчиева и Стефан Георгиев, който ще изпълнява и коментаторски функции.

От стадионите зрителите ще чуят познатите гласове, освен на Стефан Георгиев, също и на Ивайло Ангелов, Никола Ибришимов и Илиян Енев. Освен тях коментатори на двубоите в ефира на обществената телевизия ще бъдат още – Борислав Борисов, Калин Гугов, Борил Гочев, Тодор Георгиев, Любослав Лозанов, Бюлент Мюмюнов и Павел Колев.

Откриващият мач между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни ще бъде коментиран от Никола Ибришимов, репортер на място ще бъде Бюлент Мюмюнов, а водещ на студиото ще бъде Илиян Енев. Финалът на 19 юли ще бъде коментиран от Стефан Георгиев, репортери на терен тогава ще бъдат Никола Ибришимов и Тереза Мутафчиева, а водещ на студиото ще бъде Радостин Любомиров.

Световното първенство по футбол през лятото на 2026 г. ще бъде най-голямото в историята. За първи път то ще се проведе в три страни – Съединените американски щати, Канада и Мексико, като форматът на турнира е увеличен. Сега в него ще участват 48 държави, а мачовете ще са значително повече в сравнение с последния Мондиал в Катар преди четири години. Досега двубоите бяха 64, а сега зрителите ще могат да се насладят на 104 срещи.

Предстоят три церемонии по откриване на турнира – в Мексико Сити, Торонто и Лос Анджелис, като това са градовете, в които първите си мачове ще изиграят страните домакини. За първи път на почивката на финала ще има музикални изпълнения по примера на „Супербол“ и паузата няма да бъде стандартните 15 минути, а ще продължи половин час. Световното първенство ще има своите три талисмана – лоса Мейпъл от Канада, ягуара Саю от Мексико и белоглавия орел Клъч от САЩ. Официалната топка на първенството се казва Трионда. Шакира пък се завръща и отново ще има дейно участие, след като записа една от официалните песни на Световното първенство, като феновете едва ли са забравили емблематичната ѝ песен „Waka Waka“, която беше химнът на турнира през 2010 г.

Първият мач ще бъде в Мексико Сити и ще противопостави Мексико и Република Южна Африка, като любопитното е, че същите две страни откриха и Световното първенство през 2010 г. Освен в столицата, още два града в Мексико ще посрещнат мачове от Мондиала – Монтерей и Гуадалахара. Канада се включва във футболната забава с Ванкувър и Торонто.

Най-много мачове ще се проведат на територията на САЩ, като американските градове, в които са предвидени срещи, са Лос Анджелис, Сан Франциско, Сиатъл, Атланта, Далас, Хюстън, Маями, Филаделфия, Канзас, Бостън и Ню Йорк. Именно "Голямата ябълка“ ще бъде и арената на големия финал на 19 юли, като привилегията да приеме големия двубой е на MetLife Stadium.

И ако за Канада домакинството ще бъде първо в историята, то другите две държави определено имат опит в организационно естество. Особено Мексико – страната ще стане първата, в която световното първенство се е провеждало три пъти след 1970 г. и 1986 г. Щатите пък приеха турнира през любимата за българите 1994 г.

На предстоящото първенство ще има четири страни, които ще дебютират на най-значимия футболен форум – Кюрасао, Узбекистан, Йордания и Кабо Верде. Най-големият стадион е в Далас с капацитет от 93 хиляди души, а всяко едно от 16-те съоръжения може да подслони поне 45 хиляди зрители. В турнира ще участват 16 представители на Европа, сред които четикратният първенец Германия, както още и Англия, Франция, Нидерландия и актуалният европейски шампион Испания. Южна Америка изпраща 6 нации – Аржентина ще иска да защити световната си титла от 2022 г., но амбиции за нов триумф има и Бразилия, която не е вдигала купата от 2002 г. Африка е представена от 10 страни, а Азия – от 9. За колорита ще се погрижат и Кюрасао, Хаити и Панама, които са другите участници от Северна Америка освен домакините. Океания също ще допринесе за шоуто благодарение на Нова Зеландия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скука !

    0 3 Отговор
    След !

    Скука !

    За Какво Да Гледаш ?

    Та и Да Видиш !

    12:21 24.05.2026

  • 2 и нито дума

    3 0 Отговор
    че мачовете са в неудобно време или за гледане, или за футболистите (а на запис не хващат дикиш).

    12:47 24.05.2026

  • 3 Коко

    2 3 Отговор
    Само си намерете кадърни коментатори и да не пуснете пак онова недоразумение банда банда.

    12:53 24.05.2026

