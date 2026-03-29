Милан подсилва бъдещето с 19-годишен сръбски нападател

Милан осигури първото си ново попълнение за следващия сезон, пише “Sport Mediaset”. 19-годишният централен нападател Андрей Костич пристига от Партизан Белград срещу три милиона евро и вече е в Италия, където предстои да премине медицински прегледи, преди да се върне в Сърбия до края на сезона под наем.

В сръбското първенство младият нападател е отбелязал десет гола в 27 мача, което е солиден показател предвид високото ниво на напрежение в турнира. Младата надежда има и две появи за мъжкия национален отбор на Сърбия.​​​​​​​​​​​​​​​​

Костич ще се присъедини официално към „росонерите” от лятото, като първоначално ще играе за Милан Футуро.