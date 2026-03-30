Бастони към Барселона: Интер и Милан влизат в битка за защитник от Серия А

30 Март, 2026 07:00 781 0

Каталунците са готови да платят до 80 милиона евро за италианския защитник, а „нерадзурите” вече търсят заместник

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона не се отказва от Алесандро Бастони. Няма официални преговори, няма имейли или телефонни разговори, но интересът на каталунците е настойчив и те вече са го определили като идеалния профил за отбраната на Флик, пише “La Gazzetta dello Sport”.

За да се случи сделката, каталунците ще трябва да платят около 80 милиона евро, или около 70 с бонуси, като препятствие остават и финансовите ограничения на Барселона, наблюдавани от Ла Лига.

Евентуалното напускане на Бастони би открило мащабна реорганизация на защитната линия на Интер. Сред желаните имена за попълване на отбраната е Марио Хила от Лацио.

Испанският защитник е в полезрението и на Игли Таре, настоящ спортен директор на Милан и бивш такъв на Лацио, който го привлече в „бианкочелестите” през 2022 година.

Все още е рано да се говори за истинско дерби на трансферния пазар, но Интер следи Хила много внимателно. В списъка на „нерадзурите” фигурират още Ордоньес от Брюж, оценен на 20-25 милиона евро, Соле от Удинезе и бившият играч на младежкия състав на Ювентус Мухаремович, превърнал се в стожер на Сасуоло на Фабио Гросо.​​​​​​​​​​​​​​​​


