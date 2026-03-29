Стадионът в Зеница, на 70 километра северно от Сараево, ще може да приеме малко под 9000 зрители вместо обичайните 15 600, тъй като Босна изтърпява наказание от ФИФА.
Въпреки ограничения капацитет, феновете намериха оригинален начин да подкрепят националния си отбор. Собствениците на жилища с изглед към терена вече предлагат под наем балконите и терасите си, превръщайки ги в шумни алтернативни трибуни. Самият стадион в Зеница вече е виждал италианско поражение.
През ноември 2019 година Италия победи там с 3:0 в евроквалификация с голове на Белоти, Ачерби и Инсине. Шест години по-късно босненците мечтаят да обърнат историята и да си извоюват билет за Световното първенство в Америка.
Босна предупреди Италия: терасите около стадиона в Зеница ще се превърнат в трибуни
29 Март, 2026 18:14
Малкият стадион ще приема под 9000 зрители заради санкция от ФИФА, но феновете намериха алтернатива
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е сложно
18:54 29.03.2026
2 Опааа
През ноември 2019 година Италия победи там с 3:0” Поражение,а победили…?!? Мисиркииии!
19:32 29.03.2026