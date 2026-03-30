Босна срещу Италия е мач за 30 милиона евро

Когато федералният съвет на Италианската футболна федерация одобри бюджета за 2026 година с прогнозна загуба от 6.6 милиона евро, президентът Габриеле Гравина веднага уточни: „Резултатът ще зависи от нашата квалификация за Световното първенство, която би имала много положително въздействие върху бюджета.”

Историята показва, че дори в двата случая, когато Италия не се класира за Мондиала, федерацията е успявала да регистрира печалба, макар и с по-ниски приходи.

Договорите със спонсорите съдържат клаузи за автоматично намаляване на плащанията при неквалификация, което би струвало на Федерацията 9.5 милиона евро. Към тях се добавят около 10 милиона от потенциални спонсорски договори и ръст в продажбите на сувенири, чийто изход зависи пряко от това, което ще се случи в Босна.

Накрая ФИФА изплаща на всяка участваща нация минимум 10.5 милиона долара, равностойни на около 9 милиона евро, като гаранция за участие в турнира.

Сборът от всички тези суми означава, че мачът в Зеница, Босна носи на италианската федерация около 30 милиона евро в зависимост от изхода му.​​​​​​​​​​​​​​​​

“Адзурите” ще гостуват във финалния плейоф на Босна и Херцеговина във вторник от 21:45 ч.