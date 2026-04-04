Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо с ново шоу за Ал Насър – легендата е все по-близо до историческите 1000 гола

4 Април, 2026 09:52 1 619 5

Феновете на футбола по цял свят следят с нетърпение всяко следващо излизане на двездата

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отново доказа, че възрастта е само число, след като изведе Ал Насър до категорична победа с 5:2 над Ал Найма в 27-ия кръг на Саудитската професионална лига. Португалският ас не само блесна с две попадения, но и продължи устрема си към заветната граница от 1000 гола в професионалната си кариера.

Сблъсъкът на стадиона в Рияд се превърна в истински спектакъл за феновете.

Роналдо откри головата си сметка в 56-ата минута, когато хладнокръвно реализира дузпа и изведе тима си напред с 3:2. Малко по-късно, в 73-ата минута, след прецизно подаване от Науаф Бушал, мегазвездата удвои актива си и фиксира резултата на 4:2.

С тези две попадения, Кристиано вече има 967 гола в професионалния футбол – постижение, което го доближава до митичната кота от 1000 гола.

Не по-малко впечатляващо се представи и другата звезда на Ал Насър – Садио Мане. Бившият нападател на Ливърпул се разписа два пъти – веднъж в добавеното време на първата част и още веднъж в заключителните минути на двубоя, оформяйки крайното 5:2.

С този успех Ал Насър записва 15-а поредна победа във всички турнири и затвърждава лидерската си позиция в класирането с 70 точки – с цели 6 повече от преследвача Ал Хилал. За сметка на това, Ал Найма продължава да затъва на дъното на таблицата с едва 8 пункта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    6 7 Отговор
    Да му дават 33 дузпи в един мач и да свършва тая пародия

    Коментиран от #3

    10:31 04.04.2026

  • 3 математик

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Не си отчел,че въпреки,че има един от най-високите проценти на успеваемост 83.45% при дузпи и той пропуска. трябват му 39-40 дузпи, за да вкара 33.

    12:37 04.04.2026

  • 4 Бай Амет чобанина

    1 1 Отговор
    И аз ще му вкарам един гол...

    18:00 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове