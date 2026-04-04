Кристиано Роналдо с ново шоу за Ал Насър – легендата е все по-близо до историческите 1000 гола

Кристиано Роналдо отново доказа, че възрастта е само число, след като изведе Ал Насър до категорична победа с 5:2 над Ал Найма в 27-ия кръг на Саудитската професионална лига. Португалският ас не само блесна с две попадения, но и продължи устрема си към заветната граница от 1000 гола в професионалната си кариера.

Сблъсъкът на стадиона в Рияд се превърна в истински спектакъл за феновете.

Роналдо откри головата си сметка в 56-ата минута, когато хладнокръвно реализира дузпа и изведе тима си напред с 3:2. Малко по-късно, в 73-ата минута, след прецизно подаване от Науаф Бушал, мегазвездата удвои актива си и фиксира резултата на 4:2.

С тези две попадения, Кристиано вече има 967 гола в професионалния футбол – постижение, което го доближава до митичната кота от 1000 гола.

Не по-малко впечатляващо се представи и другата звезда на Ал Насър – Садио Мане. Бившият нападател на Ливърпул се разписа два пъти – веднъж в добавеното време на първата част и още веднъж в заключителните минути на двубоя, оформяйки крайното 5:2.

С този успех Ал Насър записва 15-а поредна победа във всички турнири и затвърждава лидерската си позиция в класирането с 70 точки – с цели 6 повече от преследвача Ал Хилал. За сметка на това, Ал Найма продължава да затъва на дъното на таблицата с едва 8 пункта.