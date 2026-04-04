Росица Денчева ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

4 Април, 2026 17:46 756 1

Българката се класира за финала след победа срещу Алена Ковачкова от Чехия

Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева постигна поредната си впечатляваща победа на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка записа шеста поредна победа и се класира за финала на сингъл.

На четвъртфиналите Денчева направи обрат и спечели с 3:6, 6:3, 6:2 срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия). Срещата продължи два часа и 21 минути. Това е втора поредна победа за българката над тази съперничка в рамките на един месец.


Денчева изостана с 1:4 в първия сет и го загуби с 3:6. Националката започна много добре втората част и след два пробива поведе с 4:1. Денчева сервира за спечелване на сета при 5:2, допусна пробив, но отговори с нов брейк за 6:3. Българката продължи да доминира и поведе с 4:0 в третата решителна част. След това двете тенисистки си размениха по два пробива и така Денчева триумфира с крайното 6:2.

Преди този двубой Денчева постигна още пет победи – две в квалификациите и три в основната схема, което затвърждава отличната ѝ форма преди мачовете за „Били Джийн Кинг Къп" през следващата седмица.


В спор за титлата Росица Денчева ще играе утре срещу първата поставена и №197 в световната ранглиста 28-годишната Алис Рам (Франция).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

