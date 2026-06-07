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Зеленски ще разговаря с Мерц, Макрон и Стармър в Лондон

Зеленски ще разговаря с Мерц, Макрон и Стармър в Лондон

7 Юни, 2026 08:38, обновена 7 Юни, 2026 07:42 1 132 50

  • зеленски-
  • лидери-
  • среща-
  • лондон

В петък Путин отхвърли предложение на украинския президент за лични преговори за намиране на изход от войната в Украйна

Зеленски ще разговаря с Мерц, Макрон и Стармър в Лондон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
NOVA NOVA

Британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.

Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна.

Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И четиримата

    43 3 Отговор
    вятър ги вее на бял кон. За нищо не стават.

    Коментиран от #14

    07:44 07.06.2026

  • 2 Някой си

    42 2 Отговор
    Тия са свършили стоката и чакат зеления да им докара!

    Коментиран от #19

    07:44 07.06.2026

  • 3 Рублевка

    31 2 Отговор
    Пак ли? Арестувайте го най-сетне.

    07:45 07.06.2026

  • 4 Да се премести

    42 2 Отговор
    Направо на „Даунинг стрийт”, той и без това е там през месец. Ще си хортуват с този импотентен човек Стармър и другите двама недомаслени.

    Коментиран от #36

    07:45 07.06.2026

  • 5 Путин

    3 27 Отговор
    Нека пътува свободно. Нищо не можем да му кажем, защото сме неописуемо пр 0 си милиционери.

    07:46 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи хи

    30 2 Отговор
    С, Влак ли ще пътуват отново?

    Коментиран от #42

    07:49 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    38 2 Отговор
    Отново мирни преговори без Русия. Прави впечатление, че година насам киевската хунта престана да прави планове за победа и си я кара на самотек, с молби и писъмца до императора.

    07:50 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПАК НА КРУИЗ. ЖЕНКАТА

    25 2 Отговор
    МУ ТАМ ЛИ Е?!!?. И ДРУГИТЕ ДВЕ ЕВРО ЖЕНКИ ЩО ГИ НЯМА. САМО СИ ГО МЕНКАТ И ПАРИТЕ НА ХОРАТА БЕЗ ТЯХНО СЪГЛАСИЕ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ МУ ДАВАТ. И ПОСЛЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ТЯХ. НА НЕГО ДАВАТ А НА РУСИЯ ЗАПОРИРАТ БОЙКОТ НА ВСИЧКО ИМ ПРАВЯТ И ПАК ЗЕЛЕНИЯ У КИРЕЧА. ОСТАВЕТЕ ГО ТОЗИ ИЗПЕРКАЛ ЕВРЕИН СЪЗДАЙТЕ ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА АРМИЯ И ДО ТАМ. НЕ СЕ НАДЯВАЙТЕ НА ЕДИН НАРКО КЛОУН. ЩЕ СТАНЕ КАКТО СЪС САЩ. МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ.

    07:53 07.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Интересно

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "И четиримата":

    Защо два блока АЕЦ Балхаш ще струват 16,4 милиарда, а един нов блок в Козлодуй - прогнозно, около 20 милиарда?
    Ние сме по заможни от Казакстан ли?

    07:54 07.06.2026

  • 15 Тези са го хванали този

    28 0 Отговор
    И само го лъготят. Накрая , когато го окачват на дървото пак ще присъстват.

    07:55 07.06.2026

  • 16 ами

    8 14 Отговор
    ха ха ха - путин предай се инъче нато ще ти спре бензина и дизела

    07:56 07.06.2026

  • 17 Доктор Гугуткова

    25 2 Отговор
    Ако случайно падне метеорит върху тея четири юнака, по време на срещата им, дали ще липсват на някого?

    07:56 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сигурно

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Ще му нашокат кранчето, защото не ги слуша, а за пред камерите ще го потупват по гърба.

    07:56 07.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Каза

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Димяща ушанка":

    Да очакват скоро да израсне гъба над Киев.

    07:57 07.06.2026

  • 22 дайте да дадем

    25 0 Отговор
    ЕТО това е "КОАЛИЦИЯТА на желаещите" войната да продължи! Чрез тази война се разпределят милиарди евро парични потоци, освен това се плаши населението и се решават вътрешни проблеми!

    07:59 07.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бай Ганьо

    2 20 Отговор
    Тая Западна Европа отзад ви бърка бе,а 3 000 000 отидоха да работят там,в Русия нещат да ходят

    Коментиран от #39

    08:04 07.06.2026

  • 27 какво

    14 1 Отговор
    ли ще обсъждат? вероятно ще помолят Зеленото да забрави за Донбас и да не се прави на батман..разбира се..като приключат седянката ще го представят като инициатива на Киев..единственно народа ще решава какви отстъпки готови да направят..но ако решат да продължат да умират за либералните интереси, те титани на ЕС ще помогнат..

    08:06 07.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Четиримата шмъркачи

    23 0 Отговор
    Кой от четиримата ще държи мерителната лъжичка тоя път?

    Коментиран от #37

    08:08 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Снимката

    8 2 Отговор
    Е боНба за постер на гюй пурну

    08:10 07.06.2026

  • 32 Иво

    19 0 Отговор
    И за какво ще говорят което вече не е изговорено! През десет дена се събират и си ходят на гости да разпределят парите на евр.данъкоплатци! Тези са едни екскурзия ти и крадци

    08:10 07.06.2026

  • 33 Липсва само

    12 2 Отговор
    петият €фашaга Мъpсулякa

    08:19 07.06.2026

  • 34 Агенцията припомня

    14 1 Отговор
    "Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща"

    Но пък Стармър, Макрон и Мерц виждат смисъл и редовно си организират смислени срещички със Зельо, - Властелина на Салфетките!

    08:22 07.06.2026

  • 35 А ся де

    10 1 Отговор
    Да не му е свършил матряла, че се събира с другите наркомани?

    08:22 07.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не се разбра само

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Четиримата шмъркачи":

    след "брашненото парти" кой кого ще ...

    08:30 07.06.2026

  • 38 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Тез в месеца ако не си направят парти с магистрали ,не могат да заспят ,следващия път къде ще са , ?????

    08:37 07.06.2026

  • 39 Гай Баньо

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Ганьо":

    Просто е, ама не е за проси к0зяци. В РФ никой не търси нископлатени бъpcaчи на 3aдници, като каквито масово работите в западнлата ви €па.

    08:39 07.06.2026

  • 40 Пенчо

    7 0 Отговор
    Не са ли поканили и Орешник!?

    08:39 07.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Стиснат е

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи хи":

    Не иска да си купи самолетен билет......а и Украйна авиация няма

    08:57 07.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ехааа,

    3 1 Отговор
    Голямото шмъркане!

    08:58 07.06.2026

  • 45 чудна компания

    3 0 Отговор
    до един надрусани мизантропи и войнолюбци. Не искам дори да си представям какво могат да измислят.

    09:10 07.06.2026

  • 46 Фейк на часа

    6 0 Отговор
    Дори Тодор Живков за неговите над 30 години ръководство на България не е бил толкова много в центъра на комунистическите медии, колкото е Зеленски във вашия сайт. От тази гледна точка, вашият сайт притежава всичките признаци за тоталитарна и фашистка медия, която разпространява пропаганда и дезинформация, а не информира.

    09:11 07.06.2026

  • 47 Тома

    5 0 Отговор
    Айде събра се коалицията Епщейн

    09:17 07.06.2026

  • 48 така така

    2 0 Отговор
    Четири анти-човешки изр0да.

    09:25 07.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Само хабят време,повишават глобалното СО2.

    09:47 07.06.2026

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