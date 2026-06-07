Зеленски ще разговаря с Мерц, Макрон и Стармър в Лондон

Британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.
Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна.
Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И четиримата
Коментиран от #14
07:44 07.06.2026
2 Някой си
Коментиран от #19
07:44 07.06.2026
3 Рублевка
07:45 07.06.2026
4 Да се премести
Коментиран от #36
07:45 07.06.2026
5 Путин
07:46 07.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хи хи хи
Коментиран от #42
07:49 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
07:50 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ПАК НА КРУИЗ. ЖЕНКАТА
07:53 07.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Интересно
До коментар #1 от "И четиримата":Защо два блока АЕЦ Балхаш ще струват 16,4 милиарда, а един нов блок в Козлодуй - прогнозно, около 20 милиарда?
Ние сме по заможни от Казакстан ли?
07:54 07.06.2026
15 Тези са го хванали този
07:55 07.06.2026
16 ами
07:56 07.06.2026
17 Доктор Гугуткова
07:56 07.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сигурно
До коментар #2 от "Някой си":Ще му нашокат кранчето, защото не ги слуша, а за пред камерите ще го потупват по гърба.
07:56 07.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Каза
До коментар #13 от "Димяща ушанка":Да очакват скоро да израсне гъба над Киев.
07:57 07.06.2026
22 дайте да дадем
07:59 07.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бай Ганьо
Коментиран от #39
08:04 07.06.2026
27 какво
08:06 07.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Четиримата шмъркачи
Коментиран от #37
08:08 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Снимката
08:10 07.06.2026
32 Иво
08:10 07.06.2026
33 Липсва само
08:19 07.06.2026
34 Агенцията припомня
Но пък Стармър, Макрон и Мерц виждат смисъл и редовно си организират смислени срещички със Зельо, - Властелина на Салфетките!
08:22 07.06.2026
35 А ся де
08:22 07.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не се разбра само
До коментар #29 от "Четиримата шмъркачи":след "брашненото парти" кой кого ще ...
08:30 07.06.2026
38 Kaлпазанин
08:37 07.06.2026
39 Гай Баньо
До коментар #26 от "Бай Ганьо":Просто е, ама не е за проси к0зяци. В РФ никой не търси нископлатени бъpcaчи на 3aдници, като каквито масово работите в западнлата ви €па.
08:39 07.06.2026
40 Пенчо
08:39 07.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Стиснат е
До коментар #7 от "Хи хи хи":Не иска да си купи самолетен билет......а и Украйна авиация няма
08:57 07.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ехааа,
08:58 07.06.2026
45 чудна компания
09:10 07.06.2026
46 Фейк на часа
09:11 07.06.2026
47 Тома
09:17 07.06.2026
48 така така
09:25 07.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Отреазвяващ
09:47 07.06.2026