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Най-малко 35 лодки изгоряха при пожар край пристанище в Еквадор

Най-малко 35 лодки изгоряха при пожар край пристанище в Еквадор

7 Юни, 2026 07:02, обновена 7 Юни, 2026 07:09 797 2

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Двама души са в болница със сериозни изгаряния

Най-малко 35 лодки изгоряха при пожар край пристанище в Еквадор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна близо до пристанището Манта в Еквадор, като напълно изгори или повреди най-малко 35 лодки, съобщи еквадорският вестник El Universo.

Според предварителни данни на властите, 35 плавателни съда са били повредени при пожара - 14 скифа и 21 моторни лодки, включително самоделни лодки и средно големи плавателни съдове от фибростъкло, уточнява Democrata. Двама души са ранени и са хоспитализирани със сериозни изгаряния.

Националният секретариат за управление на риска уточни, че пожарът е овладян, но аварийните служби остават на място, за да помогнат на ранените, да оценят щетите и да установят точната причина за инцидента.

Властите отричат ​​пожарът да е свързан с нападение или престъпни банди. „Това не е нападение. От видеозаписа виждаме, че пожарът е започнал от плавателен съд“, каза Аврора Вале, губернатор на провинция Манаби.

Според предварителните полицейски доклади, пожарът може да е причинен от инцидент при заваряване – той е започнал от един плавателен съд и се е разпространил към останалите, когато са се скъсали въжетата за швартоване, което е довело до отклонение на плавателния съд.


Еквадор
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят лодките по пристанищата в Еквадор...

    08:50 07.06.2026