Най-малко 35 лодки изгоряха при пожар край пристанище в Еквадор

Пожар избухна близо до пристанището Манта в Еквадор, като напълно изгори или повреди най-малко 35 лодки, съобщи еквадорският вестник El Universo.

Според предварителни данни на властите, 35 плавателни съда са били повредени при пожара - 14 скифа и 21 моторни лодки, включително самоделни лодки и средно големи плавателни съдове от фибростъкло, уточнява Democrata. Двама души са ранени и са хоспитализирани със сериозни изгаряния.

Националният секретариат за управление на риска уточни, че пожарът е овладян, но аварийните служби остават на място, за да помогнат на ранените, да оценят щетите и да установят точната причина за инцидента.

Властите отричат ​​пожарът да е свързан с нападение или престъпни банди. „Това не е нападение. От видеозаписа виждаме, че пожарът е започнал от плавателен съд“, каза Аврора Вале, губернатор на провинция Манаби.

Според предварителните полицейски доклади, пожарът може да е причинен от инцидент при заваряване – той е започнал от един плавателен съд и се е разпространил към останалите, когато са се скъсали въжетата за швартоване, което е довело до отклонение на плавателния съд.