Най-добрият български тенисист Григор Димитров е изправен пред съдбоносна седмица на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло. Към днешна дата официалната ранглиста на АТП отрежда на хасковлията 93-то място, което го задържа в първата стотица на света. Тази позиция обаче е под сериозна въпросителна, тъй като първата ни ракета има да защитава сериозен актив от точки, спечелени през миналия сезон на същия турнир. За да съхрани мястото си в елита и след края на надпреварата в Княжеството, Димитров е длъжен да повтори миналогодишния си успех и да достигне поне до четвъртфиналната фаза.

Сметките са пределно ясни и изискват от българина точно три поредни победи в основната схема. Тъй като Григор започва участието си още от първия кръг срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, той трябва да премине през три стъпала, за да натрупа нужните 200 точки за ранглистата. Всяко отпадане преди четвъртфиналите би означавало, че активът му ще падне под границата от 650 точки, което почти сигурно ще доведе до изпадането му от топ 100. Това би било историческо отстъпление за Григор, който от години е неизменна част от най-добрите в този спорт.

Ситуацията се усложнява от факта, че от началото на календарната 2026 година Димитров не се намира в най-добрата си форма, като е записал едва две победи в официални мачове. Резултатите му през настоящия сезон го поставят в неизгодна позиция и правят всеки двубой в Монте Карло критичен за бъдещото му участие в големите тенис форуми. Въпреки трудностите, кортовете в Монако традиционно са сред любимите на българина и цялата спортна общественост се надява, че той ще намери сили за мобилизация в този ключов момент.