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Иранският национален отбор ще трябва да влиза и излиза от САЩ в деня на всеки един мач

Иранският национален отбор ще трябва да влиза и излиза от САЩ в деня на всеки един мач

7 Юни, 2026 07:31 1 181 4

  • световно първенство-
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Иран ще изиграе първия си мач от Световното на 15 юни срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис

Иранският национален отбор ще трябва да влиза и излиза от САЩ в деня на всеки един мач - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският национален отбор по футбол отбор ще трябва да влиза и излиза от САЩ в деня на всеки един мач от Мондиала, заяви иранският посланик в Мексико, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

„Можем да влезем сутринта и трябва да напуснем страната в същия ден“, заяви пред журналисти посланик Аболфазл Пасандиде.

Иранският национален отбор по футбол ще бъде в базов лагер в Тихуана, в северна част на Мексико. Вчера той отпътува от Анталия в Турция за Мексико. Иранските национали бяха на тренировки в Анталия в продължение на 15 дни.

Мондиалът в САЩ, Мексико и Канада започва на 11 юни. Той се организира за първи път в три страни.

Иранските национали получиха визи за САЩ, но голяма част от персонала, който ги придружава – не. Посолството на Иран в Турция определи този отказ като „най-висша степен на целенасочено дискриминационно отношение“ спрямо иранския национален отбор по футбол.

Според посланика на Иран в Мексико от тези визови ограничения са засегнати 15 членове на административния и помощен персонал на отбора. Иран беше една от първите страни, класирали се за Световното първенство, но участието му беше поставено под въпрос след началото на израелско-американски удари по страната на 28 февруари.

Въоръжените действия бяха прекратени с примирие на 8 април, което обаче изглежда бързо се разпада след седмици на заплахи и възобновяване в последните дни на удари както от американска, така и от иранска страна в Персийския залив.

Няколко часа след като в петък САЩ потвърдиха издаването на визи на иранските футболисти, страната обяви нови удари срещу Иран, който отвърна, като насочи нападения към държави от Залива.

Несигурността относно получаването на визи принуди националния отбор да премести тренировъчния си лагер от Тусон (в щата Аризона) в Тихуана, в Мексико. Там отборът ще бъде базиран през целия турнир, но трите му мача от груповата фаза са предвидени да се играят в САЩ.

Иран ще изиграе първия си мач от Световното на 15 юни срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис, преди да се изправи срещу Белгия на 21 юни в Лос Анджелис и Египет на 26 юни в Сиатъл).


САЩ
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