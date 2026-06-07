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Срокът на КУБ изтече: Бутат оградата на "незаконния град" край Варна пред министъра на земеделието

Срокът на КУБ изтече: Бутат оградата на "незаконния град" край Варна пред министъра на земеделието

7 Юни, 2026 08:16, обновена 7 Юни, 2026 07:21 2 377 49

  • баба алино-
  • варна-
  • ограда-
  • абровски-
  • министър

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино

Срокът на КУБ изтече: Бутат оградата на "незаконния град" край Варна пред министъра на земеделието - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети местността Баба Алино край Варна днес, съобщиха от ведомството. Той ще присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.

Зедно с министър Абровски ще бъде и директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, се посочва в съобщението.

На 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.

На 27 май министър Абровски, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, извършиха на място проверка по случая "Баба Алино".

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино. Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    16 0 Отговор
    Сега термитите на два крака ще очакват строежите до кота -0 .

    07:24 07.06.2026

  • 2 това е добре

    29 1 Отговор
    А барбекюто кога ще бутнат?

    07:25 07.06.2026

  • 3 Карлсон Тък

    29 0 Отговор
    Днес ще отида за гъби в тази гора,ако още има ограда на кого да се обадя?

    07:25 07.06.2026

  • 4 Али Бабаич от Алиновка

    30 6 Отговор
    Няма да се разберем с добро! Това е изконна украинска територия!

    07:25 07.06.2026

  • 5 ами

    31 4 Отговор
    ха ха ха и като бутнат оградата та какво ще му накривят шапката на вселенски

    07:26 07.06.2026

  • 6 Имитация на дейност

    45 1 Отговор
    Само оградата ли е незаконна? А колибите в окраинския анклав?

    Коментиран от #11

    07:26 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    34 4 Отговор
    Тогавашния главен архитект на район Приморски, назначен от районния кмет от ПП Николай Желязков, е издал няколко неистински удостоверения за търпимост и започват сделките с имоти. Коцев уж пращал проверки, но им отказали достъп и нито викнали полиция, нито уведомили МВР или прокуратурата. В друго изявление коцев твърди, че знаел за 15 сгради в началото на 2025 и след като го арестували, изведнъж, за няма година и половина, се появили още 90, с алеи, озеленяване, осветление, всичката инфраструктура. Верваме му, нали! И на ПП верваме!

    07:28 07.06.2026

  • 9 Да Живееш !

    11 0 Отговор
    В Бунгало !

    07:29 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Имитация на дейност":

    Според мен държавните органи използват това като повод да се пристъпи към по-твърди действия спрямо КУБ. Предполагам, че да бутнат сградите ще е по-трудна процедура, която ще отнеме повече време, може да има обжалвания. Като ги задължат да бутнат оградата и те не го направят, държавата я бута и има повод да запорира активи на КУБ, които ще ползва за обезпечаване на бутането на сградите. Иначе ще има дела, разтакаване и източване на активите и накрая от нашия джоб ще платим бутането. Само предполагам.

    Коментиран от #36

    07:35 07.06.2026

  • 12 име

    13 4 Отговор
    ПеПе опитват да отвлекат вниманието от тях, да прехвърлят вината от благомир коцев към държавни органи, като РИОСВ, които се занимават с гори и води и са писали глоби за незаконната сеч в местността Баба Алино, Кадастъра, дори ДНСК, или обичайните заподозрени Боко, Шиши, Путин, Радев, Копейкин или Тръмп.
    Закона за устройство на територията разделя правомощията по отстраняване и недопускане на незаконното строителство между органите на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и кмета и общинската администрация, в зависимост от категорията строеж, като ги класифицира в 6 категории. Първа до трета категория строежи, за които отговарят ДНСК, са магистрали, републикански или общински пътища, жп линии, летища, пристанища, големи язовири и елекроцентрали, пречиствателни станции, производствени сгради с над 200 работни места, обществени сгради с капацитет над 1000 посетители, жилищни и смесени сгради високо застрояване, над 15 метра. Жилищни сгради ниско строителство, като тези в местността Баба Алино, попадат в четвърта категория по ЗУТ и за тях отговаря кмета и общинската администрация. Кмета коцев казва че през 2024 е издал заповед за спиране на строителството на 4 сгради и нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване.

    Коментиран от #37

    07:36 07.06.2026

  • 13 Чак

    19 1 Отговор
    и министърът ще се разходи до Варна за това събитие с някаква ограда !

    07:40 07.06.2026

  • 14 Като

    12 3 Отговор
    бутнат оградата , да се насочат към Шишковите обекти , докато е бил главен архитект на Община "Триадица" в София , както и в Банкя !

    07:46 07.06.2026

  • 15 Някой си

    12 2 Отговор
    Те махат оградата за да може едни " пра българи " да имат по лесен достъп ,и така събарянето ще им излезе без пари! Пък и тях така или иначе не ги съдят......

    07:51 07.06.2026

  • 16 Питане

    11 2 Отговор
    Директно по телевизията ?
    Такива сеири няма често...
    А вълка на язовир Искър, наш човек ли е ?

    07:51 07.06.2026

  • 17 Р Г В

    7 12 Отговор
    Браво г-н министър това е върха в административно наказателната практика в РБ. Може ли да обясните с думи прости как ще премахнете 100 сгради изградени с железобетонна конструкция с основи вкопани в земята и прекарана ел.преносна мрежа , водопровод , канализация . Колко ще струва извозването на хилядите кубици строителни отпадъци , докарването на сиви горски почви и изравняването на терена , възстановяването на гората. Дори и съпругата на Премиера която е лесовъд да се включи като доброволец няма да успее.PS: Колко милиарда евро ще ни струват тези ваши изявления ?

    Коментиран от #19, #20, #31

    07:53 07.06.2026

  • 18 А къщите кога

    7 1 Отговор
    Ще ги бутат?
    По- добре е оградата да не я пипат, за да се обезопаси терена при събаряне на сградите.

    07:58 07.06.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор

    До коментар #17 от "Р Г В":

    А може ли някой да обясни как
    100 сгради с железобетонна конструкция с основи вкопани в земята и прекарана ел.преносна мрежа , водопровод , канализация се изграждат
    БЕЗ НИКОЯ ВЛАСТ у НАС да разбере 🤔❗

    07:59 07.06.2026

  • 20 предлагам

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "Р Г В":

    Благо коцко да извади от джоба си пари за бутането, щото той си е затварял очите.

    08:00 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 завладяната държава

    18 1 Отговор
    Каква ограда? ЗАКОНЪТ задължава всичко незаконно да бъде СРУТЕНО! Хайде сега да видим, НОВАТА ВЛАСТ КАК ще спази закона!

    08:03 07.06.2026

  • 23 Kaкава ограда бе?!

    15 4 Отговор
    Събаряйте окраинския анклав!!!

    08:03 07.06.2026

  • 24 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Опушени граждани от кв. Република гр. Хасково заминават под строй с каруци на бригада в баба Алино

    08:04 07.06.2026

  • 25 Не само оградата,

    11 2 Отговор
    да идват булдозери те и да изравнят всичко там. На укронаzzистите откраднатите пари ето ги къде са. А, нашите блейки жълтопаветни ги защитават и им дават още и още.

    08:07 07.06.2026

  • 26 Шумен

    8 0 Отговор
    А къщите там ли ще си останат или те са законно построени срещу рушвет от няколко милиона

    08:10 07.06.2026

  • 27 Бутате всичко

    6 1 Отговор
    Инвеститорът и подписалите това безумие държавни чиноници за своя сметка събарят бараките залесяват отново парцелът, и никакви "да го запазим за пионерски лагер", за да го върнем след скандалът отново на украинците. Второ промяна Закон наследство: чужденци, родени в държави извън ЕС, които не са местни жители, неживяли в България 6 месеца без прекъсване, да нямат право да притежават и наследяват земя и жилища в България. Особено ако е съставено Завещание в трета държава с БЪЛГАРСКИ НАСЛЕДНИК. Сега има следният абсурд, съсобственост българин, който е платил имот, накрая го дели с братовчеди НЕбългари, лели, правнуци на същите, които не са дали един цент, не са плащали данъци, и не знаят къде е България на картата, дори българинът не ги познава тези хора. Накрая, ако не могат да бъдат намерени Община и Държава лапат имотът или земята.
    Измама на държавно ниво.

    08:15 07.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Най-добре е багерите да дойдат

    7 0 Отговор
    Министърът не може ли да управлява багер? Навремето министър Плевнелиев, щото има кетап, копаеше първите копки с багера. Онези шестте двуетажни постройки как са ги натикали една до друга? Нито въздух, нито слънце, нито гледка. Кой ли нещастник ги е купил?

    08:17 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 По закон

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Р Г В":

    Премахването на незаконното строителство и възстановяването на терена се извършва за сметка на нарушителя. Помисли преди да зададеш следващия умен въпрос.

    08:21 07.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 това добре

    7 1 Отговор
    започват от оградата и продължават нататък, или поне така се надявам. Но трябваше да започнат от украинската посланичка, която активно е лобирала за разпъването на чадър над незаконната дейност на групировката и е съдействала на издирвано лице да напусне страната и така да избегне наказателно разследване. По същество това представлява престъпна дейност и такъв дипломат трябва да бъде натирен от всяка уважаваща себе си държава. Докато този в.е.щер продължава да обикаля като призрак из българските държавни институции, няма как да повярваме, че новото правителство възнамерява да върне държавността и нормалността в България.

    08:29 07.06.2026

  • 35 Коста

    5 0 Отговор
    А незаконните шатри на ресторант Хоризонт кога?
    Ами парите, дължими от Хоризонт на Община Варна кога?

    08:29 07.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Нищо не е правил въпреки, че е знаел. Даже сигурно е взел нещо под масата. Защо шефа на КУБ го екстрадират? Говори се за едни 20000лева на строеж.

    08:33 07.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Нищо няма да бутнат, ще отворят широко вратата, ще се снимат и ще си ходят още преди обед.Подписите на Продължаваме Промяната са във всички документи.Всички постройки имат издадени актове за собственост само оградата няма.

    08:37 07.06.2026

  • 40 ВКК 531

    6 0 Отговор
    Скоро и всички НЕЗАКОННИ СРОЕЖИ! И укр@инците да се върнат в родината си.

    08:41 07.06.2026

  • 41 Али Баба Невзоров

    5 0 Отговор
    Дреме ми на оградата, важното е бизнесът с прането на милиардите през колибите и да върви!

    08:43 07.06.2026

  • 42 Оооолесна Чукчук

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Р Г В":

    Аз съм готова да платя в натура за територията от Натура 2000!

    08:45 07.06.2026

  • 43 Димки, димки...

    4 0 Отговор
    Не само оградата, цялото това безумие трябва да се събори, без да се чака съдебно решение, както шикалкави кмета.
    Незабавно събаряне и възстановяване на терена по заповед на кмета! Всичко построено е абсолютно незаконно - и като плътност на застрояване, и като височина, и изначално - без разрешителната задължителна документация.
    И всички виновни длъжностни лица, допуснали беззаконието, да бъдат осъдени и да върнат парите от заплати.

    08:49 07.06.2026

  • 44 Българин

    0 3 Отговор
    Абе руснаците не могат да се оправят с украинците с гялата им армия, КГБ и ГРУ, та ние ли ще се оправим?!? Поне украинците са построили нещо хубаво, без аналог по нашето черноморие! И това е проблема, защото на фона на украинския град, нашите строежи са си обикновени коптори!

    09:10 07.06.2026

  • 45 Хмм

    2 1 Отговор
    ако се приеме експулсиране на тези, които са в наборна възраст, действия от този вид ще престанат, в САЩ като организираха майдан на Ди Ванс, украинците още на следващия ден бяха лишени от статут и вече нито се чуват, нито се виждат

    09:10 07.06.2026

  • 46 Българин

    1 2 Отговор
    А къщичките на укрите кога ще ги бутат? Давайте всичко подред.Тия укри ще ми завземат ако продължава така.

    Коментиран от #47

    09:11 07.06.2026

  • 47 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    За да бутат нещо, трябва да има съдебно решение. Така че, няма да е близките 10-15 години.

    09:17 07.06.2026

  • 48 Васил

    0 2 Отговор
    В цялото престъпление обвиняват само КУБ а а останалите ДНСК кадастъра община Варна НАП и Данс кога ще им се поиска сметка като те са най големите съучастници???? Май Радев иска да ги прикрие тези хора на тези длъжности трябва да се махнат.

    Коментиран от #49

    09:25 07.06.2026

  • 49 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Васил":

    министъръ каза, че това е работа на кмета и общината, те са допуснали строежите, те са фалшифицирали документи, те са прокарали ток и вода, записали ги в кадастъра и започнали продажбата на имотите, а шефката е от ДПС на пеевски, вината на държавата е Денев, който отменил експулсирането на Невзоров, на всичко отгоре той е бил готов да говори пред НС, но киселова не му е дала думата и е засекретила доклада, така че никой да узнае за него, въпреки че цяла Варна знае

    09:31 07.06.2026

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