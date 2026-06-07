Срокът на КУБ изтече: Бутат оградата на "незаконния град" край Варна пред министъра на земеделието

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети местността Баба Алино край Варна днес, съобщиха от ведомството. Той ще присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.
Зедно с министър Абровски ще бъде и директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, се посочва в съобщението.
На 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.
На 27 май министър Абровски, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, извършиха на място проверка по случая "Баба Алино".
В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино. Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно
07:24 07.06.2026
2 това е добре
07:25 07.06.2026
3 Карлсон Тък
07:25 07.06.2026
4 Али Бабаич от Алиновка
07:25 07.06.2026
5 ами
07:26 07.06.2026
6 Имитация на дейност
Коментиран от #11
07:26 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
07:28 07.06.2026
9 Да Живееш !
07:29 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
До коментар #6 от "Имитация на дейност":Според мен държавните органи използват това като повод да се пристъпи към по-твърди действия спрямо КУБ. Предполагам, че да бутнат сградите ще е по-трудна процедура, която ще отнеме повече време, може да има обжалвания. Като ги задължат да бутнат оградата и те не го направят, държавата я бута и има повод да запорира активи на КУБ, които ще ползва за обезпечаване на бутането на сградите. Иначе ще има дела, разтакаване и източване на активите и накрая от нашия джоб ще платим бутането. Само предполагам.
Коментиран от #36
07:35 07.06.2026
12 име
Закона за устройство на територията разделя правомощията по отстраняване и недопускане на незаконното строителство между органите на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и кмета и общинската администрация, в зависимост от категорията строеж, като ги класифицира в 6 категории. Първа до трета категория строежи, за които отговарят ДНСК, са магистрали, републикански или общински пътища, жп линии, летища, пристанища, големи язовири и елекроцентрали, пречиствателни станции, производствени сгради с над 200 работни места, обществени сгради с капацитет над 1000 посетители, жилищни и смесени сгради високо застрояване, над 15 метра. Жилищни сгради ниско строителство, като тези в местността Баба Алино, попадат в четвърта категория по ЗУТ и за тях отговаря кмета и общинската администрация. Кмета коцев казва че през 2024 е издал заповед за спиране на строителството на 4 сгради и нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване.
Коментиран от #37
07:36 07.06.2026
13 Чак
07:40 07.06.2026
14 Като
07:46 07.06.2026
15 Някой си
07:51 07.06.2026
16 Питане
Такива сеири няма често...
А вълка на язовир Искър, наш човек ли е ?
07:51 07.06.2026
17 Р Г В
Коментиран от #19, #20, #31
07:53 07.06.2026
18 А къщите кога
По- добре е оградата да не я пипат, за да се обезопаси терена при събаряне на сградите.
07:58 07.06.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Р Г В":А може ли някой да обясни как
100 сгради с железобетонна конструкция с основи вкопани в земята и прекарана ел.преносна мрежа , водопровод , канализация се изграждат
БЕЗ НИКОЯ ВЛАСТ у НАС да разбере 🤔❗
07:59 07.06.2026
20 предлагам
До коментар #17 от "Р Г В":Благо коцко да извади от джоба си пари за бутането, щото той си е затварял очите.
08:00 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 завладяната държава
08:03 07.06.2026
23 Kaкава ограда бе?!
08:03 07.06.2026
24 Хасковски каунь
08:04 07.06.2026
25 Не само оградата,
08:07 07.06.2026
26 Шумен
08:10 07.06.2026
27 Бутате всичко
Измама на държавно ниво.
08:15 07.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Най-добре е багерите да дойдат
08:17 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 По закон
До коментар #17 от "Р Г В":Премахването на незаконното строителство и възстановяването на терена се извършва за сметка на нарушителя. Помисли преди да зададеш следващия умен въпрос.
08:21 07.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 това добре
08:29 07.06.2026
35 Коста
Ами парите, дължими от Хоризонт на Община Варна кога?
08:29 07.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Коста
До коментар #12 от "име":Нищо не е правил въпреки, че е знаел. Даже сигурно е взел нещо под масата. Защо шефа на КУБ го екстрадират? Говори се за едни 20000лева на строеж.
08:33 07.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай Араб
08:37 07.06.2026
40 ВКК 531
08:41 07.06.2026
41 Али Баба Невзоров
08:43 07.06.2026
42 Оооолесна Чукчук
До коментар #38 от "Р Г В":Аз съм готова да платя в натура за територията от Натура 2000!
08:45 07.06.2026
43 Димки, димки...
Незабавно събаряне и възстановяване на терена по заповед на кмета! Всичко построено е абсолютно незаконно - и като плътност на застрояване, и като височина, и изначално - без разрешителната задължителна документация.
И всички виновни длъжностни лица, допуснали беззаконието, да бъдат осъдени и да върнат парите от заплати.
08:49 07.06.2026
44 Българин
09:10 07.06.2026
45 Хмм
09:10 07.06.2026
46 Българин
Коментиран от #47
09:11 07.06.2026
47 койдазнай
До коментар #46 от "Българин":За да бутат нещо, трябва да има съдебно решение. Така че, няма да е близките 10-15 години.
09:17 07.06.2026
48 Васил
Коментиран от #49
09:25 07.06.2026
49 Хмм
До коментар #48 от "Васил":министъръ каза, че това е работа на кмета и общината, те са допуснали строежите, те са фалшифицирали документи, те са прокарали ток и вода, записали ги в кадастъра и започнали продажбата на имотите, а шефката е от ДПС на пеевски, вината на държавата е Денев, който отменил експулсирането на Невзоров, на всичко отгоре той е бил готов да говори пред НС, но киселова не му е дала думата и е засекретила доклада, така че никой да узнае за него, въпреки че цяла Варна знае
09:31 07.06.2026