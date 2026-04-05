Спортът по ТВ в неделя (5 април)

12.00 Ски алпинизъм: СК във Вилар, смесена щафета - Евроспорт 2
13.00 Баскетбол: Рилски спортист – Локомотив Пд - МАХ Спорт 2
13.15 Баскетбол: Манреса – Баскония - Нова спорт
14.00 Тенис: турнир в Букурещ - МАХ Спорт 1
14.30 Футбол: Черно море – Славия - Диема спорт
14.30 Футбол: Шалке – Карлсруе - Диема спорт 3
14.30 Футбол: Хановер – Елверсберг - Диема спорт 2
15.00 Футбол: Хетафе – Атлетик Б - МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип - Евроспорт 2
15.30 Футбол: Волендам – Фейенорд - Ринг тв
16.00 Футбол: Кремонезе – Болоня - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Анже – Лион - Нова спорт
16.30 Футбол: Унион – Санкт Паули - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Добруджа – Левски - Диема спорт
17.00 Тенис: турнир в Маракеш - МАХ Спорт 1
17.15 Футбол: Валенсия – Селта - МАХ Спорт 4
18.00 Колоездене: Обиколка на Фландрия, жени - Евроспорт 1
18.00 Волейбол: Левски – ЦПВК , жени - БНТ 3
18.30 Футбол: Уест Хем – Лийдс - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Айнтрахт – Кьолн - Нова спорт
18.30 Футбол: Дънди – Селтик - Ринг тв
19.00 Футбол: Пиза – Торино - МАХ Спорт 3
19.00 Футбол: ПАОК – Панатинайкос - Диема спорт 3
19.00 Волейбол: ЦСКА – Левски, мъже - МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол: Верона – Лубе - МАХ Спорт 1
19.30 Футбол: Лудогорец – ЦСКА 1948 - Диема спорт
19.30 Футбол: Овиедо – Севиля - МАХ Спорт 4
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас - Евроспорт 2
21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, финал - Евроспорт 1
21.45 Футбол: Интер – Рома - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Монако – Марсилия - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Алавес – Осасуна - МАХ Спорт 4
22.30 Тенис: турнир в Хюстън - МАХ Спорт 1
22.30 Баскетбол: НБА, Милуоки – Мемфис - Диема спорт
