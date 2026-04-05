Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (5 април)

5 Април, 2026 11:04 1 111 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • волейбол-
  • снукър-
  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията в днешния ден

Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев

12.00 Ски алпинизъм: СК във Вилар, смесена щафета - Евроспорт 2

13.00 Баскетбол: Рилски спортист – Локомотив Пд - МАХ Спорт 2

13.15 Баскетбол: Манреса – Баскония - Нова спорт

14.00 Тенис: турнир в Букурещ - МАХ Спорт 1

14.30 Футбол: Черно море – Славия - Диема спорт

14.30 Футбол: Шалке – Карлсруе - Диема спорт 3

14.30 Футбол: Хановер – Елверсберг - Диема спорт 2

15.00 Футбол: Хетафе – Атлетик Б - МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип - Евроспорт 2

15.30 Футбол: Волендам – Фейенорд - Ринг тв

16.00 Футбол: Кремонезе – Болоня - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Анже – Лион - Нова спорт

16.30 Футбол: Унион – Санкт Паули - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Добруджа – Левски - Диема спорт

17.00 Тенис: турнир в Маракеш - МАХ Спорт 1

17.15 Футбол: Валенсия – Селта - МАХ Спорт 4

18.00 Колоездене: Обиколка на Фландрия, жени - Евроспорт 1

18.00 Волейбол: Левски – ЦПВК , жени - БНТ 3

18.30 Футбол: Уест Хем – Лийдс - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Айнтрахт – Кьолн - Нова спорт

18.30 Футбол: Дънди – Селтик - Ринг тв

19.00 Футбол: Пиза – Торино - МАХ Спорт 3

19.00 Футбол: ПАОК – Панатинайкос - Диема спорт 3

19.00 Волейбол: ЦСКА – Левски, мъже - МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол: Верона – Лубе - МАХ Спорт 1

19.30 Футбол: Лудогорец – ЦСКА 1948 - Диема спорт

19.30 Футбол: Овиедо – Севиля - МАХ Спорт 4

20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас - Евроспорт 2

21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, финал - Евроспорт 1

21.45 Футбол: Интер – Рома - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Монако – Марсилия - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Алавес – Осасуна - МАХ Спорт 4

22.30 Тенис: турнир в Хюстън - МАХ Спорт 1

22.30 Баскетбол: НБА, Милуоки – Мемфис - Диема спорт


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове