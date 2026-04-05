Оскар прекратява футболната си кариера заради сърдечни усложнения

5 Април, 2026 13:23 1 151 3

Преди пет месеца той бе приет по спешност в болница заради вазовагален синкоп

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият плеймейкър на Челси и бразилския национален отбор, Оскар, официално сложи край на професионалната си футболна кариера, след като се сблъска със сериозни здравословни проблеми, свързани със сърцето. Новината беше потвърдена от Сао Пауло – клуба, към който халфът се завърна в края на 2024 година след престой в Китай.

Само пет месеца след като бе приет по спешност в болница заради вазовагален синкоп – състояние, което често води до припадъци вследствие на рязко понижаване на кръвното налягане или пулса – 34-годишният футболист реши да прекрати договора си със Сао Пауло, който иначе трябваше да изтече през 2027 година. По време на рутинни медицински тестове през ноември, Оскар изгубил съзнание за около две минути, което наложи спешна медицинска намеса и последваща операция.

В официално изявление, цитирано от световните агенции, Оскар сподели: „Исках да дам още на Сао Пауло, мечтаех да играя повече. Вярвах, че имам както уменията, така и опита да продължа, но съдбата реши друго. Сега ще подкрепям любимия си клуб от трибуните и ще остана верен фен.“

Оскар оставя след себе си впечатляваща визитка – с екипа на Челси той завоюва две титли от Висшата лига и триумфира в Лига Европа, след като се присъедини към лондонския гранд през 2012 година. През 2017-а бразилецът пое към Шанхай Порт срещу внушителната сума от 73 милиона долара, където се превърна в истинска звезда на китайската Суперлига, печелейки три шампионски трофея и сърцата на феновете в Азия.

Макар и принуден да се откаже от активния спорт, Оскар не крие, че ще продължи да бъде част от футболната общност, макар и в нова роля. Решението му идва като напомняне за крехкостта на здравето дори при елитните спортисти и подчертава значението на редовните медицински прегледи.


Подобни новини


  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Когато на световното в Бразилия Германия се смили над тях само със 7:1, именно Оскар вкара почетният гол при 7:0, а защитата на Германия я мързеше и да се върне и бяха оставили един да се оправя. От някъде 20 години бразилският футбол е в криза.

    14:44 05.04.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 4 Отговор
    За сърдечните си проблеми да благодари на Урсула ,и глупавата си тиква

    Коментиран от #3

    16:26 05.04.2026

  • 3 Жоро

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Разбира се, че тя е виновна, д-р Кантарджиев също. .....и Венета Райкова, и....

    16:42 05.04.2026

