Пеп Гуардиола разкри дали ще остане в Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити, Пеп Гуардиола, сложи край на спекулациите около бъдещето си, като заяви, че няма намерение да напуска "гражданите" след предстоящия финал за Купата на Англия срещу Челси. В навечерието на големия сблъсък на митичния стадион "Уембли", испанският тактик бе категоричен, че ще изпълни договора си докрай.

"В никакъв случай това няма да е последният ми мач на 'Уембли' с Манчестър Сити. Имам още една година от контракта си и се чувствам прекрасно тук. Привържениците не трябва да се тревожат за моето бъдеще – всички знаят, че съм щастлив в клуба", сподели Гуардиола с усмивка.

Под ръководството на Пеп Гуардиола, Манчестър Сити се превърна в истинска машина за трофеи – цели 19 отличия за десетилетие, а сега тимът е на прага на юбилеен 20-и трофей. "Честно казано, 19 трофея за 10 години не е никак зле", отбеляза наставникът, подчертавайки успехите на отбора.