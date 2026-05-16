Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити грабна ФА Къп след минимален успех над Челси

Манчестър Сити грабна ФА Къп след минимален успех над Челси

16 Май, 2026 19:05 809 0

  • лондон-
  • манчестър сити-
  • купа на футболната асоциация-
  • англия-
  • челси-
  • трофей-
  • антоан семеньо-
  • фа къп

"Гражданите" с втори трофей за сезона

Манчестър Сити грабна ФА Къп след минимален успех над Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На препълнения стадион "Уембли" в Лондон, Манчестър Сити доказа класата си и се окичи с престижната Купа на Футболната асоциация на Англия. "Гражданите" надделяха над Челси с минималното 1:0, като по този начин добавиха още един трофей към витрината си през този сезон.

В герой за Манчестър Сити се превърна Антоан Семеньо, който ознаменува финала с изключително технично изпълнение. След напрегната битка в наказателното поле, Семеньо демонстрира хладнокръвие и с елегантен удар с пета изпрати топката в мрежата на "сините". Това попадение се оказа достатъчно, за да донесе победата и радостта на феновете на Сити.

Триумфът във ФА Къп бележи втори голям успех за Манчестър Сити през тази кампания, след като по-рано през годината тимът спечели и Карабао Къп. С този дубъл, възпитаниците на Пеп Гуардиола затвърждават позицията си на доминантна сила в английския футбол.

За разлика от щастливите "граждани", Челси ще запомни този сезон с горчив вкус. Лондонският гранд не успя да се пребори за място в европейските клубни турнири и ще трябва да преосмисли стратегията си за следващата година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове