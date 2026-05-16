Манчестър Сити грабна ФА Къп след минимален успех над Челси

На препълнения стадион "Уембли" в Лондон, Манчестър Сити доказа класата си и се окичи с престижната Купа на Футболната асоциация на Англия. "Гражданите" надделяха над Челси с минималното 1:0, като по този начин добавиха още един трофей към витрината си през този сезон.

В герой за Манчестър Сити се превърна Антоан Семеньо, който ознаменува финала с изключително технично изпълнение. След напрегната битка в наказателното поле, Семеньо демонстрира хладнокръвие и с елегантен удар с пета изпрати топката в мрежата на "сините". Това попадение се оказа достатъчно, за да донесе победата и радостта на феновете на Сити.

Триумфът във ФА Къп бележи втори голям успех за Манчестър Сити през тази кампания, след като по-рано през годината тимът спечели и Карабао Къп. С този дубъл, възпитаниците на Пеп Гуардиола затвърждават позицията си на доминантна сила в английския футбол.

За разлика от щастливите "граждани", Челси ще запомни този сезон с горчив вкус. Лондонският гранд не успя да се пребори за място в европейските клубни турнири и ще трябва да преосмисли стратегията си за следващата година.