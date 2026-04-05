Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Стоичков: Водим преговори с големи отбори за откриването на стадиона на ЦСКА

5 Април, 2026 17:36 1 100 16

  • етрополе -
  • христо стоичков-
  • цска-
  • стадион

Легендата на българския футбол отправи и послание към младите хора в България

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В Етрополе откриха зала на спортната история на града. Специален кът в нея има легендата Христо Стоичков, който е и почетен гражданин на града. Легендарният №8 даде специално интервю за БНТ.

„Това е историята на града. Аз съм последният, защото имаме вице олимпийски шампиони, европейски шампиони, първия отбор на Чавдар Етрополе, когато е започвал футбола в града. Много се гордея и с школата, която за кратко време стана втората най-бързо развиваща се в Европа, след тази на Локомотив (Москва). За мен е чест и гордост, че днес имах честта да отворя тази зала. Горд съм, че допринасям с каквото мога. Този град го заслужава“, каза Стоичков.

Легендата на българския футбол отправи и послание към младите хора в България.

„Да се уважават, да се трудят и да обичат спорта. Не трябва да се отказват, ще има много трудни моменти в живота им, но не трябва да се отказват“, каза Камата.

Стоичков коментира и загубата на Борислав Михайлов, който почина на 31 март.

„Той ми подаде ръка. Както Георги Димитров, както Наско Сираков, Христо Младенов. Те бяха сред първите, които ми гласуваха доверие да започна в националния отбор. Това не се забравя. През годините имахме няколко спречквания, станаха някои неща. Но, на мен ми тежеше много, повече от 15 години имах нещо вътре в мен, което не ми даваше спокойствие. Няма как един ден да не се върна и да видя този човек, който аз познавам. Може би дойде моментът, когато трябваше това да го направим двамата, взаимно. Загубихме един великолепен човек. Много хора не го оцениха, нахвърлиха се на обиди. И аз бях един от тези хора, когато защитавах цветовете на един клуб, но той не беше виновен. Искаше да помага с каквото може. Направи връзки във ФИФА и УЕФА. Прокара път, който ще остане в историята. Загубих един приятел“, сподели Стоичков.

Той коментира и как ще продължи работата на Фондация 94 от тук нататък.

„Първо трябва да направим събрание, защото трябва да бъде избран нов президент. Мисля, че най-логично е Пламен Николов да бъде избран за председател на фондацията. Няма да оставим фондацията, помагаме на много деца и на много болници. Ще подпомагаме и нашите колеги, които се нуждаят от помощ. Фондацията ще се развива с пълни обороти“, обеща бившият футболист на Барселона.

Стоичков сподели мнението си и за турнира на ФИФА, в който България записа победи над Соломоновите острови и Индонезия.

„Прочетох много негативни неща от хора, които по цял ден се чудят какво да правят. Даже и по физическо не са се събличали. Ако им оставим топка и една диня, ще вземат динята. Най-вероятно са такива. Не знаят какво е труд. Какво е едни млади момчета да се трудят и да се изграждат като футболисти. Мисля, че Александър Димитров има капацитет да постигне неща, които от много време чакаме. Групите са такива, както и точките, които имаме като национален отбор не ни позволяват да вървим нагоре. Но, с тези турнири на ФИФА се дава шанс на млади футболисти да играят“, добави Стоичков.

Носителят на Златната топка не подмина темата и за новия стадион на ЦСКА.

„Официалното откриване най-вероятно ще бъде през септември месец. Водим преговори с големи отбори, които ще дойдат. С големи личности. С футболисти, които малко пъти са идвали в България, ако изобщо са идвали. Надявам се, че с приятелството, което имам с много отбори, ще доведем отбор, който заслужава да бъде на нивото на ЦСКА. Клубът се бори от много години да стане шампион, но когато нямаш дом е много трудно. Публиката на ЦСКА заслужава да има нов стадион. Искам да благодаря на цялото ръководство на ЦСКА, най-вече на г-н Папазки, защото без него нямаше как да стане. Както и на хората, които поеха този ангажимент да имаме великолепно съоръжение, на което всеки може да се радва“, заяви Стоичков.

Той коментира и очакванията си за предстоящото световно първенство в Канада, САЩ и Мексико. „Ще бъде страхотен турнир“, уверен е Стоичков.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    12 8 Отговор
    Бе, тва ясно. Кажи кви пари е лютеницата?

    17:40 05.04.2026

  • 2 Ще прекръстим ли стадиона Литекс

    8 7 Отговор
    Че армия вече няма?!

    Коментиран от #6

    17:48 05.04.2026

  • 3 Анонимен

    10 7 Отговор
    Само да не е като в кауфланд за лична облага

    17:49 05.04.2026

  • 4 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    10 8 Отговор
    Лицемер ... извини се публично бе !!!

    17:53 05.04.2026

  • 5 Ицо, стига рев и сополи, в гроба никой

    7 6 Отговор
    нищо няма да отнесе.
    Събери трима евреи и няма да видиш трима на едно мнение!
    Събери трима българи и няма да видиш трима на едно мнение.
    Спрете се ве, футбола е един, иска ритане а не ляляне цял ден по нета, аре баста, не сте толкова велики.
    Бяхте 94та, са не.

    17:54 05.04.2026

  • 6 ИвоТонев

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще прекръстим ли стадиона Литекс":

    Ще ви дадат козирка,че нямате

    17:56 05.04.2026

  • 7 До предните

    9 6 Отговор
    Колкото и да плюете и остроумничите, не можете да му стигнете и глезените!

    17:58 05.04.2026

  • 8 0б0pa на народа

    10 3 Отговор
    Гyвядaта злобеят.В сухата река няма козирка 😅🤣🤣

    Коментиран от #9, #13

    17:59 05.04.2026

  • 9 Аз съм потомствен ЦСКАар но ми идва

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "0б0pa на народа":

    в повече лялянето на пенсионери мултимилионери, някога са си стрували живо тегло в злато кг., като Стоичков, сега не, да се вземат в ръце и да разделят парите с българите по начин който да остави нещо за младите и следващите които идват.
    С пари само никой нищо не е направил, когато са били добри са били голи като пушки но с желание за играта което изгражда умения и качества.
    Сега всички имат пари но само пари на стигат.
    Иначе отдавна светът щеше да бъде подреден под конец.
    Пари бол.

    18:12 05.04.2026

  • 10 Детенце

    10 5 Отговор
    Я! Това е застарелия дебел чичко от рекламите с промоционални лютенички и наденички на кауфланд 😄😄

    18:31 05.04.2026

  • 11 ЦСКАто го разбиха и ограбиха след

    7 0 Отговор
    1989 г. , защото ЦСКА e Армията а Левски е МВР, Боко и аверите му.

    19:19 05.04.2026

  • 12 Перла05

    2 2 Отговор
    За кво ви е тоя стадион като тоя на Литекс си работи и е празен къвто ще е и тоя след първите два мача?!?!

    20:30 05.04.2026

  • 13 Баражен1948

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "0б0pa на народа":

    Ей брат то ако ставаше с козирка щеше да си вземеш фуражка и да отидеш при Памела Андерсън ама не става само с фуражка трябва и сърце а вие го нямате на армията. И тая година е бараж....

    20:35 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Софийски

    4 0 Отговор
    Плюеше и се заканваше да бие Боби Михайлов.Трифон му хвърли на земята капитанската лента при смяната на армията.Лицемер!

    21:51 05.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове