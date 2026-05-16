Тревога на стадион "Васил Левски": Сигнал за бомба преди дербито Левски – ЦСКА

Само часове преди дългоочаквания сблъсък между Левски и ЦСКА, стадион "Васил Левски" се превърна в сцена на напрежение и тревога. Около вход 2 на спортното съоръжение е подаден сигнал за наличие на бомба, съобщиха източници на bTV.

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) незабавно са пристигнали на място и са предприели щателна проверка на района. В резултат на бързите действия на униформените, са открити и иззети бомбички и димки, съдържащи боя. Опасните предмети вече са обезвредени, увериха от полицията, като подчертаха, че ситуацията е овладяна и няма непосредствена заплаха за сигурността на зрителите.

Въпреки инцидента, дербито между Левски и ЦСКА ще се проведе по план, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 16:00 часа. Организаторите и органите на реда апелират към феновете за спокойствие и съдействие при влизане на стадиона.