Тревога на стадион "Васил Левски": Сигнал за бомба преди дербито Левски – ЦСКА

16 Май, 2026 14:42 1 085 7

Извънредна ситуация засенчи футболната еуфория в София

Тревога на стадион "Васил Левски": Сигнал за бомба преди дербито Левски – ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само часове преди дългоочаквания сблъсък между Левски и ЦСКА, стадион "Васил Левски" се превърна в сцена на напрежение и тревога. Около вход 2 на спортното съоръжение е подаден сигнал за наличие на бомба, съобщиха източници на bTV.

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) незабавно са пристигнали на място и са предприели щателна проверка на района. В резултат на бързите действия на униформените, са открити и иззети бомбички и димки, съдържащи боя. Опасните предмети вече са обезвредени, увериха от полицията, като подчертаха, че ситуацията е овладяна и няма непосредствена заплаха за сигурността на зрителите.

Въпреки инцидента, дербито между Левски и ЦСКА ще се проведе по план, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 16:00 часа. Организаторите и органите на реда апелират към феновете за спокойствие и съдействие при влизане на стадиона.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Приказки под шипковия храст

    5 1 Отговор
    Нали преди такъв мач МВР проверява и запечатва стадиона не по- малко от 24 часа преди пускането на публиката. Кви бомби, кви ракети.

    Коментиран от #5

    14:53 16.05.2026

  • 3 Сила

    5 0 Отговор
    Много бомби ще е има ... Но малко по късно !!!

    14:53 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Приказки под шипковия храст":

    Правят си PR ...ушковците селски

    14:55 16.05.2026

  • 6 Трябва да ги усмирят

    4 0 Отговор
    Малките хулиганчета са неуправляеми от години! Имам чувството, че нарочно го правят властимащите, държейки ги като шпицкоманди. Да видим сега новите, какво ще направят. Дано намерят решение, добро за обществото.

    14:58 16.05.2026

  • 7 До Цвете

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Ингилизите им намериха цаката, ние още се мотаем!

    15:00 16.05.2026

