Тревога на стадион "Васил Левски": Сигнал за бомба преди дербито Левски – ЦСКА

Само часове преди дългоочаквания сблъсък между Левски и ЦСКА, стадион "Васил Левски" се превърна в сцена на напрежение и тревога. Около вход 2 на спортното съоръжение е подаден сигнал за наличие на бомба, съобщиха източници на bTV.
Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) незабавно са пристигнали на място и са предприели щателна проверка на района. В резултат на бързите действия на униформените, са открити и иззети бомбички и димки, съдържащи боя. Опасните предмети вече са обезвредени, увериха от полицията, като подчертаха, че ситуацията е овладяна и няма непосредствена заплаха за сигурността на зрителите.
Въпреки инцидента, дербито между Левски и ЦСКА ще се проведе по план, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 16:00 часа. Организаторите и органите на реда апелират към феновете за спокойствие и съдействие при влизане на стадиона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Приказки под шипковия храст
Коментиран от #5
14:53 16.05.2026
3 Сила
14:53 16.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
До коментар #2 от "Приказки под шипковия храст":Правят си PR ...ушковците селски
14:55 16.05.2026
6 Трябва да ги усмирят
14:58 16.05.2026
7 До Цвете
До коментар #1 от "Цвете":Ингилизите им намериха цаката, ние още се мотаем!
15:00 16.05.2026