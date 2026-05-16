Григор Димитров празнува рожден ден днес

Днес най-добрият български тенисист Григор Димитров навършва 35 години.
Димитров печели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open през 2008 година, а при мъжете достига до полуфиналите на двете надпревари съответно през 2014 и 2019 година.
Българинът има общо девет титли на ATP, като сред най-престижните са трофеят от Финалите на ATP в Лондон през 2017 година, както и титлата от турнира от сериите „Мастърс 1000" в Синсинати през същия сезон. През ноември 2017 година Димитров се изкачва до №3 в световната ранглиста и остава на тази позиция общо девет седмици.
Той е носител на наградата „Спортист на годината на България" през 2014 и 2017 година, а също така е избран и за Спортист №1 на Балканите за 2017 година.
12 Бялджип
До коментар #2 от "ЧРД! Да е жив и здрав!":Това надали е точно? Разпознаваем като тенисист, но едва ли като българин? Разпознаваем като българин беше Стоичков. Когато някой кажеше че е от България, веднага споменаваха Стоичков. При този няма да направят връзка!
17:06 16.05.2026
Спортистът
Да прославя името си и България още дълги години, напук на зложелателите!
