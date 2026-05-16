Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров празнува рожден ден днес

Григор Димитров празнува рожден ден днес

16 Май, 2026 15:41 955 17

  • тенисист-
  • григор димитров-
  • рожден ден-
  • тенис

Тенисистът става на 35 години

Григор Димитров празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес най-добрият български тенисист Григор Димитров навършва 35 години.

Димитров печели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open през 2008 година, а при мъжете достига до полуфиналите на двете надпревари съответно през 2014 и 2019 година.


Българинът има общо девет титли на ATP, като сред най-престижните са трофеят от Финалите на ATP в Лондон през 2017 година, както и титлата от турнира от сериите „Мастърс 1000" в Синсинати през същия сезон. През ноември 2017 година Димитров се изкачва до №3 в световната ранглиста и остава на тази позиция общо девет седмици.


Той е носител на наградата „Спортист на годината на България" през 2014 и 2017 година, а също така е избран и за Спортист №1 на Балканите за 2017 година.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    6 3 Отговор
    Браво гришо хем ги биеш хем ги шиеш

    15:42 16.05.2026

  • 2 ЧРД! Да е жив и здрав!

    9 4 Отговор
    Най/разпознаваемият българин в света, за последните 12 /13 години.

    Коментиран от #12

    15:44 16.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    5 7 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганкa сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с оскубаните веждu

    15:44 16.05.2026

  • 4 1488

    9 8 Отговор
    що ни занимавате с тоя хасковски каун

    15:44 16.05.2026

  • 5 ЧРД

    8 1 Отговор
    Днес е хубав ден !

    15:48 16.05.2026

  • 6 Здраве , Гришо

    10 4 Отговор
    Плювачите си знаеш , къде да ги сложиш ... 👍

    15:51 16.05.2026

  • 7 Пожелания за здраве и големи успехи

    8 2 Отговор
    Нека майка му и баща му да са радостни и доволни !!!

    16:29 16.05.2026

  • 8 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Жив ,здрав и корав.Продължавай да се забавляваш.

    16:47 16.05.2026

  • 9 Ъйнц

    0 3 Отговор
    Да е жив и здрав и антената му да е на 6 дълги години!

    Коментиран от #11

    16:53 16.05.2026

  • 10 3836

    4 0 Отговор
    След 33 години вече си взел дал. Не случайно това е наречена Христовата възраст. Този вече е пенсионер и се спуска по нанадолнището.

    17:01 16.05.2026

  • 11 3836

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъйнц":

    Тя антената му, ако беше на 6 нямаше всички да бягат от него. Никоя не бяга от хубавото.

    17:03 16.05.2026

  • 12 Бялджип

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧРД! Да е жив и здрав!":

    Това надали е точно? Разпознаваем като тенисист, но едва ли като българин? Разпознаваем като българин беше Стоичков. Когато някой кажеше че е от България, веднага споменаваха Стоичков. При този няма да направят връзка!

    17:06 16.05.2026

  • 13 нннн

    6 0 Отговор
    Най- големите му постижения са сред жените. Пишете и за тях.

    Коментиран от #17

    17:23 16.05.2026

  • 14 Име

    2 0 Отговор
    Жив и здрав да е!

    17:25 16.05.2026

  • 15 истината е че

    0 2 Отговор
    е добрият с жените

    17:25 16.05.2026

  • 16 Спортистът

    4 3 Отговор
    Да е здрав и успешен!
    Да прославя името си и България още дълги години, напук на зложелателите!

    17:40 16.05.2026

  • 17 3836

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "нннн":

    И тук не позна. Ако беше толкова добър на този фронт нямаше да избягат.
    И кво излезе в спорта го няма и по тънката част също. Ми да си оси у Аскюю.

    17:58 16.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове