Левандовски е все по-близо до раздяла с Барселона и до нов впечатляващ трансфер

37-годишният Роберт Левандовски е все по-близо до раздяла с Барселона, а според испанските медии неделният мач срещу Бетис може да се превърне в последното му домакинство с екипа на каталунците.

В Испания вече почти не се съмняват, че полският нападател ще напусне клуба през лятото, като най-вероятната му следваща дестинация е Саудитска Арабия.

Според „Sport“ Барселона е направила опит да убеди Левандовски да остане, но офертата от Ал Хилал изглежда трудно отказуема. Тимът, воден от Симоне Индзаги, е предложил на нападателя договор на стойност около 90 милиона евро на сезон.

Полякът все още не е взел окончателно решение, но заедно със своя щаб вече разглежда сериозно възможността да продължи кариерата си в Саудитската професионална лига.

До скоро сериозен вариант за бъдещето му се смяташе и трансфер в МЛС, като Чикаго Файър проявяваше силен интерес. В последните дни обаче именно саудитският футбол е излязъл на преден план.

Новината на практика слага край и на спекулациите около евентуален трансфер в Италия. Както Милан, така и Ювентус следяха ситуацията около Левандовски с идеята да привлекат опитен голмайстор, който да реши проблемите им в атака.