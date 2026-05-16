Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левандовски е все по-близо до раздяла с Барселона и до нов впечатляващ трансфер

Левандовски е все по-близо до раздяла с Барселона и до нов впечатляващ трансфер

16 Май, 2026 17:08 1 521 0

  • роберт левандовски-
  • барселона-
  • бетис-
  • каталунците-
  • саудитска арабия-
  • ал хилал

Ал Хилал на Симоне Индзаги предлага колосална заплата, а Барселона се готви за сбогуване с полската звезда

Левандовски е все по-близо до раздяла с Барселона и до нов впечатляващ трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

37-годишният Роберт Левандовски е все по-близо до раздяла с Барселона, а според испанските медии неделният мач срещу Бетис може да се превърне в последното му домакинство с екипа на каталунците.

В Испания вече почти не се съмняват, че полският нападател ще напусне клуба през лятото, като най-вероятната му следваща дестинация е Саудитска Арабия.

Според „Sport“ Барселона е направила опит да убеди Левандовски да остане, но офертата от Ал Хилал изглежда трудно отказуема. Тимът, воден от Симоне Индзаги, е предложил на нападателя договор на стойност около 90 милиона евро на сезон.

Полякът все още не е взел окончателно решение, но заедно със своя щаб вече разглежда сериозно възможността да продължи кариерата си в Саудитската професионална лига.

До скоро сериозен вариант за бъдещето му се смяташе и трансфер в МЛС, като Чикаго Файър проявяваше силен интерес. В последните дни обаче именно саудитският футбол е излязъл на преден план.

Новината на практика слага край и на спекулациите около евентуален трансфер в Италия. Както Милан, така и Ювентус следяха ситуацията около Левандовски с идеята да привлекат опитен голмайстор, който да реши проблемите им в атака.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове