Сензационен обрат в Шотландия: Селтик грабна титлата в последния миг и разби мечтите на Хартс

16 Май, 2026 16:56 1 282 2

Епичен финал: „Детелините“ триумфираха след драматичен сблъсък

Ангел Лазаров

Футболната сцена в Шотландия стана арена на истинска драма, след като Селтик изтръгна шампионската титла буквално в последните минути на сезона. В напрегнат двубой на своя стадион, „зелено-белите“ надделяха над досегашния лидер Хартс с 3:1 и така си осигуриха петата поредна титла – общо 56-а в славната си история.

Дълго време изглеждаше, че Хартс ще сложи край на 66-годишната си суша без трофей. Тимът от Единбург поведе в резултата малко преди почивката, когато Лорънс Шанкланд реализира след прецизен пас от Стивън Кингсли. Радостта на гостите обаче се оказа краткотрайна.

В самия край на първото полувреме, в четвъртата минута на добавеното време, Арне Енгелс хладнокръвно изпълни дузпа и възстанови равенството. Това попадение вдъхна нов живот на домакините и даде старт на обрат, който ще се помни дълго.

Когато всичко изглеждаше на кантар, японският нападател Дайзен Маеда се превърна в герой за Селтик. В 87-ата минута той надбяга защитата и вкара решаващия гол за 2:1, с който на практика подпечата титлата. В добавеното време Калъм Османд сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 и изпращайки феновете на „детелините“ в екстаз.

С този успех Селтик събра 82 точки, изпреварвайки Хартс, които останаха с 80. За „сърцата“ остава горчивината от изпуснатата титла, но и утехата, че ще се борят в Шампионската лига през следващия сезон.

Междувременно Рейнджърс, въпреки убедителната си победа с 5:2 над Фолкърк, ще трябва да се задоволят с участие в Лигата на конференциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 0 Отговор
    Хартс водеха до последно,но загубиха в последния кръг.Жалко можехме да видим нов шампион на Шотландия,от 85-та година все стават шампиони Селтик и Рейнджърс,последно Абърдийн триумфира 85-та или 86-та година

    17:04 16.05.2026

  • 2 Тошо

    2 0 Отговор
    Жалко, съдията и в този мач, както и в предишния с Мъдъуел свири за Селтик и ги добутаха до шампиони. Нито картони- контузиха 4 играчи на Хартс, нито нарушения нищо. Също като в България.

    19:51 16.05.2026

