Божидар Саръбоюков с впечатляващ старт в Диамантената лига: Сребро в Шанхай

Един от най-ярките таланти на българската лека атлетика - Божидар Саръбоюков, откри сезона в Диамантената лига с престижното второ място в Шанхай. След оспорвана битка на пистата, бронзовият медалист от Световното първенство в Торун доказа, че е сред водещите имена в дисциплината скок на дължина.
Въпреки трудното начало и няколко неуспешни опита, Саръбоюков успя да се мобилизира и записа резултат – 8.07 метра. Италианецът Матия Фурлани, сребърен медалист от световния шампионат, триумфира с личен рекорд от 8.43 метра, постигнат още във втория си скок. Третото място заслужи Анвар Анваров от Узбекистан, който подобри сезонното си постижение с 8.01 метра.
След успешния старт в Шанхай, Божидар Саръбоюков няма време за почивка. Още следващата седмица той ще се изправи пред ново изпитание в Диамантената лига, този път в Сямън, отново на китайска земя. Летният му график включва още четири старта в престижната атлетическа верига – в Рим (4 юни), Монте Карло (10 юли), Лозана (21 август) и Цюрих (27 август). Междувременно, българският шампион ще премери сили и на няколко силни международни турнира.
У нас Саръбоюков ще участва на Националния шампионат по лека атлетика, насрочен за 25 и 26 юли. Преди това, възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов ще представи България на Балканския шампионат във Волос, Гърция (20-21 юни). Кулминацията на сезона ще бъде Европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.
1 отвратителна фамилия
Коментиран от #4
16:48 16.05.2026
2 Петкан
Коментиран от #3
18:53 16.05.2026
3 И запомнящ
До коментар #2 от "Петкан":се резултат! Правилникът е спазен - зачита се НАЙ- ДОБРОТО постижение, а броят на опитите е допълнителен фактор при определени обстоятелства, каквито в случая не съществуват.Така че резултатът е факт!
19:07 16.05.2026
4 Никой не си избира
До коментар #1 от "отвратителна фамилия":фамилията... Впрочем - знаеш ли какво означава в превод?
19:17 16.05.2026