Явор Гечев: В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€

В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, цитиран от novini.bg.
"Млякото е лесен компонент, който може да се сметне. В тази цена фермерите на практика трябва да калкулират печалбата, изхранването на животните си и издръжката на семействата си. Трябва да се пастьоризира, преработи, да се направи в опаковка от преработвателите, които също не печелят толкова по веригата. Аномалията се получава в крайния сегмент", обобщи депутатът от ПБ.
Той изтъкна, че свободният пазар е най-хубавото нещо, но добави, че законите "трябва да го гарантират".
"Този закон нямаше да бъде променян, ако свободният пазар не беше изкривяван. Редица са факторите, които доказват това, включително и последните анализи на КЗК и синдикатите", посочи Явор Гечев.
"Ние не казваме колко да е цената, но искаме държавните органи и институциите да могат да знаят каква е структурата на цената. Например, колко % реклама и допълнителни разходи има на базата на продукта. И ако те са 60% от стойността, за нас не е нормално. Нека институциите да могат да го проверяват", каза още той.
"Справедлива цена, която ние сме заложили в един от законопроектите, е индикатор, който не е задължителен за цената, но всяка една от големите консултантски агенции, които се занимават с икономика, прави такива индекси. Справедливата цена е индекс, който ние сме подготвили по възможно най-съвременните стандарти и западни модели. Ще бъде изчисляван по специализирана методика, която ще се публикува от министъра на икономиката. Той може да включва редица компоненти, включително сравнителни характеристики с други държави. В тези два законопроекта няма нито една запетайка, която да касае регулация на цени. ", обясни Гечев, като бе категоричен, че държавата не се намесва много рязко в пазара.
Той се зарече, че "Прогресивна България" ще започне борба с виртуалните животни и с неправомерно раздадените субсидии в земеделието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 ДрайвингПлежър
1,5 - 1,70 евро е на щанда, намира се и по-евтино. Само че в тая цена влиза пастьоризирането, което е енергоемък технологичен процес, който изисква относително скъпа технология, включва пакетажи, каквито производителя няма при него е насипно, включва транспорт, включва енергоемко съхранение и т.н. и т.н!
Що дявол го взел не си затваряте малко устите и да изглеждате поне малко умни и да не изглежда, че ще я катастрофирате тая държава брутално по-бързо отколкото мутрите!
Коментиран от #7, #20
21:47 15.05.2026
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Как можем да минем и без Изплежър ...
Може ли тоя гений да обясни, как се случва така?!?
До коментар #6 от "Пичи,":Че то оставил ли си нещо, след като му погълна цялото мляко?! Кой ти каза всъщност, че това което смучеше на бика, е виме, и пуска мляко?
Радеви вълнения не по Вазов а по Гечев на амбразурата
22:08 15.05.2026
Как си мислите, че изкарвам за пет почивки на Малдивите за година? А и това БМВ бензин гори.
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Аз водицата за разреждане влиза ли в надценката?
22:12 15.05.2026
25 1234
До коментар #22 от "ООрана държава":има и по евтино. Не е задължително да купуваш най-скъпото. Има и промоции
22:15 15.05.2026
28 Гечев
До коментар #14 от "Гледай":Аз гледам бик по му е хубаво млякото,а може и доставка направо на изхода
22:22 15.05.2026
30 Софиянец
До коментар #27 от "запознат":Кой ще ти ходи до мандрата влизаш във Фантастико тумба лумба пълниш кошницата и чао
22:25 15.05.2026
31 НЕ В АГРАРНИЯ,
До коментар #12 от "Горски":А в хранително вкусовия се учи това.
22:26 15.05.2026
32 яйцомет
34 Някой
Млякото струва 40 цента във фермата, но до входа на магазина вероятно цената става 1 евро. Магазива продава за 2 евро, но е купил бутилката за 1 евро и му остава 1 евро печалба. От което трябва да плати на държавата 20% ДДС, което са 33 цента. И за магазина остава 67 цента, с които трябва да плати заплати на работниците, трябва да плати електричество, амортизация на хлазилници, заплоти на чидтачки ...
Трябва да се направи "пица" разбивка на цената, колко процевта отиват във фермата, за бутилиране, за трандпорт, за държавата (ДДС), за магазина(3-те вериги), за наем на помещениено на магазива/разходи за кредит за построяване на магазина/.
Отделно е хубаво да се напрами разбивка - "пица" как магазина разпределя печалбата. Колко отива за заплати, колко за електричество, колко печалба се изнася ...
22:33 15.05.2026
36 тъй ли...
До коментар #21 от "хихи":Едно време, млякото на щанда беше 36 ст (0,18€ по вашему).
Трайността му беше 36 часа, защото беше истинско.
Сега е 3€, защото половината Менделеева таблица е наблъскана в него, за да трае с месеци.
22:37 15.05.2026
38 тъй ли...
До коментар #34 от "Някой":Ако бутилка струва 1€, някой щеше вече да е отворил верига пунктове за изкупуване на амбалаж.
Няма как млякото да е 0,4€, а бутилката да е 1€.
Надутите числа не правят сметката по-вярна.
22:40 15.05.2026
39 тъй ли...
До коментар #32 от "яйцомет":Хасковлий пазаруват в Турция.
Санданчани пазаруват в Гърция.
Русенци пазаруват в Румъния.
България има да чака оборот и приходи, ама друг път.
22:43 15.05.2026
40 Пичи ,
До коментар #11 от "Пич":Глупаво да спориш с глупендери , които пишат и бришат ... Буд здаров , котьо ..
22:44 15.05.2026
43 Гостенин
До коментар #32 от "яйцомет":Повечето ни зеленчуци са внос от Турция, защото ги купуват на едро и по-евтино. Търговците са много нагли в надценките и трябва да ги спрат. Според мен, щом хитрите гърци , сложиха таван на цените, няма друг вариант и при нас.
22:46 15.05.2026
47 Да ама
До коментар #41 от "данъкоплатец":Ги нямаше боко и грухчо и хиляди като тях
22:53 15.05.2026
50 Тази година в Германия.
До коментар #27 от "запознат":Купувам само 3,5% масленост.В момента в АЛДИ -0.95€, в Едека- 0,96€, в Лидъл- 0,95€.Това са цените на който се намират, по всяко време има мляко от резлични марки на промоции (на тези цени ). Преди две седмици имаше в Алди и на 0,88€.(3,5%). Не взимам мляко с червена емблема ( Милбона ), то не се подквасва( след 4-5 опита спрях да експерементирам). Всички други се подквасват от раз, без да ги вариш. Сипваш млякото, слагаш подквас от предишното, 42 градуса и за 4-5 часа си готов. В мултикукър, програма йогурт. Нека някои отговори. В Германия защо е по-евтино във същите вериги? Единственото ми обяснение е, че птавителството ги задължава да имат такива цени в определени периоди. Има скъпи масла(3,99€-250мг) на промоция 1,69€, но до 5бр. на покупка (Кауфланд Германия). Някой ще каже горивото е скъпо. Да ама в момента дизел-1,95€ в Германия. Не знам колко е в България сега.
23:08 15.05.2026
51 И НЕ ЦАПА СТЕНИТЕ НА ШИШЕТО
До коментар #35 от "То едно мляко...":.........Като купя от краваря директно по два лева. Стените на шишето са цееееелииите в масло......
23:15 15.05.2026
53 от този на червените буржоа
До коментар #13 от "От кой":със сребърна лъжичка в устата. Ама това са нови хора в политиката, можещи и неопетнени...
23:28 15.05.2026
57 Ако съм фермер
Все пак от 5-6 литра мляко става кило сирене,което ще е много по предпочитано дори за 6-7 евро/килото,защото ще е....ИСТИНСКО!
00:09 16.05.2026
60 хаха
До коментар #58 от "2479":беше 80 цента, и след кромида го вдигнаха. Даже по едно време се опитваха на 1.10-1.15 да го направят, обаче хората спряха да купуват. В момента е 95 цента и то в едека.
04:31 16.05.2026
61 Лопата Орешник
До коментар #8 от "Тома":Тома! Няма по верен коментар от твоя! Той обяснява всичко и дава всяко решение! Седмица или две пълен отказ от магазините!! Брашънце , питка , солчица и чешмяна вода! Където тече боклук, може и трапезна от евтината! Вярно, неудобство е, но за 10 дни ще стане революция!! Никой не се сеща обаче! А ти си толкова, толкова много прав!!
05:55 16.05.2026