Явор Гечев: В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€

15 Май, 2026 21:39 2 953 61

"Ние не казваме колко да е цената, но искаме държавните органи и институциите да могат да знаят каква е структурата на цената. Например, колко % реклама и допълнителни разходи има на базата на продукта. И ако те са 60% от стойността, за нас не е нормално. Нека институциите да могат да го проверяват", каза още депутатът от "Прогресивна България"

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, цитиран от novini.bg.

"Млякото е лесен компонент, който може да се сметне. В тази цена фермерите на практика трябва да калкулират печалбата, изхранването на животните си и издръжката на семействата си. Трябва да се пастьоризира, преработи, да се направи в опаковка от преработвателите, които също не печелят толкова по веригата. Аномалията се получава в крайния сегмент", обобщи депутатът от ПБ.

Той изтъкна, че свободният пазар е най-хубавото нещо, но добави, че законите "трябва да го гарантират".
"Този закон нямаше да бъде променян, ако свободният пазар не беше изкривяван. Редица са факторите, които доказват това, включително и последните анализи на КЗК и синдикатите", посочи Явор Гечев.

"Ние не казваме колко да е цената, но искаме държавните органи и институциите да могат да знаят каква е структурата на цената. Например, колко % реклама и допълнителни разходи има на базата на продукта. И ако те са 60% от стойността, за нас не е нормално. Нека институциите да могат да го проверяват", каза още той.
"Справедлива цена, която ние сме заложили в един от законопроектите, е индикатор, който не е задължителен за цената, но всяка една от големите консултантски агенции, които се занимават с икономика, прави такива индекси. Справедливата цена е индекс, който ние сме подготвили по възможно най-съвременните стандарти и западни модели. Ще бъде изчисляван по специализирана методика, която ще се публикува от министъра на икономиката. Той може да включва редица компоненти, включително сравнителни характеристики с други държави. В тези два законопроекта няма нито една запетайка, която да касае регулация на цени. ", обясни Гечев, като бе категоричен, че държавата не се намесва много рязко в пазара.

Той се зарече, че "Прогресивна България" ще започне борба с виртуалните животни и с неправомерно раздадените субсидии в земеделието.


Модераторски правила: ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 внимавай - Радев

    21 7 Отговор
    Ама от този най-много се отвращавам !! Дано да ме обори ,но не вярвам !!

    21:46 15.05.2026

  • 3 Пич

    20 6 Отговор
    Кте тенино !!! Всички знаем това!!! Ако друго нямаш да ни кажеш, так овай си тако вата, че ни писна от нищоправци като тебе от целия политически спектър!!! Да дойде някой който ще работи!!!

    Коментиран от #6

    21:46 15.05.2026

  • 4 Вие

    15 6 Отговор
    сте кошмарно тъпи. Вкарвате хората във вашите фантасмагории

    21:47 15.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    16 30 Отговор
    Добре де, може ли да говори такива глупости и да ги хвърля на едро,
    Що дявол го взел не си затваряте малко устите и да изглеждате поне малко умни и да не изглежда, че ще я катастрофирате тая държава брутално по-бързо отколкото мутрите!

    Коментиран от #7, #20

    21:47 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Разбира се ,

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Как можем да минем и без Изплежър ...

    21:51 15.05.2026

  • 8 Тома

    20 4 Отговор
    Щом българите го купуват значи няма проблеми.Никога не са пробвал да спрат поне за седмица да не купуват и това го знаят всички търгаши.

    Коментиран от #61

    21:51 15.05.2026

  • 9 Пий

    7 1 Отговор
    водка !

    21:51 15.05.2026

  • 10 койдазнай

    20 1 Отговор
    Има и държавна фирма, която прави мляко. Прясното е 2,30 в нейните собствени магазини. ю
    Може ли тоя гений да обясни, как се случва така?!?

    21:57 15.05.2026

  • 11 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пичи,":

    Че то оставил ли си нещо, след като му погълна цялото мляко?! Кой ти каза всъщност, че това което смучеше на бика, е виме, и пуска мляко?

    Коментиран от #40

    21:58 15.05.2026

  • 12 Горски

    13 2 Отговор
    Хубаво е Гечев да опише целият път на млякото от кравата до магазина. През какви задължителни етапи минава, колко се плаща и тогава да хвърля бомбастични изказвания по телевизиите. Ако толкова се печели от млякото, защо Гечев или децата му не станат млекопроизводители? И без друго това е учил в Аграрния. А във Франция е 1.08евро на щанда. Яворе, това означава само едно - да се вдигне изкупната цена на млякото за да не го изливат производителите по улиците.

    Коментиран от #31

    22:00 15.05.2026

  • 13 От кой

    13 3 Отговор
    свят идва тоя "експерт" ?

    Коментиран от #53

    22:02 15.05.2026

  • 14 Гледай

    9 2 Отговор
    крави да пиеш мляко !

    Коментиран от #28

    22:03 15.05.2026

  • 15 Димо

    22 1 Отговор
    Явор Гечев да каже за олигарсите в земеделието, като Димитър Зоров например, а не да разтяга локуми! Ето такива няколко човека точат огромните пари и надуват цените с пъти! Без имена няма да стане Яворе! Зависими сте и май нямате никакво намерение да борите олигархията!

    22:08 15.05.2026

  • 16 Сатана Z

    14 1 Отговор
    На щанда е 2€ ,ама държавата взима 20% ДДС и 15% корпоративен данък печалба.Отделно в търговията надценка се включва легитимността, амортизация на производството, опаковки, заплати и още куп скрити разходи. Та тия 2€ може да са недостатъчни за рентабилно производството и печалба.
    Радеви вълнения не по Вазов а по Гечев на амбразурата

    22:08 15.05.2026

  • 17 Купувай

    9 0 Отговор
    го от краварите директно тогава !

    22:09 15.05.2026

  • 18 Димо

    10 3 Отговор
    Тия от ПБ ще бият по популизъм даже и Пеевски! То бива локуми във всяко интервю!Губят ни времето!

    22:09 15.05.2026

  • 19 Прекупвач

    9 4 Отговор
    Купувам го на 35 цента и го продавам на магазина по 1,5€.
    Как си мислите, че изкарвам за пет почивки на Малдивите за година? А и това БМВ бензин гори.

    22:10 15.05.2026

  • 20 Прекупвач

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Аз водицата за разреждане влиза ли в надценката?

    22:12 15.05.2026

  • 21 хихи

    8 5 Отговор
    Като много знаеш изкупувай ти мляко на цена 0,38€-0,40€ и да те видим тогава колко ще го продаваш на щанда.
    Дърдорковец....

    Коментиран от #36

    22:13 15.05.2026

  • 22 ООрана държава

    11 4 Отговор
    Алоооууу 2 евро мляко няма от поне година, на промоция е 2.60

    Коментиран от #25

    22:13 15.05.2026

  • 23 Какво се

    10 1 Отговор
    Правите на невни кравици чй са тези фирми на прекупвачите .Тези фирми са на депутатите тръгнали да дирят спекуланта ами в народното събрание всички са далавераджии и спекуланти.И тоя Радев отворил фито ще глътне далаверите на цяла България

    22:13 15.05.2026

  • 24 потребител

    10 3 Отговор
    Купуват хората защото нямат друга алтернатива .Аз намерих зелена салата на 40 цента директно от оранжерия и си купувам от там .Намерих бутилирана вода ,съвсем реална фирма и така нататък , 10 литровата туба се продава за 1 евро .Отдавна съм спрял да ходя във веригите .Искам да кажа ,че цените могат да бъдат поне два пъти по ниски .

    22:15 15.05.2026

  • 25 1234

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "ООрана държава":

    има и по евтино. Не е задължително да купуваш най-скъпото. Има и промоции

    22:15 15.05.2026

  • 26 Този бушмен

    8 4 Отговор
    Крава не е виждал тръгнал млякото да коментира ,ами купуваш за 40 цента транспортираш пастьоризираш съхраняваш продаваш плюс ДДС20% данък 10% плюс 5% девидент

    22:18 15.05.2026

  • 27 запознат

    6 3 Отговор
    Мандрата е на 5 километра от града .Кравите им се доят с апарати , всичко е автоматизирано ,имат фирмен магазин и продават литър мляко за 2 евро , преди наистина беше 2 лева .Знам зашото редовно си купувам млечни продукти от там и то от години .Наистина след еврото , даже , есента още преди еврото , направиха цените двойни и пак са им по-ниски от Кауфланд , Лидл и др.

    Коментиран от #30, #50

    22:21 15.05.2026

  • 28 Гечев

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гледай":

    Аз гледам бик по му е хубаво млякото,а може и доставка направо на изхода

    22:22 15.05.2026

  • 29 наблюдател

    12 8 Отговор
    Едно не мога да разбера .Как при социализма има БДС и има изобилие от всичко , без да има евросубсидия и без да има ДДС .Всичко се произвеждаше и се продаваше на ниска цена , съобразено със БДС , без там палмова мазнина , консерванти и тн

    22:25 15.05.2026

  • 30 Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "запознат":

    Кой ще ти ходи до мандрата влизаш във Фантастико тумба лумба пълниш кошницата и чао

    22:25 15.05.2026

  • 31 НЕ В АГРАРНИЯ,

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    А в хранително вкусовия се учи това.

    22:26 15.05.2026

  • 32 яйцомет

    5 4 Отговор
    Няма как едно яйце в Русия да е 5-10 цента , във Франция и Германия да е 15-20 цента , а в България да е 38-50 цента ..Трябва да има трайно решение за цените , иначе хората ще напуксат държавата , защото не е изгодно да се живее тук .Както знаете народа доста неща си пазарува от Турция , че даже и зъби си правят хората . На море ходят в Гърция и тн.Е защо парите да не си ги харчим при нас ? Как другите държави предлагат доста по изгони цени , а тук не може .Как например другите банки в Европа дават лихви по депозити , само в България лихвата е 0%

    Коментиран от #39, #43

    22:30 15.05.2026

  • 33 Живков

    5 0 Отговор
    Ами, другарю, говори с другаря Карадимов. Той нещо го раздава шеф на комисията за защита на конкуренцията

    22:33 15.05.2026

  • 34 Някой

    7 2 Отговор
    Кравата не налива млякото дирество в бутилки. Колко струва бутилката, колко струва пълненето на бутилката, колко струва транспорта?
    Млякото струва 40 цента във фермата, но до входа на магазина вероятно цената става 1 евро. Магазива продава за 2 евро, но е купил бутилката за 1 евро и му остава 1 евро печалба. От което трябва да плати на държавата 20% ДДС, което са 33 цента. И за магазина остава 67 цента, с които трябва да плати заплати на работниците, трябва да плати електричество, амортизация на хлазилници, заплоти на чидтачки ...

    Трябва да се направи "пица" разбивка на цената, колко процевта отиват във фермата, за бутилиране, за трандпорт, за държавата (ДДС), за магазина(3-те вериги), за наем на помещениено на магазива/разходи за кредит за построяване на магазина/.
    Отделно е хубаво да се напрами разбивка - "пица" как магазина разпределя печалбата. Колко отива за заплати, колко за електричество, колко печалба се изнася ...

    Коментиран от #38

    22:33 15.05.2026

  • 35 То едно мляко...

    8 3 Отговор
    В Сърбия си купувам мляко, абе то има вкус на мляко, тук е едно воднисто и смесено с нещо.

    Коментиран от #51

    22:35 15.05.2026

  • 36 тъй ли...

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    Едно време, млякото на щанда беше 36 ст (0,18€ по вашему).
    Трайността му беше 36 часа, защото беше истинско.
    Сега е 3€, защото половината Менделеева таблица е наблъскана в него, за да трае с месеци.

    22:37 15.05.2026

  • 37 възмутен

    5 1 Отговор
    Нали има КЗП , тази комисия не вижда ли че в другите държави ,същите продукти са по евтини ? Сметките за мобилните също .Не виждат ли тези комисии , че нашите банки издевателстват над хората ? Как КЗП , КЗК , не намериха никъде картели , договорки и нагласени цени ? Как мога да взема 3% годишна лихва по депозит от немска банка , а в българска е 0% .Докога ще продължават тези измами , това е от години .

    22:38 15.05.2026

  • 38 тъй ли...

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Ако бутилка струва 1€, някой щеше вече да е отворил верига пунктове за изкупуване на амбалаж.
    Няма как млякото да е 0,4€, а бутилката да е 1€.
    Надутите числа не правят сметката по-вярна.

    22:40 15.05.2026

  • 39 тъй ли...

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "яйцомет":

    Хасковлий пазаруват в Турция.
    Санданчани пазаруват в Гърция.
    Русенци пазаруват в Румъния.
    България има да чака оборот и приходи, ама друг път.

    22:43 15.05.2026

  • 40 Пичи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Глупаво да спориш с глупендери , които пишат и бришат ... Буд здаров , котьо ..

    22:44 15.05.2026

  • 41 данъкоплатец

    8 2 Отговор
    Не знам ! През соца нямаше ДДС и всичко беше евтино ,качествено и вкусно .Нямаше винетки , а имашепътища и нямаше дупки .Нямаше еврофондове и субсидии ,а имаше изобилие и развитие на земеделие ,промишленост , енергетика , фармация и много други .Нещо е сбъркан модела и ми се струва , че имаме много косвени данъци ,и май става данък върху данък и затова нищо не е както трябва .Някой трябва да сметне данъците , защото се получава, че общо един предпиемач плаща към 67% данъци , е няма как да се оцелее .

    Коментиран от #47

    22:45 15.05.2026

  • 42 Оги

    3 1 Отговор
    Добре, Явка, но не разбрах как точно ще намалите цената под 2 евро на литър?

    22:46 15.05.2026

  • 43 Гостенин

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "яйцомет":

    Повечето ни зеленчуци са внос от Турция, защото ги купуват на едро и по-евтино. Търговците са много нагли в надценките и трябва да ги спрат. Според мен, щом хитрите гърци , сложиха таван на цените, няма друг вариант и при нас.

    22:46 15.05.2026

  • 44 Свако Цако

    5 0 Отговор
    Имаш крава - пиеш мляко! Като искаш да се правиш на гражданин ще купуваш мляко за 2-3 евро 😆

    22:48 15.05.2026

  • 45 Цвете

    3 1 Отговор
    ГЕЧЕВ, СИГУРНО СИ ПРАВ, НО ЗАЩО ОТ КРАВЕФЕРМАТА ДО МАГАЗИНА Е В ПЪТИ ЗАВИШЕНИЕТО ? ЗАЩОТО ИМА НЕКОНТРОЛИРУЕМА СПЕКУЛА.ДАВАМ ПРИМЕР В ГЕРМАНИЯ 1 ЛИТЪР ПРЕСНО МЛЕКО СТРУВА 0.89 ЦЕНТА.ДАЛИ Е ОТ 1,5 % ИЛИ 3.5 % ЦЕНАТА Е ЕДНА И НА ДВАТА ВИДА.ТОВА Е ОТ МНОГО ГОДИНИ. ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ.ЗАЩО У НАС НЯМА ТАКАВА ПРАКТИКА.И ВЪЛКЪТ СИТ И АГНЕТО ЦЯЛО ? ПОВТАРЯМ ,НЯМА ЦЕНОВА ПРОМЯНА.КОФИЧКА КИСЕЛО МЛЕКО Е СЪЩОТО С ЦЕНА ЗА 500.ГРАМА 0,76 ЦЕНТА.И ПАК ПРОЦЕНТИТЕ СА РАЗЛИЧНИ ,НО ЦЕНАТА ЕДНАКВА.🤷‍♀️

    22:50 15.05.2026

  • 46 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Г-н Гечев, при тази изкупна цена на млякото, как цената на кашкавала е 12 евро, а на сиренето 7 евро? Тези цени бяха намалени, но вече не за кг. а за 0,700 гр. Къде по света има такива печалби? Това не е пазарна а спекулативна икономика.

    22:51 15.05.2026

  • 47 Да ама

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "данъкоплатец":

    Ги нямаше боко и грухчо и хиляди като тях

    22:53 15.05.2026

  • 48 Тотал

    11 1 Отговор
    Моите наблюдения , че хората които живеят близо до някоя съседна държава , пазаруват там , а не тук .Доста народ ходи до Турция за препарати , храни , дрехи, зъби , даже сега абитуриентие обличат от там . В Гърция за евтино море и домати по 80 цента ,и други хубави стоки . В сърбия знаете колко вкусно е всичко и колко са добри цените .Ако ви предстои ремонт отивате в Румъния и си купувате всичко с 40% по евтино от магазин Дедеман .Какви са тези безумни цени в Бългаия на всичко не знам .Нямаме ли си зъболекари , че правим зъби в Турция , нямаме ли си море , че си оставяме спестените пари за почивка на гърците .Сбъркано е при нас .

    22:53 15.05.2026

  • 49 Цвете

    1 1 Отговор
    ГЕЧЕВ, СИГУРНО СИ ПРАВ, НО ЗАЩО ОТ КРАВЕФЕРМАТА ДО МАГАЗИНА Е В ПЪТИ ЗАВИШЕНИЕТО ? ЗАЩОТО ИМА НЕКОНТРОЛИРУЕМА СПЕКУЛА.ДАВАМ ПРИМЕР В ГЕРМАНИЯ 1 ЛИТЪР ПРЕСНО МЛЕКО СТРУВА 0.89 ЦЕНТА.ДАЛИ Е ОТ 1,5 % ИЛИ 3.5 % ЦЕНАТА Е ЕДНА И НА ДВАТА ВИДА.ТОВА Е ОТ МНОГО ГОДИНИ. ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ.ЗАЩО У НАС НЯМА ТАКАВА ПРАКТИКА.И ВЪЛКЪТ СИТ И АГНЕТО ЦЯЛО ? ПОВТАРЯМ ,НЯМА ЦЕНОВА ПРОМЯНА.КОФИЧКА КИСЕЛО МЛЕКО Е СЪЩОТО С ЦЕНА ЗА 500.ГРАМА 0,76 ЦЕНТА.И ПАК ПРОЦЕНТИТЕ СА РАЗЛИЧНИ ,НО ЦЕНАТА ЕДНАКВА.🤷‍♀️

    22:53 15.05.2026

  • 50 Тази година в Германия.

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "запознат":

    Купувам само 3,5% масленост.В момента в АЛДИ -0.95€, в Едека- 0,96€, в Лидъл- 0,95€.Това са цените на който се намират, по всяко време има мляко от резлични марки на промоции (на тези цени ). Преди две седмици имаше в Алди и на 0,88€.(3,5%). Не взимам мляко с червена емблема ( Милбона ), то не се подквасва( след 4-5 опита спрях да експерементирам). Всички други се подквасват от раз, без да ги вариш. Сипваш млякото, слагаш подквас от предишното, 42 градуса и за 4-5 часа си готов. В мултикукър, програма йогурт. Нека някои отговори. В Германия защо е по-евтино във същите вериги? Единственото ми обяснение е, че птавителството ги задължава да имат такива цени в определени периоди. Има скъпи масла(3,99€-250мг) на промоция 1,69€, но до 5бр. на покупка (Кауфланд Германия). Някой ще каже горивото е скъпо. Да ама в момента дизел-1,95€ в Германия. Не знам колко е в България сега.

    23:08 15.05.2026

  • 51 И НЕ ЦАПА СТЕНИТЕ НА ШИШЕТО

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "То едно мляко...":

    .........Като купя от краваря директно по два лева. Стените на шишето са цееееелииите в масло......

    23:15 15.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 от този на червените буржоа

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "От кой":

    със сребърна лъжичка в устата. Ама това са нови хора в политиката, можещи и неопетнени...

    23:28 15.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Явчо Груп

    0 0 Отговор
    Явка, дай да видим кой го изкупува;)

    23:55 15.05.2026

  • 56 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като представител изразяващ мнението на Радевата партия Гечев се Възмущава от Цените в Магазините,дава и пример с Млякото как Литър от него се изплаща по 0,40 Евро на производителите,а на Щанда цъфва с цена 2 Евро.И какво казва Законът на Партията ПБ,който ще бъде прилаган?Ами Проверяващите няма да казват кое колко да струва,но ще мерят СТРИКТНО и СТРОГО Ценообразуването с Личния си Аршин,който са нарекли "Приемливи цени" - понятие със същото съдържание като "Несъобразена скорост",с което Пък КАТ наказват водачите .А нещата са елементарни,просто Гечев трябва да отиде при Производителите и да ги пита ЗАЩО вместо да роптаят че получават малко пари за продукцията си а Лъвският пай отива при Прекупвачи и Продавачи ,не продават САМИ Произведеното?

    00:06 16.05.2026

  • 57 Ако съм фермер

    1 0 Отговор
    Ще си направя домашна мандра и млякото ще си го преработвам сам било в кисело,сирене,кашкавал или масло,но няма да го давам за по 40 цента/литъра.А защо не и продавам ,като прясно такова при това натурално.
    Все пак от 5-6 литра мляко става кило сирене,което ще е много по предпочитано дори за 6-7 евро/килото,защото ще е....ИСТИНСКО!

    00:09 16.05.2026

  • 58 2479

    1 0 Отговор
    В Германия 1 литър мляко е 1 евро, и преди 2 години пак беше 1 евро. Е как е възможно?

    Коментиран от #60

    02:40 16.05.2026

  • 59 хаха

    0 0 Отговор
    не е две, а е три и педесе. 3.50. Освен това вътре има само сухо разтворено мляко, не и истинско.

    04:28 16.05.2026

  • 60 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "2479":

    беше 80 цента, и след кромида го вдигнаха. Даже по едно време се опитваха на 1.10-1.15 да го направят, обаче хората спряха да купуват. В момента е 95 цента и то в едека.

    04:31 16.05.2026

  • 61 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Тома! Няма по верен коментар от твоя! Той обяснява всичко и дава всяко решение! Седмица или две пълен отказ от магазините!! Брашънце , питка , солчица и чешмяна вода! Където тече боклук, може и трапезна от евтината! Вярно, неудобство е, но за 10 дни ще стане революция!! Никой не се сеща обаче! А ти си толкова, толкова много прав!!

    05:55 16.05.2026

