ЦСКА обяви програмата до следващия мач

ЦСКА стартира днес подготовка за следващия шампионатен мач след успеха с 3:0 над Берое в Стара Загора, написаха от клуба. В сряда „армейците“ гостуват на Монтана в мач от 29-ия кръг на Първа лига, а днес и утре ще проведат по едно занимание на клубната база в Панчарево.

В състава на Христо Янев няма футболисти с физически оплаквания след гостуването на Берое и тимът ни ще се готви в пълен състав за предстоящия двубой.

Мачът срещу Монтана е на 8 април от 18:00 ч. на ст. „Огоста“.

На следващия ден (9 април) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка в Панчарево.