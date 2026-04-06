Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА обяви програмата до следващия мач

6 Април, 2026 16:45 691 0

  • цска-
  • футбол-
  • монтана

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА стартира днес подготовка за следващия шампионатен мач след успеха с 3:0 над Берое в Стара Загора, написаха от клуба. В сряда „армейците“ гостуват на Монтана в мач от 29-ия кръг на Първа лига, а днес и утре ще проведат по едно занимание на клубната база в Панчарево.

В състава на Христо Янев няма футболисти с физически оплаквания след гостуването на Берое и тимът ни ще се готви в пълен състав за предстоящия двубой.

Мачът срещу Монтана е на 8 април от 18:00 ч. на ст. „Огоста“.

На следващия ден (9 април) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка в Панчарево.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове