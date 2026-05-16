Сари реши да не бойкотира дербито с Рома, но готви мълчалив протест срещу Серия А

16 Май, 2026 16:39 563 0

Треньорът на Лацио ще бъде на пейката срещу Рома след разговор с играчите, но е готов на показателен жест

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Маурицио Сари все пак ще води Лацио в дербито срещу Рома, въпреки че след финала за Купата на Италия беше заплашил да не се появи заради недоволството си от решението на Серия А мачът да се играе по обяд.

Наставникът на „бианкочелестите“ беше бесен от пренасрочването на срещата за 12:00 часа италианско време, за да има по-голяма дистанция с финала на тенис турнира „Интернационали“ в Рим. Тогава Сари дори заяви:

„В понеделник идвам, в неделя няма да дойда. Ако бях президент, изобщо нямаше да пратя отбора.“

Според „Corriere dello Sport“ обаче футболистите на Лацио са убедили треньора да не изоставя отбора в толкова важен мач. Въпреки това Сари остава твърдо против действията на ръководството на лигата и е готов да продължи протеста си по друг начин.

Очаква се специалистът да запази пълно мълчание пред медиите - без пресконференция преди двубоя, без интервюта за телевизиите и дори без коментар след края на мача.

В Италия вече се говори, че това може да бъде последното римско дерби за Сари начело на Лацио. След края на сезона му предстои решаваща среща с президента Клаудио Лотито, на която ще стане ясно дали ще продължи начело на тима.

Треньорът настоява за сериозни гаранции относно селекцията и иска готови и конкурентни попълнения, докато Лотито многократно е заявявал, че трансферната политика се определя от клуба.

Ако двете страни не постигнат разбирателство, Сари може да напусне още това лято. Интерес към него има от Наполи при евентуална раздяла с Антонио Конте, както и от Аталанта, където спортен директор вече е Кристиано Джунтоли - човек, с когото Сари работи отлично още от времето им в Неапол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

