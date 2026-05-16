Винисиус Жуниор във вихъра на нов скандал

16 Май, 2026 14:14 1 748 5

Нова буря над Реал Мадрид

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отново попадна под светлините на прожекторите, но този път не заради головете си, а заради разразяващ се скандал, който разтърси не само Испания, но и родната му Бразилия. Според сензационни разкрития на местни медии, Винисиус и неговият съотборник Едер Милитао са замесени в пикантна история с компаньонки по време на полет от Бразилия към Мадрид.

Всичко започна след публикация на известния бразилски журналист Лео Диас, който твърди, че двамата футболисти са наели дами от Пирасикаба, за да ги придружат до испанската столица. Новината се разпространи като горски пожар в социалните мрежи и предизвика бурни реакции сред феновете. Едер Милитао не остана безучастен и бързо излезе с категорично опровержение. В официалното си изявление защитникът на "белия балет" подчерта, че всички обвинения са напълно неоснователни и лишени от каквито и да било доказателства. Той сподели, че ситуацията се отразява тежко на личния му живот, особено в момент, когато се възстановява от сериозна травма и очаква първото си дете със съпругата си Тайна.

Докато скандалът набира скорост, личният живот на Винисиус също претърпя драматичен обрат. Само ден след като се появи на "Сантяго Бернабеу" с яке, украсено със снимката на любимия си, инфлуенсърката Вирджиния Фонсека обяви в Instagram, че слага край на връзката си с нападателя. "Когато нещо загуби смисъл, по-добре е да проявиш зрялост и да сложиш точка с уважение", написа тя, с което сложи финал на една от най-обсъжданите футболни връзки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ламбо

    6 1 Отговор
    Голям праз е ли две к кой знае кво големият скандал.

    14:24 16.05.2026

  • 2 Жорко

    4 1 Отговор
    И да да си наели компаньонки какво толкова???Да си чешем езиците,Ами хора да,виждам го нормално, компаньонките облажили и момчетата облажили.

    14:55 16.05.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Този клуб го разсипаха!

    15:44 16.05.2026

  • 4 Юлий Цезар

    2 1 Отговор
    Може да изкараш сигганина от гетото , но никога ме да изкараш гетото от сигганина !!!!!!!!

    Коментиран от #5

    17:30 16.05.2026

  • 5 Фамозно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Юлий Цезар":

    Опааааа , инфлуенсърката Вирджиния Фонсека била обявила в Инстаграм , че слага край на връзката си с нападателя заради предполагаема изневяра. Това е тая същата "с ценностите" дето била забременяла от бившият си съпруг заради известност и пари!!!

    21:50 16.05.2026

