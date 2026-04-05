УСПЕХ: Росица Денчева спечели титлата в Санта Маргерита ди Пула - Италия

УСПЕХ: Росица Денчева спечели титлата в Санта Маргерита ди Пула - Италия

5 Април, 2026 15:46 917 3

Във финалната среща българката разгроми първата поставена в схемата Алис Раме от Франция

УСПЕХ: Росица Денчева спечели титлата в Санта Маргерита ди Пула - Италия - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените и затвърди великолепната си форма.

19-годишната българка триумфира на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара, като го направи по категоричен начин.


Във финалната среща Денчева разгроми първата поставена и №197 в световната ранглиста Алис Раме (Франция) с 6:0, 6:3 за час и 26 минути игра. Българката започна мача по впечатляващ начин, като спечели първите девет гейма и безапелационно взе първия сет с 6:0, а във втория поведе с 3:0. При 4:1 Раме успя да намали изоставането си до 4:3, но Денчева бързо си върна контрола върху мача и с нова силна серия затвори срещата с 6:3.


Така Росица Денчева стигна до титлата със седем поредни победи, като по пътя си загуби едва два сета. Българката записа пет успеха в основната схема и още два в квалификациите, демонстрирайки постоянство и високо ниво през цялата седмица.


Още от утре Денчева ще започне участието си с женския национален отбор на България на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", което ще се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).


  • 1 Симо

    3 0 Отговор
    Браво!

    15:52 05.04.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    Коментиран от #3

    16:51 05.04.2026

  • 3 Скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Ще го гледаме в София на някой Чалънджър, след като изпадне от стотицата

    19:32 05.04.2026

