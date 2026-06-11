Националният отбор на Кот д'Ивоар е изправен пред предизвикателството да играе мачовете си на Световното първенство без подкрепата на своите фенове, след като много от тях не успяват да получат американски визи.

Това заяви пред АФП председателят на националния комитет на привържениците Жулиен Куадио Адонис.

По думите му стотици запалянковци са се отказали от пътуването до САЩ заради ограниченията при издаването на визи. Той обвини американските власти, че на практика не допускат привърженици от някои държави, сред които е и Кот д'Ивоар.

"Феновете се отказаха от пътуването, защото американската държава не желае да види привърженици от определени страни на своя територия. Това ни причинява болка, тъй като сме лишени от възможността да подкрепяме националния си отбор“, коментира Адонис.

Според него отсъствието на феновете ще лиши турнира и от възможността ивоарийците да представят своята култура и атмосфера по трибуните. Първоначалните очаквания са били поне 500 привърженици да пътуват за мачовете на тима.

В крайна сметка на срещите на Кот д'Ивоар ще присъстват само ограничен брой официални представители на страната.

Африканският тим ще изиграе два от трите си двубоя в груповата фаза на Световното първенство в САЩ - срещу Еквадор на 15 юни и срещу Кюрасао на 25 юни, като и двата мача са във Филаделфия. На 20 юни Кот д'Ивоар ще се изправи срещу Германия в Торонто, Канада.

Източник: www.focus-news.net