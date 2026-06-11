Радослав Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака

Това е външнополитическо прострелване в крака, каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от ПП Радослав Рибарски във връзка с обявеното от кабинета "Радев" спиране на военната помощ от България за Украйна, цитиран от novini.bg.

Включително и от Украйна заявиха, че не са искали такава помощ. Ние пък заявихме, че България нямало да предоставя помощ за Украйна. Това идва в момент, когато в Европейския съюз и в НАТО се говори за съвместни отбранителни проекти, за възстановяване и модернизиране на европейската отбрана. Беше напълно излишно комуникационно точно в този момент да бъде заявявано това, заяви Рибарски.

Цялото това говорене трябва да престане. Украйна ясно заяви, че двустранното сътрудничество с България е основано на търговски взаимоотношения, а благодарение и на реакцията на България в първите дни на войната беше извадена на показ отбранителната ни индустрия. В процеса на замяна "старо за ново" България се възползва, за да замени старите си боеприпаси, чиито срок на годност изтичаше, за нови. На Украйна бяха дадени и БТР-и, за които никой в МВР не искаше да носи отговорността. Този процес трябва да продължи с оглед на европейския план за модернизация на отбраната, за да видим едно реално обновление на Българската армия, посочи депутатът от "Продължаваме промяната".

Ние не смятаме, че Българската армия е ощетена с помощта за Украйна - в списъците е залагано това, което може да се дари, за да не бъде ощетена армията. България също е получавала такива дарения. Това е съвместен процес останалите натовски и европейски държави, който еволюира в планове за бъдещо съвместно производство, а и всяка държава се опитва да си осигури сътрудничество с Украйна с оглед развитието на отбранителната ѝ индустрия, особено в областта на дроновете, каза още Радослав Рибарски.

Той коментира и заявките на властта за борба с повишаването на цените на хранителните стоки.

Съмнява ме, че такова вмешателство на пазара ще проработи. "Кошницата с грижа" започна да се разплита още преди да е започнала да работи - виждаме, че отстъпките се пренасят надолу по веригата. Пазарните механизми винаги надделяват и по-скоро би трябвало да се мисли за антикризисни мерки за преминаване през този период на инфлация, отбеляза Рибарски.