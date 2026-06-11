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Радослав Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака

Радослав Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака

11 Юни, 2026 19:52 968 80

  • радослав рибарски-
  • спиране-
  • военна помощ-
  • украйна-
  • прострелване

Това идва в момент, когато в Европейския съюз и в НАТО се говори за съвместни отбранителни проекти, за възстановяване и модернизиране на европейската отбрана. Беше напълно излишно комуникационно точно в този момент да бъде заявявано, коментира депутатът от ПП

Радослав Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това е външнополитическо прострелване в крака, каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от ПП Радослав Рибарски във връзка с обявеното от кабинета "Радев" спиране на военната помощ от България за Украйна, цитиран от novini.bg.

Включително и от Украйна заявиха, че не са искали такава помощ. Ние пък заявихме, че България нямало да предоставя помощ за Украйна. Това идва в момент, когато в Европейския съюз и в НАТО се говори за съвместни отбранителни проекти, за възстановяване и модернизиране на европейската отбрана. Беше напълно излишно комуникационно точно в този момент да бъде заявявано това, заяви Рибарски.
Цялото това говорене трябва да престане. Украйна ясно заяви, че двустранното сътрудничество с България е основано на търговски взаимоотношения, а благодарение и на реакцията на България в първите дни на войната беше извадена на показ отбранителната ни индустрия. В процеса на замяна "старо за ново" България се възползва, за да замени старите си боеприпаси, чиито срок на годност изтичаше, за нови. На Украйна бяха дадени и БТР-и, за които никой в МВР не искаше да носи отговорността. Този процес трябва да продължи с оглед на европейския план за модернизация на отбраната, за да видим едно реално обновление на Българската армия, посочи депутатът от "Продължаваме промяната".

Ние не смятаме, че Българската армия е ощетена с помощта за Украйна - в списъците е залагано това, което може да се дари, за да не бъде ощетена армията. България също е получавала такива дарения. Това е съвместен процес останалите натовски и европейски държави, който еволюира в планове за бъдещо съвместно производство, а и всяка държава се опитва да си осигури сътрудничество с Украйна с оглед развитието на отбранителната ѝ индустрия, особено в областта на дроновете, каза още Радослав Рибарски.
Той коментира и заявките на властта за борба с повишаването на цените на хранителните стоки.

Съмнява ме, че такова вмешателство на пазара ще проработи. "Кошницата с грижа" започна да се разплита още преди да е започнала да работи - виждаме, че отстъпките се пренасят надолу по веригата. Пазарните механизми винаги надделяват и по-скоро би трябвало да се мисли за антикризисни мерки за преминаване през този период на инфлация, отбеляза Рибарски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи е правилно

    66 7 Отговор
    Щом има толкоз много евро атлантически квич.

    Коментиран от #9, #80

    19:54 11.06.2026

  • 2 Шопо

    61 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:55 11.06.2026

  • 3 Пич

    51 5 Отговор
    Дали на депутатите от ПП някой имготурга, и тогава ги изритва по студиата?! Всички изглеждат като разплакани гУспожици...

    19:56 11.06.2026

  • 4 Още един мераклия...

    54 6 Отговор
    ...за украинският фронт...!

    19:56 11.06.2026

  • 5 Павел Пенев

    51 2 Отговор
    Знанията на този велик депутат отговарят на фамилията му. Да ходи за риба Рибарски и да не се изказва по въпроси които изобщо не разбира.

    Коментиран от #14, #16

    19:57 11.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    47 9 Отговор
    Според регистъра на ООН България е дала 150 млрд лв оръжие и горива на Украйна.Фалирахме заради тази война.

    Коментиран от #11, #18, #19

    19:57 11.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    49 6 Отговор
    И на този мръсник ще кажа същото!
    ДАРЯВАЙ СИ ЗАПЛАТАТА ЗА УКРАИНЦИТЕ И НЕ МРЪНКАЙ!
    А ако се пишеш доброволец за фронта - билета ти е от мене!

    19:58 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    В САЩ ни хвалят .В момента даваме стотици милиони за войната с Иран.Не може да воюваме на два фронта.

    19:58 11.06.2026

  • 11 Време ти е за Доктор

    22 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Имаш сериозен проблем! Не е нормално 24 часа да драскаш тука!

    Коментиран от #36

    19:59 11.06.2026

  • 12 Вожда

    9 8 Отговор
    Поредните глупости на ППейци.Казвати че военните заводи ще продължат да произвеждат и продават каквото там произвеждат, защото си имат договори.Отделно са иъм министерство на икономиката. Няма да се дава само наше СТАРО въоръжение, А СЕ ОКАЗА И ЧЕ УКРАЙНА ОФИЦИАЛНО НЕ ГО ИСКА . Явно са проумели че някакви допотопни машини не им са нужни и че не стават за нищо.Ние и друго нямаме реално погледнато. Така че е доста непонятно това говорене от разни политици с отпаднала необходимост,точно както и оръжията които давахме.И едното и другото ,чеп за зеле не става.

    20:00 11.06.2026

  • 13 А бе тия пп много

    18 2 Отговор
    Компетентни пък що чак сега и що така все на терсене
    Не е възпитано така

    20:00 11.06.2026

  • 14 Шопо

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Павел Пенев":

    Да оди у Гълъбово да лови гълъби.

    20:00 11.06.2026

  • 15 Тиква

    25 1 Отговор
    Нагла,подла З у р л а, съшия като осраинец.

    20:01 11.06.2026

  • 16 А още по-правилното е,че...

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Павел Пенев":

    ...фамилията му говори,че е риба и то-...шаран...даже- лапнишаран...!

    20:01 11.06.2026

  • 17 Вътрешно

    24 3 Отговор
    политически обаче носи куп червени точки за Радев, направете референдум, за да го разберете! Но като знам как бягате от референдуми, ми е ясно колко ви е ясно, че сте много малко, и че ви пука повече за Украйна, отколкото за българите. На изборите ви се показа, че не трябва да говорите от името на цяла България. Това беше своеобразен референдум....

    20:02 11.06.2026

  • 18 Според регистъра в Карлуково

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Водиш се на списък при д-р Гълъбова!
    Зациклил си на един и същи текст 24/7 .

    20:02 11.06.2026

  • 19 хаха

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Я ходи се прегледай бе урУТ. 150 млрд не струва цялото ви балкано-ориенталско Блато!

    Коментиран от #27, #30

    20:03 11.06.2026

  • 20 баба Меца

    13 3 Отговор
    бандеровец от Бабий яр.

    20:07 11.06.2026

  • 21 мдаааа

    22 3 Отговор
    Тоя обект ПъПъДъеБ с отпаднала необходимост нема думата...

    20:07 11.06.2026

  • 22 Без име

    14 3 Отговор
    Охлюв.

    20:08 11.06.2026

  • 23 Никой

    24 2 Отговор
    не ти пречи да даряваш цялата си депутатска заплата !!!

    20:10 11.06.2026

  • 24 Тома

    15 3 Отговор
    След като фашизма и нацизма се възраждат в Европа за това ли трябва да даваме пари бе шушляк а не да ги даваме за болните деца на които събираме капачки

    20:15 11.06.2026

  • 25 Али бабино

    15 3 Отговор
    Мале как увърта тоя. Знаем какво дадохте

    20:15 11.06.2026

  • 26 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Тихо бе,ППдофил!

    20:17 11.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перо

    15 2 Отговор
    Това животно от ПП да вземе да се гръмне или да отиде на източния фронт в Украйна да го гръмнат! Да събира пари от п-деругите от ПП/ДБ и да плаща на режима в Киев, а не БГ данъкоплатци!

    20:19 11.06.2026

  • 29 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Украйна ще атакува Българското черноморие в разгара на сезона с мощен укро трипер разнасян от ебливите труженички на Зеления наркоман

    20:20 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гай Турий

    12 3 Отговор
    Рибарче, бягай с въдицата към някой гьол и не се бъркай в справедливата политика. Ти си от групата на предателите. Чужда подлога!

    20:24 11.06.2026

  • 32 кога българските "политици"

    7 1 Отговор
    ще бъдат признати и обявени за най некадърните майцепродавци в целия свят?

    Коментиран от #33

    20:25 11.06.2026

  • 33 и изтривалки

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "кога българските "политици"":

    на руското блато!!!!!

    Коментиран от #40, #45

    20:26 11.06.2026

  • 34 нннн

    10 1 Отговор
    Ама не спирайте помощта! Феновете на Зеленски да събират пари - заплати, пенсии, къщите си да продадат. Само че, да не бъркат в общите пари в хазната. Мнозина не искат да помагат.
    Демокрация. Който иска, да дава. Който не иска, да не дава.

    20:26 11.06.2026

  • 35 фен на сидеров

    8 2 Отговор
    агентите на ЦРУ в Бг се разшаваха !

    20:27 11.06.2026

  • 36 мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Време ти е за Доктор":

    Не е за доктор Софиянеца, а си е много наред. Смея да твърдя, че е на доста по-високо ниво от повечето пишещи тук. Винаги казва нещо, което не е известно на широката публика.

    20:28 11.06.2026

  • 37 Льохман,

    11 1 Отговор
    Нареждай се за пушка и към фронта, рибка!

    20:29 11.06.2026

  • 38 В третото око

    7 0 Отговор
    Абе за прострелване в крака не знам, ама май това решение простреля третополовите точно в третия пол

    20:30 11.06.2026

  • 39 павела митова

    6 0 Отговор
    ТОЗИ БАЛЪК ЛЪЖЕ - КАКВО СМЕ ПОЛУЧИЛИ КАТО ЗАМЯНА НА ОРЪЖИЯТА КОИТО СМЕ ДАЛИ НА УКРИТИ...НИЩО , ТОЯ ГО ВЗЕМАМ НА БАГАЖ ,ЩЕ ГО СПУКАМ ОТ БАЗИК ПО ФОРУМИТЕ

    20:31 11.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Боко

    8 1 Отговор
    Марш на бунището помияр петрохански 💩🤮

    20:32 11.06.2026

  • 42 Хаха

    5 1 Отговор
    ПП-лгДБ-ейци не проумяват ли, че заради подкрепата си за бандерите са с 37 депутата, въпреки техния служебен премиер и че хората избраха Радев точно за да НЕподкрепя бандерите....

    Коментиран от #61

    20:35 11.06.2026

  • 43 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    Скрий се бе продажен боклук!
    България няма право да предоставя на трети страни , особено участващи във военни действия, оръжия произведени от друга страна. Това е ясно формулирано във всички договори за доставка на оръжия и е основен принцип в този вид отношения!
    България в явно нарушение на тези договори продава и подарява руско оръжие на укронацистите , за което един ден ще ѝ се потърси жестока сметка!

    20:36 11.06.2026

  • 44 Мнение

    1 3 Отговор
    България трябва да направи среща между Путин и зелен ски за да гледа целия свят края на войната. Може да поканят и Тръмп, ама по добре без него, той е страхлив и със сигурност няма да застане до Путин и зелен

    20:36 11.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 НРБ

    5 2 Отговор
    Всички ПДФ -ли реват за ООкрайна ,а българският народ е потънал мизерия и дългове !!!

    20:37 11.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Варненец

    6 1 Отговор
    Ама дарявай бе, боклук! Кой те е спрял!?

    20:37 11.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ППдебил

    4 2 Отговор
    Този е от нашите!

    20:38 11.06.2026

  • 51 Безплатното свърши

    5 2 Отговор
    „Това са нашите пари“: Полша блокира прехвърлянето на 6,6 милиарда евро от Европейския фонд за мир към Украйна, — RMF24

    Коментиран от #52

    20:38 11.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Български боклуци

    2 3 Отговор
    МУНЧО Е БОКЛУК !!!

    Коментиран от #56

    20:39 11.06.2026

  • 54 Стойко

    5 1 Отговор
    Поредния отпадък без необходимост 😂 хващай влака за бандеристан

    20:40 11.06.2026

  • 55 Гумен Гадев

    1 4 Отговор
    Даром нищо не сме дали, но повече няма да даваме.
    Като малък много ме биеха по главата, а не трябваше.

    20:40 11.06.2026

  • 56 Истината

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Български боклуци":

    Ей, укро кърлеж неблагодарен!

    20:41 11.06.2026

  • 57 Край

    2 1 Отговор
    От калушеви петроханци акъл не взимаме. минали сме тинейджърска възраст.

    20:41 11.06.2026

  • 58 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Радев старшината за да угоди на бг троловете прави изказвания против българския интерес.да.обяснявяш как няма да помагаш на украйна когато никога ме си го правил безплатно е луда работа особено като след това обясняваш колко си загрижен за военното ни производство и развитие.

    Коментиран от #64

    20:42 11.06.2026

  • 59 Софиянец

    4 2 Отговор
    По различни механизми на Европейския съюз България е получила малко над 203 млн. евро за предоставена помощ за Украйна. Това съобщи пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов на учебния полигон "Корен“, където се провежда демонстрация в рамките на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26“. Всички тези средства не остават за модернизация на българската армия, тъй като близо половината от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет, допълни Стоянов. ‼️‼️‼️ НО: Общата стойност на помощите на страната за Украйна по официални данни е над 1.28 млрд. евро от 2022 г. насам. Ерго, излиза, че България е дала 1.28 милиарда евро, а е получила 203 млн. Т.е. България е ПЪЛЕН ВАЛАТ в рамките на 1,07 милиарда евро.

    20:42 11.06.2026

  • 60 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Укробоклука да се връща в кочина 404! Аман от просяци!

    20:42 11.06.2026

  • 61 Боко

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    ппДебили- проумяване !?
    Оксиморон 👌

    20:43 11.06.2026

  • 62 Май не е само България

    6 1 Отговор
    Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезар Томчик обяви, че страната му се противопоставя на прехвърлянето на всички или част от неблокираните 6,6 милиарда евро от Фонда за мир към Украйна.

    20:43 11.06.2026

  • 63 Стига сме ги хранили

    5 1 Отговор
    България е помогнала на бежанците от Украйна приблизително с 920 млн. евро - хуманитарна помощ. Това са средства за: настаняване в хотели и бази, изхранване, здравеопазване, социални плащания - от началото на конфликта до момента.

    Коментиран от #65

    20:45 11.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "Стига сме ги хранили":

    България не е дала и лев.всичко е по европрограми и спестявания на украинците.да искаш да спре износа за украйна както и украинските пари у нас е равносилно на национално предателство даже без да отчитаме факта че страната ни е в ес и нато и в опасност от руска окупация.

    Коментиран от #66, #67

    20:46 11.06.2026

  • 66 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Европа в върнала само 200 млн, с 1 млрд сме задна заради тия уядени укро свине!

    Коментиран от #70

    20:49 11.06.2026

  • 67 Стойко

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Стига троли! Няма руска окупация, това са си руски земи! Обвинявай зеления пор за ситуацията!

    Коментиран от #71

    20:50 11.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Варненец

    2 0 Отговор
    Дано Путин ги приключи до края на годината! Писна ми да слушам за тия жалки под човеци бандеровците!

    20:52 11.06.2026

  • 70 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Това кой ти го каза?всеки месец украинците вкарват у нас поне 30 млн.ево.смятай ги за пет години.отделно купуват оръжие и горива.само оръжието е за над 6,5 милиарда евро.чакам да ми дадеш източник дето сме дали милиард за помощ на украйна.

    20:52 11.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Кико

    3 0 Отговор
    САЩ им спряха парите и оръжията, Унгария ги блокираше дълго време, сега Полша ги блокри! Защо пък ние да им даваме! Да се оправят, ние майдани и живи хора не сме палили!

    Коментиран от #74

    20:54 11.06.2026

  • 73 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Тва, че има някакви подписи някъде не прави земята бандеровска! Тия не са се били за нея, не са заслужили да я имат, всичко им е подарък от Русия! Цял живот хрантутници! Стига вече!

    Коментиран от #77

    20:56 11.06.2026

  • 74 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Кико":

    Сега всички ги подкрепят ама радев се сети че няма да го прави...доста демоде.даже и сащ им дават модерни и много важни дронове с изкуствен интелект.

    Коментиран от #76

    20:56 11.06.2026

  • 75 Хихихи

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Видя се, че и подарена държава не могат да опазят! Ако бяха народ нямеше да се само избиват, това е политически проект на 35 години, а не държава!

    Коментиран от #79

    20:57 11.06.2026

  • 76 Варненец

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Никой не ги подкрепя! Просто ги ползват за полезни евтини зомбита срещу Русия!

    Коментиран от #78

    20:59 11.06.2026

  • 77 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Историята не ти е силната страна предполагам? Чел ли си война и мир? Там пише кой победи наполеон иди на шипка и виж кой победи турците там после провери колко украинци се биха за победата над хитлер.путин също мислеше като теб че били гола вода и затова сега се чуди къде да се скрие и моли зеленски да направи парад в москва.ъкряинците винаги са били елитните части на ссср и руската империя.не си били заслужили земята...ххаха...вица на деня.сега ще си я заслужар.

    20:59 11.06.2026

  • 78 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Варненец":

    Верно ли? 500 милиарда евро явно не се брои за помощ а?хах...тук днес има настроение.

    21:00 11.06.2026

  • 79 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Хихихи":

    Няма страна дето да е избила повече от своите от русия.исторически факт.

    21:01 11.06.2026

  • 80 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи е правилно":

    Скоро ще има копейски квич. Е вече няма увеличения за пенсионери и учители. Ай чиститу копей.

    21:09 11.06.2026

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