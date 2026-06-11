Радослав Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака

Това е външнополитическо прострелване в крака, каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от ПП Радослав Рибарски във връзка с обявеното от кабинета "Радев" спиране на военната помощ от България за Украйна, цитиран от novini.bg.
Включително и от Украйна заявиха, че не са искали такава помощ. Ние пък заявихме, че България нямало да предоставя помощ за Украйна. Това идва в момент, когато в Европейския съюз и в НАТО се говори за съвместни отбранителни проекти, за възстановяване и модернизиране на европейската отбрана. Беше напълно излишно комуникационно точно в този момент да бъде заявявано това, заяви Рибарски.
Цялото това говорене трябва да престане. Украйна ясно заяви, че двустранното сътрудничество с България е основано на търговски взаимоотношения, а благодарение и на реакцията на България в първите дни на войната беше извадена на показ отбранителната ни индустрия. В процеса на замяна "старо за ново" България се възползва, за да замени старите си боеприпаси, чиито срок на годност изтичаше, за нови. На Украйна бяха дадени и БТР-и, за които никой в МВР не искаше да носи отговорността. Този процес трябва да продължи с оглед на европейския план за модернизация на отбраната, за да видим едно реално обновление на Българската армия, посочи депутатът от "Продължаваме промяната".
Ние не смятаме, че Българската армия е ощетена с помощта за Украйна - в списъците е залагано това, което може да се дари, за да не бъде ощетена армията. България също е получавала такива дарения. Това е съвместен процес останалите натовски и европейски държави, който еволюира в планове за бъдещо съвместно производство, а и всяка държава се опитва да си осигури сътрудничество с Украйна с оглед развитието на отбранителната ѝ индустрия, особено в областта на дроновете, каза още Радослав Рибарски.
Той коментира и заявките на властта за борба с повишаването на цените на хранителните стоки.
Съмнява ме, че такова вмешателство на пазара ще проработи. "Кошницата с грижа" започна да се разплита още преди да е започнала да работи - виждаме, че отстъпките се пренасят надолу по веригата. Пазарните механизми винаги надделяват и по-скоро би трябвало да се мисли за антикризисни мерки за преминаване през този период на инфлация, отбеляза Рибарски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи е правилно
Коментиран от #9, #80
19:54 11.06.2026
2 Шопо
19:55 11.06.2026
3 Пич
19:56 11.06.2026
4 Още един мераклия...
19:56 11.06.2026
5 Павел Пенев
Коментиран от #14, #16
19:57 11.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #18, #19
19:57 11.06.2026
7 ДрайвингПлежър
ДАРЯВАЙ СИ ЗАПЛАТАТА ЗА УКРАИНЦИТЕ И НЕ МРЪНКАЙ!
А ако се пишеш доброволец за фронта - билета ти е от мене!
19:58 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
19:58 11.06.2026
11 Време ти е за Доктор
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Имаш сериозен проблем! Не е нормално 24 часа да драскаш тука!
Коментиран от #36
19:59 11.06.2026
12 Вожда
20:00 11.06.2026
13 А бе тия пп много
Не е възпитано така
20:00 11.06.2026
14 Шопо
До коментар #5 от "Павел Пенев":Да оди у Гълъбово да лови гълъби.
20:00 11.06.2026
15 Тиква
20:01 11.06.2026
16 А още по-правилното е,че...
До коментар #5 от "Павел Пенев":...фамилията му говори,че е риба и то-...шаран...даже- лапнишаран...!
20:01 11.06.2026
17 Вътрешно
20:02 11.06.2026
18 Според регистъра в Карлуково
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Водиш се на списък при д-р Гълъбова!
Зациклил си на един и същи текст 24/7 .
20:02 11.06.2026
19 хаха
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Я ходи се прегледай бе урУТ. 150 млрд не струва цялото ви балкано-ориенталско Блато!
Коментиран от #27, #30
20:03 11.06.2026
20 баба Меца
20:07 11.06.2026
21 мдаааа
20:07 11.06.2026
22 Без име
20:08 11.06.2026
23 Никой
20:10 11.06.2026
24 Тома
20:15 11.06.2026
25 Али бабино
20:15 11.06.2026
26 Сатана Z
20:17 11.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Перо
20:19 11.06.2026
29 Сатана Z
20:20 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гай Турий
20:24 11.06.2026
32 кога българските "политици"
Коментиран от #33
20:25 11.06.2026
33 и изтривалки
До коментар #32 от "кога българските "политици"":на руското блато!!!!!
Коментиран от #40, #45
20:26 11.06.2026
34 нннн
Демокрация. Който иска, да дава. Който не иска, да не дава.
20:26 11.06.2026
35 фен на сидеров
20:27 11.06.2026
36 мнение
До коментар #11 от "Време ти е за Доктор":Не е за доктор Софиянеца, а си е много наред. Смея да твърдя, че е на доста по-високо ниво от повечето пишещи тук. Винаги казва нещо, което не е известно на широката публика.
20:28 11.06.2026
37 Льохман,
20:29 11.06.2026
38 В третото око
20:30 11.06.2026
39 павела митова
20:31 11.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Боко
20:32 11.06.2026
42 Хаха
Коментиран от #61
20:35 11.06.2026
43 Ти да видиш
България няма право да предоставя на трети страни , особено участващи във военни действия, оръжия произведени от друга страна. Това е ясно формулирано във всички договори за доставка на оръжия и е основен принцип в този вид отношения!
България в явно нарушение на тези договори продава и подарява руско оръжие на укронацистите , за което един ден ще ѝ се потърси жестока сметка!
20:36 11.06.2026
44 Мнение
20:36 11.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 НРБ
20:37 11.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Варненец
20:37 11.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ППдебил
20:38 11.06.2026
51 Безплатното свърши
Коментиран от #52
20:38 11.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Български боклуци
Коментиран от #56
20:39 11.06.2026
54 Стойко
20:40 11.06.2026
55 Гумен Гадев
Като малък много ме биеха по главата, а не трябваше.
20:40 11.06.2026
56 Истината
До коментар #53 от "Български боклуци":Ей, укро кърлеж неблагодарен!
20:41 11.06.2026
57 Край
20:41 11.06.2026
58 стоян георгиев
Коментиран от #64
20:42 11.06.2026
59 Софиянец
20:42 11.06.2026
60 стоян георгиев
20:42 11.06.2026
61 Боко
До коментар #42 от "Хаха":ппДебили- проумяване !?
Оксиморон 👌
20:43 11.06.2026
62 Май не е само България
20:43 11.06.2026
63 Стига сме ги хранили
Коментиран от #65
20:45 11.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 стоян георгиев
До коментар #63 от "Стига сме ги хранили":България не е дала и лев.всичко е по европрограми и спестявания на украинците.да искаш да спре износа за украйна както и украинските пари у нас е равносилно на национално предателство даже без да отчитаме факта че страната ни е в ес и нато и в опасност от руска окупация.
Коментиран от #66, #67
20:46 11.06.2026
66 стоян георгиев
До коментар #65 от "стоян георгиев":Европа в върнала само 200 млн, с 1 млрд сме задна заради тия уядени укро свине!
Коментиран от #70
20:49 11.06.2026
67 Стойко
До коментар #65 от "стоян георгиев":Стига троли! Няма руска окупация, това са си руски земи! Обвинявай зеления пор за ситуацията!
Коментиран от #71
20:50 11.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Варненец
20:52 11.06.2026
70 стоян георгиев
До коментар #66 от "стоян георгиев":Това кой ти го каза?всеки месец украинците вкарват у нас поне 30 млн.ево.смятай ги за пет години.отделно купуват оръжие и горива.само оръжието е за над 6,5 милиарда евро.чакам да ми дадеш източник дето сме дали милиард за помощ на украйна.
20:52 11.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Кико
Коментиран от #74
20:54 11.06.2026
73 стоян георгиев
До коментар #71 от "стоян георгиев":Тва, че има някакви подписи някъде не прави земята бандеровска! Тия не са се били за нея, не са заслужили да я имат, всичко им е подарък от Русия! Цял живот хрантутници! Стига вече!
Коментиран от #77
20:56 11.06.2026
74 стоян георгиев
До коментар #72 от "Кико":Сега всички ги подкрепят ама радев се сети че няма да го прави...доста демоде.даже и сащ им дават модерни и много важни дронове с изкуствен интелект.
Коментиран от #76
20:56 11.06.2026
75 Хихихи
До коментар #71 от "стоян георгиев":Видя се, че и подарена държава не могат да опазят! Ако бяха народ нямеше да се само избиват, това е политически проект на 35 години, а не държава!
Коментиран от #79
20:57 11.06.2026
76 Варненец
До коментар #74 от "стоян георгиев":Никой не ги подкрепя! Просто ги ползват за полезни евтини зомбита срещу Русия!
Коментиран от #78
20:59 11.06.2026
77 стоян георгиев
До коментар #73 от "стоян георгиев":Историята не ти е силната страна предполагам? Чел ли си война и мир? Там пише кой победи наполеон иди на шипка и виж кой победи турците там после провери колко украинци се биха за победата над хитлер.путин също мислеше като теб че били гола вода и затова сега се чуди къде да се скрие и моли зеленски да направи парад в москва.ъкряинците винаги са били елитните части на ссср и руската империя.не си били заслужили земята...ххаха...вица на деня.сега ще си я заслужар.
20:59 11.06.2026
78 стоян георгиев
До коментар #76 от "Варненец":Верно ли? 500 милиарда евро явно не се брои за помощ а?хах...тук днес има настроение.
21:00 11.06.2026
79 стоян георгиев
До коментар #75 от "Хихихи":Няма страна дето да е избила повече от своите от русия.исторически факт.
21:01 11.06.2026
80 Хахахаха
До коментар #1 от "Значи е правилно":Скоро ще има копейски квич. Е вече няма увеличения за пенсионери и учители. Ай чиститу копей.
21:09 11.06.2026