Комисията за контрол на службите изслуша председателя на ДАНС за незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна. След заседанието стана ясно, че службите вече имат представа къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров.
Заседанието на Комисията остана закрито за медиите заради чувствителната информация, изнесена от доклада на ДАНС. Председателят на Агенцията е съобщил на депутатите, че има информация къде се намира инвеститорът зад „незаконния град”, информират от Нова телевизия.
Председателят на Комисията Румен Миланов заключи, че случаят не представяла заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата. „Някои служби не са си свършили работата. Този въпрос ще се изследва комплексно - кои са структурите, които не са или са си свършили работата. И Министерството на земеделието и храните, и община. Прокуратурата трябва да изследва факторите, които са довели до това състоянието”, посочи Миланов. Според него не е изключено да се стигне и до арести.
Българските служби знаят къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров
11 Юни, 2026 20:16 917 22
Председателят на Комисията за контрол на службите Румен Миланов заключи, че случаят не представяла заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата
Комисията за контрол на службите изслуша председателя на ДАНС за незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна. След заседанието стана ясно, че службите вече имат представа къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ок...?! Как ще го арестувате...?
Или ви е шубе дори и да го помислите.. ?!
20:21 11.06.2026
2 месността
Коментиран от #21
20:21 11.06.2026
3 болимегъза
20:22 11.06.2026
4 Сатана Z
20:23 11.06.2026
5 дрътия бръмбар на хранилка + пенция
ама няма да го закачаме
както и чекмеджарите
20:24 11.06.2026
6 Нашите служби
20:24 11.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Перо
20:27 11.06.2026
9 Сзо
20:28 11.06.2026
10 КОСС-БКП-КГБ-ДС
20:28 11.06.2026
11 Сатана Z
20:29 11.06.2026
12 Пич
"че случаят не представяла заплаха за националната сигурност".....!!!???
Какво според милиционера е заплаха, ако окупацията на български земи от украинската мафия, не е.....???!!!
20:29 11.06.2026
13 Гост
Коментиран от #16
20:35 11.06.2026
14 Цвайщайн
20:35 11.06.2026
15 Сатана Z
През 2010 год.Борисов разкара шефа на кабинета си, сложи Румен Миланов
Днес Румен Миланов вече е произведен като вярното куче – пазач на кабинета на Борисов.
Хахаха
20:36 11.06.2026
16 Сатана Z
До коментар #13 от "Гост":Не може да бъде премахнато.Ще му се издаде "акт за търпимост"
20:38 11.06.2026
17 Симпсън
20:39 11.06.2026
18 Код червено
20:43 11.06.2026
19 Авакум Захов
Коментиран от #20
20:49 11.06.2026
20 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #19 от "Авакум Захов":България (избирателите на мафията) ще бъде осъдена да плати !!!!! Измамите на държавните органи плащат оф сете
20:53 11.06.2026
21 За жалост
До коментар #2 от "месността":На много медии в православна България изглежда не им допада наименованието "Светията"
20:56 11.06.2026
22 Математически факултет
20:59 11.06.2026