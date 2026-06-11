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Българските служби знаят къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров

Българските служби знаят къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров

11 Юни, 2026 20:16 917 22

  • служби-
  • олег невзоров-
  • комисия-
  • яснота-
  • корпорация куб

Председателят на Комисията за контрол на службите Румен Миланов заключи, че случаят не представяла заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата

Българските служби знаят къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комисията за контрол на службите изслуша председателя на ДАНС за незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна. След заседанието стана ясно, че службите вече имат представа къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров.
Заседанието на Комисията остана закрито за медиите заради чувствителната информация, изнесена от доклада на ДАНС. Председателят на Агенцията е съобщил на депутатите, че има информация къде се намира инвеститорът зад „незаконния град”, информират от Нова телевизия.
Председателят на Комисията Румен Миланов заключи, че случаят не представяла заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата. „Някои служби не са си свършили работата. Този въпрос ще се изследва комплексно - кои са структурите, които не са или са си свършили работата. И Министерството на земеделието и храните, и община. Прокуратурата трябва да изследва факторите, които са довели до това състоянието”, посочи Миланов. Според него не е изключено да се стигне и до арести.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 1 Отговор
    Аха......и сега това ще е много секретна информация!!! За да не се каже, че е избягал с кола на посланика Иласчук!
    Ок...?! Как ще го арестувате...?
    Или ви е шубе дори и да го помислите.. ?!

    20:21 11.06.2026

  • 2 месността

    11 0 Отговор
    си има българско име. защо не се използва ?

    Коментиран от #21

    20:21 11.06.2026

  • 3 болимегъза

    2 5 Отговор
    къде се намирал някой си

    20:22 11.06.2026

  • 4 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Милиционерът Миланов е се прави на невменяем когато стане въпрос за КУБ

    20:23 11.06.2026

  • 5 дрътия бръмбар на хранилка + пенция

    10 1 Отговор
    демек знае къде е укропа
    ама няма да го закачаме
    както и чекмеджарите

    20:24 11.06.2026

  • 6 Нашите служби

    5 0 Отговор
    Знаели ,ами знаят ,нали те са му казали къде да се скрие

    20:24 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    7 2 Отговор
    Глупав униформен милиционер от народната милиция с 2-ра кат. труд до 1989 г., сега разбирач от служби!

    20:27 11.06.2026

  • 9 Сзо

    12 0 Отговор
    Не е заплаха за националната сигурност, ама е доклада е засекретен. Защо?

    20:28 11.06.2026

  • 10 КОСС-БКП-КГБ-ДС

    5 3 Отговор
    Вас червеното знаме, роди ви....

    20:28 11.06.2026

  • 11 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Тая шушумига Миланов е назначен в МВР КАТ през 1975 год.Представяте ли си тоя кух катаджия колко хора е разплакал като комунист-милиционер?

    20:29 11.06.2026

  • 12 Пич

    9 1 Отговор
    Милиционера вече заключи:
    "че случаят не представяла заплаха за националната сигурност".....!!!???
    Какво според милиционера е заплаха, ако окупацията на български земи от украинската мафия, не е.....???!!!

    20:29 11.06.2026

  • 13 Гост

    6 0 Отговор
    Ако и това незаконно строителство не бъде премахнато, българската държава ще спре да съществува напълно...😶

    Коментиран от #16

    20:35 11.06.2026

  • 14 Цвайщайн

    5 0 Отговор
    Той е в украинското посолство и обсъжда съвременните проблеми на сексологията с посланик Иласчукчук.

    20:35 11.06.2026

  • 15 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Google помни кой кой е

    През 2010 год.Борисов разкара шефа на кабинета си, сложи Румен Миланов
    Днес Румен Миланов вече е произведен като вярното куче – пазач на кабинета на Борисов.
    Хахаха

    20:36 11.06.2026

  • 16 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Не може да бъде премахнато.Ще му се издаде "акт за търпимост"

    20:38 11.06.2026

  • 17 Симпсън

    0 0 Отговор
    Ще дам един лайк на Симпсън!

    20:39 11.06.2026

  • 18 Код червено

    0 1 Отговор
    И що търсят само един като престъпниците са няколко,освен невзоров,миша партикевич, Йонас Читадзе, Андрей Никоненок,и оня управителя пак руски гражданин с Понтийски име

    20:43 11.06.2026

  • 19 Авакум Захов

    3 0 Отговор
    Как да не е проблем? Кадастралния план е основа на Имотния Регистър? Ако там има свободно съчиняване какво става? Минали са плащанията милиони. Отчетени ли са в банковата и в данъчната система?

    Коментиран от #20

    20:49 11.06.2026

  • 20 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Авакум Захов":

    България (избирателите на мафията) ще бъде осъдена да плати !!!!! Измамите на държавните органи плащат оф сете

    20:53 11.06.2026

  • 21 За жалост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "месността":

    На много медии в православна България изглежда не им допада наименованието "Светията"

    20:56 11.06.2026

  • 22 Математически факултет

    1 0 Отговор
    Едно наложително приложение на Изкуствения Интелект: сравнение на кадастралните планове с общите устройствени планове на общините, изваждане и проверка на несъответствия!

    20:59 11.06.2026

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