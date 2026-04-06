Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал залага на Артета, но часовникът тиктака: съдбата му виси на косъм

6 Април, 2026 12:24 762 0

  • арсенал-
  • микел артета-
  • висша лига-
  • шампионска лига-
  • футболни новини-
  • лондон-
  • спорт-
  • мениджър-
  • ръководство-
  • бъдеще

Бъдещето на мениджъра е неразривно свързано с представянето на тима до края на сезона

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки бурните вълни от разочарования в последните седмици, ръководството на Арсенал продължава да гласува доверие на Микел Артета. Испанският наставник все още се ползва с подкрепата на шефовете на "артилеристите", макар че напрежението около бъдещето му на "Емиратс" нараства с всеки изминал мач, разкрива The Touchline.

След като Арсенал претърпя неочаквано поражение с 1:2 от Саутхемптън и отпадна на четвъртфиналите за ФА Къп, а преди това загуби финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити с 0:2, феновете започнаха да губят търпение. Особено болезнено бе поражението от представител на Чемпиъншип, което бе възприето като истински удар по амбициите на клуба.

Въпреки тези неуспехи, висшето ръководство на Арсенал не бърза да търси заместник на Артета. Те са категорични, че той остава ключова фигура в дългосрочната стратегия за развитие на отбора и вярват, че именно под негово ръководство проектът може да достигне нови висоти.

Все пак, съдбата на Артета е неразривно свързана с представянето на тима до края на сезона. Очакванията са огромни – Арсенал оглавява класирането във Висшата лига с комфортна преднина от девет точки пред Манчестър Сити и се готви за тежък сблъсък със Спортинг Лисабон на четвъртфиналите в Шампионската лига. Според източници, ако "топчиите" не успеят да триумфират нито във Висшата лига, нито в Шампионската лига, това може да се окаже последният шанс на Артета да докаже, че заслужава да остане начело на лондонския гранд.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове