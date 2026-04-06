Арсенал залага на Артета, но часовникът тиктака: съдбата му виси на косъм

Въпреки бурните вълни от разочарования в последните седмици, ръководството на Арсенал продължава да гласува доверие на Микел Артета. Испанският наставник все още се ползва с подкрепата на шефовете на "артилеристите", макар че напрежението около бъдещето му на "Емиратс" нараства с всеки изминал мач, разкрива The Touchline.

След като Арсенал претърпя неочаквано поражение с 1:2 от Саутхемптън и отпадна на четвъртфиналите за ФА Къп, а преди това загуби финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити с 0:2, феновете започнаха да губят търпение. Особено болезнено бе поражението от представител на Чемпиъншип, което бе възприето като истински удар по амбициите на клуба.

Въпреки тези неуспехи, висшето ръководство на Арсенал не бърза да търси заместник на Артета. Те са категорични, че той остава ключова фигура в дългосрочната стратегия за развитие на отбора и вярват, че именно под негово ръководство проектът може да достигне нови висоти.

Все пак, съдбата на Артета е неразривно свързана с представянето на тима до края на сезона. Очакванията са огромни – Арсенал оглавява класирането във Висшата лига с комфортна преднина от девет точки пред Манчестър Сити и се готви за тежък сблъсък със Спортинг Лисабон на четвъртфиналите в Шампионската лига. Според източници, ако "топчиите" не успеят да триумфират нито във Висшата лига, нито в Шампионската лига, това може да се окаже последният шанс на Артета да докаже, че заслужава да остане начело на лондонския гранд.