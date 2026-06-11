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Областният управител на София върна решението за смяната на името на парка "Заимов"

Областният управител на София върна решението за смяната на името на парка "Заимов"

11 Юни, 2026 22:34 1 028 18

  • ваня григорова-
  • областен управител-
  • връщане-
  • смяна на името-
  • парк заимов

Ваня Григорова посочва, че правителството дава втори шанс на СОС да покаже, че редом с тези, които искат да зачеркнат и пренапишат историята в синхрон със задачите, поставени им от чужди посолства, има и народни представители, които почитат хората, дали живота си за нашата страна.

Областният управител на София върна решението за смяната на името на парка "Заимов" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес областният управител на София върна решението за смяната на името на парка "Заимов". Това заяви независимият общински съветник Ваня Григорова във фейсбук, цитирана от news.bg.

Тя напомня, че паркът носи името на генерал Владимир Заимов - национален герой, участник в три войни в защита на българските интереси.

По думите ѝ решението на областния управител е шанс за безродниците да се покаят. Григорова посочва, че правителството дава втори шанс на СОС да покаже, че редом с тези, които искат да зачеркнат и пренапишат историята в синхрон със задачите, поставени им от чужди посолства, има и народни представители, които почитат хората, дали живота си за нашата страна.

"Умирам за България!" са предсмъртните думи на ген. Заимов. От тях не се очаква да умират, но да пазят националното достойнство е задължително, посочва тя.

Общинският съветник подчертава, че ако се стигне до смяната на името на парка "Заимов", утре може да го кръстят "Петрохан".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 10 Отговор
    Ние си го знаем като парк Заимов.

    Коментиран от #3, #5

    22:36 11.06.2026

  • 2 Незнайко

    14 34 Отговор
    Не знам, но ген. Заимов е бил руски шпионин, служил на руските интереси. Правилно е бил разстрелян като предател на Родината. Това, че се правят спънки за преименуването на парка показва колко дълбоко и ешелонирано е внедрена руската агентура за влияние в България. Трябват неуморни усилия на българите, за да отмият идеологизираната комунистическа фалшива руска пяна, с която е обвита българската история!

    Коментиран от #9, #11, #14

    22:41 11.06.2026

  • 3 оня с коня

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След като Името бъде променено ,няма проблем пак да си го знаете както ви харесва.

    22:41 11.06.2026

  • 4 стоян георгиев

    10 28 Отговор
    Умирам за България като съветски шпионин.мечтата на всеки гласоподавател на радев.шизофренията е модерна и днес.

    22:43 11.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вариант

    8 23 Отговор
    Шпионаж в полза на чужда държава? Защо тази Ваня не сложи името на този генерал на някоя градинка в района на "Факултето"? Ако там няма градинки, да организира жителите на този район да излязат на един доброволен съботник, да си аправят градинка и да я нарекат с името на Заимов.

    Коментиран от #7

    22:47 11.06.2026

  • 7 оня с коня

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Вариант":

    Отлична идея за мястото .Е, верно че малката Градинка не е голям Парк но важното е че Заимов няма да е капо!А що пък и в тая китна Градинка да не се постави с Много любов и една малка МОЧА с размер около метър ,за да бъдат удовлетворени и Русофилстващите?

    22:58 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нннн

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Незнайко":

    Владимир Заимов е герой от войните с 2 кръста за храброст.
    През ВСВ Русия, САЩ и Англия са съюзници в антихитлеристката коалиция. Ген. Заимов фактически е антифашист, разстрелян от българските фашисти.

    Коментиран от #12

    23:04 11.06.2026

  • 10 Анджо

    6 13 Отговор
    Бил разузнавач и е работил за ссср. Тая вика да не пренаписваме историята, А на нея ясно ли е ,че точно комунистите пренаписват историята на България и ,че този парк се е казвал Оборище , Е кой сменя името на този парк. Ние сега искаме да върнем старото име на парка.
    Заимов е участвал в три войни и е бил герой и накрая е станал предател ,или казано сам е оплескал цялата си кариера. 🧎💥👈🤷

    23:10 11.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Незнайко":

    Ами като не знаеш нещо, не коментирай❗
    За да знаеш, ще ти посоча, че при ДЕКОРАЦИЯТА преименуваха една градинка във Варна, но НИКОЙ варненец не знае къде е градинката Ешкенази, освен тези дето я прекръстиха❗
    А всички стари и нови варненци ползват термина "Лятно и Зимно кино Тракия",
    макар там да няма кина още от края на соца❗

    23:13 11.06.2026

  • 12 Имаме интереси, освен приятели

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    Ти не знаеш ли, че има нещо, което се нарича национлни интереси? Защо да се включваме във война на страната на държави, които са действали в ущърб на националните ни интереси? Имаш ли представа какво са изтърпели българите в онези райони от нашата етническа територия, които са останали извън границите на България след Първата световна война?
    Избирайки с кого да се съюзим ние не само сме си върнали почти всички етнически територии (Хитлер ни е предлагал повече, цар Борис се въздържал поради някакви съображения да вземе някои от тези територии). Освен това, хем сме спасили почти 50 000 евреи, хем не сме пратили нито един войник да се бие на Източния фронт, хем сме предпазили държавата си от германско нахлуване, което щеше да се случи, ако бяхме отказали да влезем в Тристранния пакт и щяхме да имаме съдбата на Гърция и Сърбия. Имаш ли представа колко жертви са дали тези държави?
    Не знам какво не успяха да разберат някои.

    23:16 11.06.2026

  • 13 тръц

    6 1 Отговор
    Когато преди време излезна решение за смяна на името на парка,попитах защо искат тази смяна?Засипаха ме с минуси и някакви безумни коментари.

    23:33 11.06.2026

  • 14 Бастардо

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Незнайко":

    Генерал Владимир Заимов умира чрез разстрел на 1 юни 1942 г. в София. Той е осъден на смърт от военнополеви съд по обвинение в шпионаж в полза на Съветския съюз и същия ден присъдата е изпълнена на Гарнизонното стрелбище.

    Заимов е генерал от българската армия, участвал в Балканските войни и Първата световна война. Историческите оценки за него са противоречиви. По време на монархията е осъден като съветски шпионин, а след 9 септември 1944 г. присъдата му е отменена и той е реабилитиран посмъртно.

    Според разпространени свидетелства, преди екзекуцията си той произнася думите: „Умирам за България“.

    23:36 11.06.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Ваня чудесно е наредила петроханската секта!

    00:01 12.06.2026

  • 16 Владимир Заимов

    2 5 Отговор
    Разстрелян като Вапцаров за национално предателство.За което е получавал пари.
    Който е слугувал на Русия до там стига!

    00:07 12.06.2026

  • 17 Т Живков

    0 0 Отговор
    Вл.Заимов е бил комунистическа с виня!

    00:15 12.06.2026

  • 18 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Аз пък не съм учуден, че днешните фашисти, внуци и правнуци на тогав ашните фашисти се опитват да омаскарят името на ген. Владимир Заимов-герой от войните за национално обединение на България! Осъден е на смърт, точно от тези, които по времето, когато българските войници се биеха на фронтовете за освобождението на останалите българи под турска и друга чужда власт, те стояха на топло в тила и въртяха далавери за лично обогатяване! Днес техните наследници управляваха и управляват Родината ни и пак в съюз с нашите предишни "съюзници"=разбойници!

    00:22 12.06.2026

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