Днес областният управител на София върна решението за смяната на името на парка "Заимов". Това заяви независимият общински съветник Ваня Григорова във фейсбук, цитирана от news.bg.

Тя напомня, че паркът носи името на генерал Владимир Заимов - национален герой, участник в три войни в защита на българските интереси.

По думите ѝ решението на областния управител е шанс за безродниците да се покаят. Григорова посочва, че правителството дава втори шанс на СОС да покаже, че редом с тези, които искат да зачеркнат и пренапишат историята в синхрон със задачите, поставени им от чужди посолства, има и народни представители, които почитат хората, дали живота си за нашата страна.

"Умирам за България!" са предсмъртните думи на ген. Заимов. От тях не се очаква да умират, но да пазят националното достойнство е задължително, посочва тя.

Общинският съветник подчертава, че ако се стигне до смяната на името на парка "Заимов", утре може да го кръстят "Петрохан".