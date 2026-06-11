Днес областният управител на София върна решението за смяната на името на парка "Заимов". Това заяви независимият общински съветник Ваня Григорова във фейсбук, цитирана от news.bg.
Тя напомня, че паркът носи името на генерал Владимир Заимов - национален герой, участник в три войни в защита на българските интереси.
По думите ѝ решението на областния управител е шанс за безродниците да се покаят. Григорова посочва, че правителството дава втори шанс на СОС да покаже, че редом с тези, които искат да зачеркнат и пренапишат историята в синхрон със задачите, поставени им от чужди посолства, има и народни представители, които почитат хората, дали живота си за нашата страна.
"Умирам за България!" са предсмъртните думи на ген. Заимов. От тях не се очаква да умират, но да пазят националното достойнство е задължително, посочва тя.
Общинският съветник подчертава, че ако се стигне до смяната на името на парка "Заимов", утре може да го кръстят "Петрохан".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
22:36 11.06.2026
2 Незнайко
Коментиран от #9, #11, #14
22:41 11.06.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След като Името бъде променено ,няма проблем пак да си го знаете както ви харесва.
22:41 11.06.2026
4 стоян георгиев
22:43 11.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вариант
Коментиран от #7
22:47 11.06.2026
7 оня с коня
До коментар #6 от "Вариант":Отлична идея за мястото .Е, верно че малката Градинка не е голям Парк но важното е че Заимов няма да е капо!А що пък и в тая китна Градинка да не се постави с Много любов и една малка МОЧА с размер около метър ,за да бъдат удовлетворени и Русофилстващите?
22:58 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 нннн
До коментар #2 от "Незнайко":Владимир Заимов е герой от войните с 2 кръста за храброст.
През ВСВ Русия, САЩ и Англия са съюзници в антихитлеристката коалиция. Ген. Заимов фактически е антифашист, разстрелян от българските фашисти.
Коментиран от #12
23:04 11.06.2026
10 Анджо
Заимов е участвал в три войни и е бил герой и накрая е станал предател ,или казано сам е оплескал цялата си кариера. 🧎💥👈🤷
23:10 11.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Незнайко":Ами като не знаеш нещо, не коментирай❗
За да знаеш, ще ти посоча, че при ДЕКОРАЦИЯТА преименуваха една градинка във Варна, но НИКОЙ варненец не знае къде е градинката Ешкенази, освен тези дето я прекръстиха❗
А всички стари и нови варненци ползват термина "Лятно и Зимно кино Тракия",
макар там да няма кина още от края на соца❗
23:13 11.06.2026
12 Имаме интереси, освен приятели
До коментар #9 от "нннн":Ти не знаеш ли, че има нещо, което се нарича национлни интереси? Защо да се включваме във война на страната на държави, които са действали в ущърб на националните ни интереси? Имаш ли представа какво са изтърпели българите в онези райони от нашата етническа територия, които са останали извън границите на България след Първата световна война?
Избирайки с кого да се съюзим ние не само сме си върнали почти всички етнически територии (Хитлер ни е предлагал повече, цар Борис се въздържал поради някакви съображения да вземе някои от тези територии). Освен това, хем сме спасили почти 50 000 евреи, хем не сме пратили нито един войник да се бие на Източния фронт, хем сме предпазили държавата си от германско нахлуване, което щеше да се случи, ако бяхме отказали да влезем в Тристранния пакт и щяхме да имаме съдбата на Гърция и Сърбия. Имаш ли представа колко жертви са дали тези държави?
Не знам какво не успяха да разберат някои.
23:16 11.06.2026
13 тръц
23:33 11.06.2026
14 Бастардо
До коментар #2 от "Незнайко":Генерал Владимир Заимов умира чрез разстрел на 1 юни 1942 г. в София. Той е осъден на смърт от военнополеви съд по обвинение в шпионаж в полза на Съветския съюз и същия ден присъдата е изпълнена на Гарнизонното стрелбище.
Заимов е генерал от българската армия, участвал в Балканските войни и Първата световна война. Историческите оценки за него са противоречиви. По време на монархията е осъден като съветски шпионин, а след 9 септември 1944 г. присъдата му е отменена и той е реабилитиран посмъртно.
Според разпространени свидетелства, преди екзекуцията си той произнася думите: „Умирам за България“.
23:36 11.06.2026
15 az СВО Победа 81
00:01 12.06.2026
16 Владимир Заимов
Който е слугувал на Русия до там стига!
00:07 12.06.2026
17 Т Живков
00:15 12.06.2026
18 Бай Иван
00:22 12.06.2026