Винисиус: Реал Мадрид е клубът на моите мечти, не ми беше лесно при Алонсо

Винисиус: Реал Мадрид е клубът на моите мечти, не ми беше лесно при Алонсо

6 Април, 2026 17:30 696 3

Бразилецът каза любопитни неща по различни теми

Винисиус: Реал Мадрид е клубът на моите мечти, не ми беше лесно при Алонсо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор говори пред медиите преди утрешния голям сблъсък срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига в първия четвъртфинален мач. Бразилецът каза любопитни неща по различни теми.

За загубата от Майорка
“Има дни, в които имаме повече или по-малко химия… това се случи в Майорка. Върнахме се от почивката и както каза треньорът, ако не си на 200%, няма да спечелиш мачовете“.

За отношенията си с Чаби Алонсо и случката със смяната в “Ел Класико”
„Всеки треньор има свой собствен метод и не беше лесно, защото нямах много минути, но за мен беше поучителен опит. Може би нямахме добра връзка. Случката със смяната ми по време на “Ел Класико? Беше момент, който не беше приятен, извиних се на всички. Обичам да играя във всички мачове. Тогава с хладнокръвие можеш да разбереш, че си сгрешил. Аз съм млад и всеки ден е ново преживяване, в което можеш да се усъвършенстваш.“

За Арбелоа
“Имах специална връзка с Арбелоа, както с Анчелоти. Винаги ще давам всичко за този клуб, защото това е клубът на живота ми. Дълго време не вкарвах голове, но се учех и искам да продължа да се уча.“

За бъдещето си
„Надявам се да остана още много години. Всички знаем какво искаме и в правилния момент ще подновим договора. Щастлив съм тук и искам да остана дълго. Сега съм много добре, но преминах през трудни моменти, когато феновете ме освиркваха. По-трудно е с националния отбор, но работя с клуба и у дома, за да съм готов на 100% да помогна на отбора“.

За партньорството си с Мбапе
Трябва да разберем какво иска клубът, а това, което идва отвън, не можем да го променим. Ако сме заедно, правим отбора по-добър. Хората говорят много неща, но Килиан винаги е вкарвал голове и ни е помагал. Трябва да сме свързани утре. Имам невероятна връзка с него на терена и извън него“.

За мача с Байерн
Те имат страхотен отбор с много играчи, които могат да сменят позициите си, и това ще ни затрудни много, но трябва да сме готови за всеки, който играе.“

За борбата му с расизма
„Това се случва често. Важно е също, че Ламин се изказа, защото имаме пари, но бедните хора имат повече трудности. Не казвам, че Испания или Португалия са расистки страни, но има расисти. Сигурен съм, че новите играчи могат да живеят и без това.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 2 Отговор
    Каквото и да казва си е един провокатор и плачльо.

    17:36 06.04.2026

  • 2 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    2 1 Отговор
    фенчетата им да кажат защо няма цветни съдии и всички надуват за Фарса

    18:02 06.04.2026

  • 3 Щеше...

    0 0 Отговор
    ...да се развие още повече, ако беше поиграл повече с Карим Бензема. Бяха начало на отличен нападателен тандем.

    18:32 06.04.2026

