Григор Димитров остава в Топ 100 на световния тенис

Българският ас на корта Григор Димитров остана в престижния Топ 100 на световната тенис ранглиста. След последната актуализация на класацията, първата ракета на България се задържа на 93-о място, натрупвайки 645 точки от участията си в 18 различни турнира през сезона.

Миналата седмица Димитров участва на демонстративния турнир в Ним, Франция. Там той бе на косъм от победа срещу един от водещите играчи в световния тенис – Феликс Оже-Алиасим, който в момента е част от Топ 10. Впоследствие българинът се изправи срещу руснака Карен Хачанов в оспорвана битка за място сред първите пет, но този път късметът не бе на негова страна.

Тази седмица вниманието на феновете се насочва към Монте Карло, където Григор ще се включи в престижния турнир от сериите "Мастърс 1000". Именно в Монако, където живее и тренира, Димитров ще се опита да зарадва почитателите си с нови успехи. В първия кръг българинът ще премери сили с аржентинския талант Томас Мартин Ечевери – двубой, който обещава много емоции и напрежение.