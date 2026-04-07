Яник Синер: Липсват ми мачовете с Карлос Алкарас

7 Април, 2026 08:30 773 1

Той ме тласка да дам най-доброто от себе си

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Яник Синер, който се намира на второ място в световната ранглиста по тенис, коментира, че не е играл нито веднъж срещу Карлос Алкарас през настоящия сезон.

"Разбира се, липсват ми тези мачове. Той ме тласка да дам най-доброто от себе си. Но всички разбираме, че за да се срещнем с него, трябва да стигнем до финала. Пътят до там е много труден. В Монте Карло всеки един съперник е труден за побеждаване. Ще видим как ще се развият нещата", заяви Синер пред медиите.

Италианецът игра шест финала срещу лидера в класацията на АТП през 2025 година. Резултатът от тези двубои беше 4:2 в полза на испанеца.

Турнирът Мастърс 1000 в Монте Карло е между 5 и 12 април. През миналия сезон титлата беше спечелена от Карлос Алкарас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Липсвали му мачовете с Карлос Алкатрас,мъ-хъъъ!

    09:27 07.04.2026

