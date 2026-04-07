Григор Димитров открива програмата на "Кортът на принцовете" в Монте Карло

Григор Димитров се завръща на червените кортове в Монте Карло за първото голямо предизвикателство на клей през сезона. Първата ни ракета ще открие програмата на втория по големина корт в комплекса - "Court des Princes", чието име в буквален превод означава кортът на принцовете.

Сблъсъкът срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери започва точно в 12:00 часа българско време във вторник. Съперникът на българина показва отлични резултати на тази настилка от началото на годината. Ечевери, който е под номер 30 в света, вече спечели титлата в Рио де Жанейро, игра полуфинал в Буенос Айрес и стигна до четвъртфинал в Хюстън миналата седмица. До този момент двамата имат само един мач помежду си, в който Григор Димитров се наложи в оспорван трисетов сблъсък на Мастърса в Париж през 2024 година.

Всяко отпадане преди четвъртфиналите на българина би означавало, че активът му ще падне под границата от 650 точки, което почти сигурно ще доведе до изпадането му от топ 100. Българинът има да защитава сериозен актив от миналия сезон и всяка стъпка в Княжеството ще бъде от решаващо значение за оставането му сред елита на световния тенис.