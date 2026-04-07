Григор Димитров открива програмата на "Кортът на принцовете" в Монте Карло

7 Април, 2026 06:30 974 7

Първата ни ракета ще открие програмата на втория по големина корт в комплекса

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се завръща на червените кортове в Монте Карло за първото голямо предизвикателство на клей през сезона. Първата ни ракета ще открие програмата на втория по големина корт в комплекса - "Court des Princes", чието име в буквален превод означава кортът на принцовете.

Сблъсъкът срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери започва точно в 12:00 часа българско време във вторник, а в Gong.bg ще проследим всичко най-интересно на живо. Съперникът на българина показва отлични резултати на тази настилка от началото на годината. Ечевери, който е под номер 30 в света, вече спечели титлата в Рио де Жанейро, игра полуфинал в Буенос Айрес и стигна до четвъртфинал в Хюстън миналата седмица. До този момент двамата имат само един мач помежду си, в който Григор Димитров се наложи в оспорван трисетов сблъсък на Мастърса в Париж през 2024 година.

Всяко отпадане преди четвъртфиналите на българина би означавало, че активът му ще падне под границата от 650 точки, което почти сигурно ще доведе до изпадането му от топ 100. Българинът има да защитава сериозен актив от миналия сезон и всяка стъпка в Княжеството ще бъде от решаващо значение за оставането му сред елита на световния тенис.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Успех, успех и късмет !!!

    2 3 Отговор
    Пожелавам му здраве и сила :)

    06:43 07.04.2026

  Йеронимус БОШ

    3 1 Отговор
    Той вече е за Закриване , Откриването му безвъзвратно си замина ! Кога беше последната ме победа ?

    07:39 07.04.2026

  ВАНЯ-ВАРАЙТЕ ЧОВЕКА

    4 1 Отговор
    ТОЯ ВЕЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА

    07:50 07.04.2026

  Атина Паднала

    3 1 Отговор
    Гришо вече е известен в средите на тениса не като малкия Федерер а като щастливия отпаднал.

    Коментиран от #5

    08:43 07.04.2026

  Нико

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Паднала":

    А ти си известен с.....

    Коментиран от #7

    09:50 07.04.2026

  Скромен аматьор тенисист

    2 0 Отговор
    Вече приключи като загуби от Ечевери с 6:4 - 2;6: - 6:3 за съжаление. Успех за в бъдеще, тениса стана много физически и само с техника не е лесно.

    14:41 07.04.2026

  Атина Паднала

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нико":

    Това че съм добър в професията си и създавам блага не като тоси плешив мачо които едно дърво не е посаадил и един хляб не е дал на бедните,само си развява сопола но и това е до време както с тениса.

    15:57 07.04.2026

