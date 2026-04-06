Карлос Алкарас с нетърпение очаква сезона на клей: „Време е отново да изцапам чорапите си“

С настъпването на сезона на червените кортове, световният номер едно в тениса Карлос Алкарас не крие вълнението си да се завърне към любимата си настилка. На специална пресконференция преди старта на престижния турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло, испанският ас сподели, че е изпитвал истинска носталгия по играта на клей.

„Честно казано, това е най-очакваният момент за мен през годината. Откакто приключи миналият сезон на клей, ми липсваше усещането да се боря на тази настилка. След финала на „Ролан Гарос“ не съм стъпвал на червено, така че сега съм повече от щастлив“, разкри Алкарас с усмивка.

Тази година младият испанец ще започне участието си в Монте Карло директно от втория кръг, където ще срещне победителя от двубоя между Себастиан Баес (Аржентина) и Стан Вавринка (Швейцария).

„Още на първата тренировка казах на екипа си, че е време отново да изцапам чорапите си. Това е част от магията на клея – никога не знаеш какво ще се случи, но винаги си готов за битка“, допълни той.

Миналият сезон бе изключително успешен за Алкарас – той триумфира на „Ролан Гарос“, Монте Карло и Рим, а в Барселона достигна до финал. Единствено травма го лиши от участие в Мадрид, но тази година плановете му са амбициозни: „Монте Карло, Барселона, Мадрид и Рим – това са турнирите, които съм си набелязал. Знам, че ще бъде огромно предизвикателство както физически, така и психически. Седмицата в Барселона по принцип е за почивка, но този турнир има специално място в сърцето ми“, сподели още Алкарас.

Той не пропусна да подчертае колко важен е бил успехът му в Монте Карло през миналата година: „След тази победа почувствах, че израствам с всяка изминала седмица. Научих се как да поддържам високо ниво и това бе ключът към невероятния ми сезон“, завърши испанецът.