Левски, ЦСКА и Лудогорец следят вратаря на Локомотив Пловдив

6 Април, 2026 21:01 645 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболни грандове Левски, ЦСКА и Лудогорец следят стража на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич, съобщава кипърското издание meridiansports.com.cy.

27-годишният швейцарец със сръбски паспорт беше привлечен на "Лаута" през януари миналата година от Атортозис със свободен трансфер и бързо се утвърди като един от най-добрите вратари в Първа лига, като според изданието е в трансферните списъци на трите водещи клуба за лятната им селекция.

Той вече изигра 42 мача с "черно-белите" екип, в 17 от които не допусна гол.

Meridiansports.com.cy съобщава още, че кипърският Анортозис също ще спечели от евентуална продажба на Милосавлевич, тъй като притежава процент от бъдещ трансфер на футболиста от Локомотив (Пловдив) в друг клуб.

Интерес към вратаря имат и отбори от Полша, Русия и Унгария.


