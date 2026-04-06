Извънредна среща в Ливърпул след тежката загуба от Манчестър Сити

6 Април, 2026 20:30 1 008 1

На нея е било обсъдено бъдещето на старши треньора Арне Слот

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ливърпул е провело извънредна среща след загубата с 0:4 от Манчестър Сити на четвъртфиналите за Купата на Футболната асоциация, съобщава Sky Sports.

На нея е било обсъдено бъдещето на старши треньора Арне Слот. Той ще бъде уволнен, ако Ливърпул не успее да се класира за Шампионската лига.

Загубата в събота беше 15-ата за Ливърпул този сезон. Това е най-тежкото поражение за "червените" от 2015 година насам.

Слот пое Ливърпул през 2024-а и го изведе до титлата във Висшата лига през сезон 2024/2025.

Тимът в момента е пети в класирането на Висшата лига с 49 точки актив. Отборът също така ще играе на четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    6 0 Отговор
    Не знам кво чакат тея янкита, тряа го махат това яйце моментално.

    21:07 06.04.2026

