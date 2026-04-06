Извънредна среща в Ливърпул след тежката загуба от Манчестър Сити

Ръководството на Ливърпул е провело извънредна среща след загубата с 0:4 от Манчестър Сити на четвъртфиналите за Купата на Футболната асоциация, съобщава Sky Sports.

На нея е било обсъдено бъдещето на старши треньора Арне Слот. Той ще бъде уволнен, ако Ливърпул не успее да се класира за Шампионската лига.

Загубата в събота беше 15-ата за Ливърпул този сезон. Това е най-тежкото поражение за "червените" от 2015 година насам.

Слот пое Ливърпул през 2024-а и го изведе до титлата във Висшата лига през сезон 2024/2025.

Тимът в момента е пети в класирането на Висшата лига с 49 точки актив. Отборът също така ще играе на четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.