Силно послание от Кристиан Димитров (СНИМКА)

Защитникът на Левски - Кристиан Димитров направи обръщение към феновете часове след драматичното равенство 2:2 с Добруджа. Той вкара двата гола за „сините“ в края на мача, а в 8-ата минута на добавеното време отборът допусна изравняване.

„Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим“, заяви Димитров през клубния сайт.