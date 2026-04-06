Силно послание от Кристиан Димитров (СНИМКА)

Защитникът на Левски - Кристиан Димитров направи обръщение към феновете часове след драматичното равенство 2:2 с Добруджа. Той вкара двата гола за „сините“ в края на мача, а в 8-ата минута на добавеното време отборът допусна изравняване.
„Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим“, заяви Димитров през клубния сайт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Артета
18:35 06.04.2026
2 Крум
18:38 06.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много
19:02 06.04.2026
5 Даниел
Левски шампион!
Коментиран от #11
19:07 06.04.2026
6 1234
Коментиран от #13
19:10 06.04.2026
7 Файърфлай
19:28 06.04.2026
8 Не може от ,,Обор" подуенски
19:39 06.04.2026
9 левскар
Коментиран от #10
20:00 06.04.2026
10 Файърфлай
До коментар #9 от "левскар":Аз съм по-малък от тебе,от времената на Гибона и Стойчо Младенов,но трябва да им кажем на младите фенове,че дори оня "Левски",който загуби "идиотския" мач срещу "Антверпен",беше поне Десет пъти по-добър от днешния,през последните години.Изключение е може би отборът на Мъри,който влезе в Шампионската лига.
20:08 06.04.2026
11 Уефскии...абонат на Лудогорец
До коментар #5 от "Даниел":Ocвен със съдийска подкрепа друг начин няма.Средните отбори не можете да биете! Да не говорим за първите.
20:41 06.04.2026
12 К Димитров
20:44 06.04.2026
13 Джеки и това нещо
До коментар #6 от "1234":К. Димитров ? Е остава да вкара и на Франция!
21:45 06.04.2026