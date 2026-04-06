Силно послание от Кристиан Димитров (СНИМКА)

6 Април, 2026 18:30 1 060 13

Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Левски - Кристиан Димитров направи обръщение към феновете часове след драматичното равенство 2:2 с Добруджа. Той вкара двата гола за „сините“ в края на мача, а в 8-ата минута на добавеното време отборът допусна изравняване.

„Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим“, заяви Димитров през клубния сайт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артета

    2 2 Отговор
    И вие сте кат мене. Ама Хулио е пич

    18:35 06.04.2026

  • 2 Крум

    10 1 Отговор
    След подарена дузпа..с Локо Пловдив и странен мач с Локомотив София...трябваше да загубят вчера...Сега идват мачовете на истината..Не можеш да си шампион ако не биеш силните..

    18:38 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много

    10 4 Отговор
    Енергичен, висок и дотам.. Навремето щеше да носи вода и водка на старите централни защитници! Ама те повечето такива...

    19:02 06.04.2026

  • 5 Даниел

    4 8 Отговор
    Само напред,успех!
    Левски шампион!

    Коментиран от #11

    19:07 06.04.2026

  • 6 1234

    6 6 Отговор
    Вчера Кристиян беше това, което беше едно време джеки за цска. Защитник, водач, капитан, реализатор в трудните моменти. Джеки като тръгнеше напред, ставаше страшно за противника. Той е един от колосите на българския футбол. Много над нивото на четвъртите.

    Коментиран от #13

    19:10 06.04.2026

  • 7 Файърфлай

    10 3 Отговор
    Емоционално мрънкане.Клишета на търкалета

    19:28 06.04.2026

  • 8 Не може от ,,Обор" подуенски

    8 2 Отговор
    Да се вдигне отбор!

    19:39 06.04.2026

  • 9 левскар

    7 1 Отговор
    Ще има пак калъвка. Далече са от целта, а треньора е въздухар. Има базови липси. Освен голям мерак, трябва да имаш и нещо между ушите. Левскар съм от времето на Христо Илиев, Бисер Михайлов, Иван Вуцов, Теко Абаджиев, Георги Аспарухов, Георги Соколов, Саша Костов, ...

    Коментиран от #10

    20:00 06.04.2026

  • 10 Файърфлай

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "левскар":

    Аз съм по-малък от тебе,от времената на Гибона и Стойчо Младенов,но трябва да им кажем на младите фенове,че дори оня "Левски",който загуби "идиотския" мач срещу "Антверпен",беше поне Десет пъти по-добър от днешния,през последните години.Изключение е може би отборът на Мъри,който влезе в Шампионската лига.

    20:08 06.04.2026

  • 11 Уефскии...абонат на Лудогорец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даниел":

    Ocвен със съдийска подкрепа друг начин няма.Средните отбори не можете да биете! Да не говорим за първите.

    20:41 06.04.2026

  • 12 К Димитров

    4 0 Отговор
    Бостънския удушвач.Много го пазят съдиите.

    20:44 06.04.2026

  • 13 Джеки и това нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    К. Димитров ? Е остава да вкара и на Франция!

    21:45 06.04.2026

