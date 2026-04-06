Алваро Арбелоа: Реал Мадрид има най-добрите играчи и трябва да бъдем най-добрият отбор в света

Алваро Арбелоа: Реал Мадрид има най-добрите играчи и трябва да бъдем най-добрият отбор в света

6 Април, 2026 22:00 509 0

Двубоят е утре от 22:00 часа на „Сантяго Бернабеу“

Алваро Арбелоа: Реал Мадрид има най-добрите играчи и трябва да бъдем най-добрият отбор в света - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа даде пресконференция преди първия мач от четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен. Двубоят е утре от 22:00 часа на „Сантяго Бернабеу“.

„Утре искам да видя този Реал Мадрид, който винаги се е справял добре с най-силните противници. Имаме специална история с Байерн и съм сигурен, че ни очаква още една страхотна вечер в Шампионската лига на „Бернабеу“.

За да спечелиш, трябва да правиш много неща добре във всички етапи от играта. За да бъдеш велик отбор, трябва да си много сплотен и да имаш колективен манталитет. Това са нещата, които най-често подчертавам пред футболистите. Реал Мадрид има най-добрите играчи и трябва да бъдем най-добрият отбор в света. Трябва да използваме таланта си за доброто на отбора“, започна Албелоа.

Той говори и за силните страни на съперника.

„Байерн е много добре трениран отбор с разпознаваем стил на игра. Влага много агресия в защита, принуждавайки противниците си да попадат в ситуации, в които всеки играч постоянно се връща назад. След това, когато имат топката, създават шансове по фланговете с помощта на много талантливи играчи.

Мисля, че Байерн е много балансиран отбор с много силни страни. Една от тях е, че футболистите са невероятно отдадени защита. Венсан Компани заслужава всички похвали, защото върши страхотна работа в Байерн“, каза наставникът на „кралете“.

Той коментира и факта, че в Реал Мадрид има шестима играчи, които при нов жълт картон ще пропуснат реванша в Мюнхен.

„Аз нищо не мога да направя по този въпрос. Утрешният мач е с висок залог и играчите знаят, че ако трябва да получат картон за доброто на отбора, ще го направят.“, лаконичен бе Арбелоа.


