Александър Исак се завръща в състава на Ливърпул за ключовия сблъсък с ПСЖ

7 Април, 2026 18:46 430 0

  • александър исак -
  • ливърпул -
  • пари сен жермен -
  • шампионската лига

Футболистът проведе пълноценна тренировка с отбора

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълго отсъствие от терена, шведският нападател Александър Исак е на път да облече отново екипа на Ливърпул в един от най-важните моменти за сезона – гостуването на Пари Сен Жермен в сряда вечер. Вълнуващата новина идва след като Исак проведе пълноценна тренировка с отбора във вторник, непосредствено преди "червените" да отпътуват към френската столица за първия четвъртфинален двубой от Шампионската лига.

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот, бе изправен пред трудна дилема миналата седмица, когато реши да не включи Исак в групата за сблъсъка с Манчестър Сити за ФА Къп. Въпреки че нападателят се завърна към тренировъчния процес още преди този мач, Слот предпочете да не рискува с преждевременното му завръщане.

"Винаги взимаме подобни решения заедно с медицинския щаб и самия футболист. Преценихме, че е по-разумно Исак да натрупа още няколко тренировки, вместо да се хвърля веднага в тежък двубой, който може да стигне и до продължения," коментира Слот преди срещата със Сити.

Сега обаче ситуацията изглежда далеч по-оптимистична. Присъствието на Исак в последното занимание на тима е ясен сигнал, че той ще бъде сред избраниците за визитата на "Парк де Пренс". Официалният списък с играчи ще бъде обявен по-късно днес, но феновете вече тръпнат в очакване да видят любимеца си обратно на терена.

"Червените" заминават за Париж с амбицията да заличат горчивия спомен от тежката загуба с 0:4 от Манчестър Сити през уикенда – резултат, който увеличи напрежението върху Арне Слот.


