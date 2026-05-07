Близо 130 души са арестувани след успеха на ПСЖ

Близо 130 души са били арестувани в района на Париж през изминалата нощ, след като фенове се сблъскаха с полицията след класирането на Пари Сен Жермен за финала на Шампионската лига. Това съобщи в четвъртък министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес.

Пред радио „Европа 1“ той уточни, че общият брой на задържаните в столичния регион е 127 души, от които 107 в самия Париж. Ескалацията на напрежението дойде, след като ПСЖ елиминира Байерн Мюнхен, осигурявайки си място на финал за втора поредна година и за трети път от 2020 г. насам.

11 души са ранени сред протестиращите, включително един тежко пострадал при използване на пиротехническо изделие. 23-ма са пострадалите полицаи.

Сблъсъците между феновете и полицията са се разиграли пред стадион „Парк де Пренс“ и на булевард „Шанз-Елизе“.

Полицията е успяла да предотврати блокирането на Околовръстния път на Париж и е спряла опитите за мародерства в магазини.

„Осъждам това остро. Винаги има стотици лица, отговорни за тези ексцесии по време на празненствата, които търсят сблъсък с органите на реда“, заяви Нуниес.

Министърът обяви, че мерките за сигурност ще бъдат засилени за финала срещу Арсенал, който ще се проведе на 30 май в Будапеща, Унгария.

Нуниес отправи и критика към наскоро избрания кмет на Париж Еманюел Грегоар, затова че е обявил създаването на фен зона в града за финала, без предварително да се консултира с полицията. „Трябва да преценим къде точно ще бъде организирана тази зона“, добави той.