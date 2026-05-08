Алфонсо Дейвис аут до края на сезона

8 Май, 2026 16:41 377 0

Байерн губи ключов защитник

Алфонсо Дейвис аут до края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Неочакван удар за Байерн Мюнхен – Алфонсо Дейвис, един от най-динамичните и бързи леви бекове в съвременния футбол, ще бъде извън игра до края на сезона. Канадският национал получи неприятна контузия в задната част на лявото бедро по време на драматичния полуфинален реванш в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Тази травма означава, че 25-годишният Дейвис няма да може да помогне на своите съотборници в оставащите два двубоя от Бундеслигата, както и във финалната битка за Купата на Германия срещу Щутгарт, насрочена за 23 май. Липсата му със сигурност ще се усети, тъй като неговата скорост и креативност често са били решаващи за успехите на баварците.

Въпреки неприятната новина, медицинският щаб на Байерн е оптимистично настроен. Очаква се Дейвис да се възстанови в рамките на няколко седмици и да бъде напълно готов за подготовката на националния отбор на Канада за предстоящото Световно първенство през 2026 година, което ще се проведе на територията на Канада, САЩ и Мексико.

Текущата кампания се оказа истинско изпитание за Алфонсо Дейвис. Заради поредица от травми, той успя да вземе участие едва в 23 срещи във всички турнири – далеч под обичайното за него ниво.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

