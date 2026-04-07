Ханзи Флик: Ламин Ямал има свободата да греши – подкрепям го безрезервно

В навечерието на ключовия сблъсък между Барселона и Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига, наставникът на каталунците Ханзи Флик изрази пълната си подкрепа към младата звезда Ламин Ямал. На специална пресконференция германският специалист не скри възхищението си от таланта на 18-годишния нападател, като подчерта, че именно грешките са част от пътя към величието.

„Ламин е истинско явление – въпреки крехката си възраст, той демонстрира зрялост и креативност на терена. В последния ни двубой срещу Атлетико той не се поколеба да поеме инициативата, да сменя фланговете и да търси нестандартни решения. Разбира се, случва се да пропусне или да се ядоса, когато бъде заменен, но това е напълно нормално за един емоционален и амбициозен футболист“, сподели Флик.

Треньорът на Барса разкри, че е разговарял открито с Ямал и му е дал ясно да разбере, че има право да греши: „Казах му, че ще го защитавам, дори когато не всичко върви по план. Вярвам, че ако продължи да се развива с тази отдаденост, един ден ще бъде сред най-добрите в света, ако не и най-добрият.“

Флик обърна внимание и на цялостното представяне на отбора след последния мач с Жирона, като изтъкна прогреса на младите защитници Кубарси и Жерард: „Те се справят блестящо, макар че понякога взимат прибързани решения – това е част от процеса на израстване. Нашият състав е млад, но показва характер и желание за победа.“

Германският наставник не пропусна да подчертае трудностите, които очаква срещу Атлетико Мадрид: „Това е съперник с изключителна енергия и бързина. Те умеят да се защитават компактно и рядко допускат голове. Очаква ни истинска битка, изпълнена с емоции. Достигнахме до тази фаза напълно заслужено и сме решени да продължим напред.“

В заключение, Флик отправи апел към феновете на Барселона: „Утре ще имаме нужда от вашата подкрепа повече от всякога. Време е да наложим нашия стил и да покажем на какво сме способни!“