Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Диего Симеоне към Гризман: Ти си човек, достоен за възхищение, обичам те много

8 Април, 2026 08:30 991 3

  • атлетико мадрид-
  • барселона-
  • футбол-
  • диего симеоне-
  • антоан гризман-
  • шампионска лига

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Диего Симеоне говори преди мача първия 1/4-финал от Шампионската лига между неговия Атлетико Мадрид и Барселона. Двата отбора се срещнаха преди броени дни през уикенда в шампионатен мач от Ла Лига, който каталунците спечелиха с 2:1 на “Метрополитано”, като сега сблъсъкът ще бъде на “Камп Ноу”. Това е и общо петият двубой между съперниците през сезона, след като те изиграха две срещи за първенство и още толкова в Купата на Краля. Барселона спечели три от тях, но загуби големият двубой за Купата с общ резултат 3:4.

“Знаем възможностите на Барселона – те са много силен отбор, особено у дома. Мисля, че са загубили само един от последните си 23 домакински мача и ще се опитаме да издигнем играта си на ниво, на което да можем да им навредим. Тук сме, за да се борим. Знаем на какво ниво сме. Уважаваме опонентите си, но сме много щастливи да сме тук, независимо срещу кого играем. Всички отбори, когато атакуват по-добре, защитават по-зле. Барселона е един от тези отбори. Те атакуват много добре. Не ги интересува дали ще допуснат гол, защото ще вкарат три. Логично е. Намираме се в процес, в който атаката ни става по-добра от защитата ни”, каза Симеоне.

Основният фокус по време на пресконференцията падна върху обръщението на старши треньора към звездата на отбора Антоан Гризман, който играе последните си месеци при “дюшекчиите”. След края на сезона французинът ще отпътува в посока САЩ, където ще играе в местната Мейджър Лийг Сокър за тима на Орландо Сити.

“Преди да отговоря на всички въпроси, бих искал, като треньор и фен на Атлетико, да се възползвам от възможността да присъствам на днешната пресконференция с Антоан, за да благодаря за цялата му работа и смирение. Ти си човек, достоен за възхищение, обществото се нуждае от хора като теб! Благодаря ти за всичко, което направи и продължаваш да правите за нас, и за всичко, което те моля да продължиш да правиш. Благодаря за твоята всеотдайност, за поведението ти като професионалист и човек, за това как да поддържаш прекрасните взаимоотношения, които изградихме. Остават осем мача от първенството, един мач от Купата на краля и, ако Бог е дал, ще изиграем още пет мача от Шампионската лига. Така че искам да продължаваш да се забавляваш. Обичам те много”, добави Слот.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да попитам

    0 10 Отговор
    с толкова силна любов дали се удържат до съблекалните или още в тунелите започват ласките?

    08:45 08.04.2026

  • 2 Павчо...

    1 7 Отговор
    Ха, ха, ха. "... Така че искам да продължаваш да се забавляваш. Обичам те много”, добави Слот." Павчо, сигурен ли си, че точно Слот го е казал това? "

    Коментиран от #3

    09:29 08.04.2026

  • 3 Жоро

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Павчо...":

    За това ли ще се хванеш? Браво!

    10:56 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове