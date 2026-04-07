Марек изрази тревога за съдийските назначения преди ключовия сблъсък с Вихрен

В навечерието на дългоочакваното дерби между Марек Дупница и Вихрен Сандански, ръководството на дупнишкия клуб излезе с официална позиция, в която открито изрази своите опасения относно избора на съдии за срещата. Назначението на Борис Попов и Владимир Ташков, и двамата от Русе, предизвика буря от въпроси и недоумение сред феновете и спортната общественост.

Марек подчертава, че е необичайно за толкова важен мач от Втора лига, противопоставящ два югозападни тима, да бъдат изпратени съдии от далечния Русе. Още по-странно изглежда решението, като се има предвид, че в следващия кръг дупничани ще гостуват именно на Дунав Русе – клуб от същия град, откъдето са и реферите.

В официалното изявление на клуба се казва:

"ФК Марек изказва своето недоумение относно съдийското назначение за предстоящия мач от Втора лига между Марек и Вихрен. За главен рефер на срещата наряд е получил русенецът Борис Попов, а първи асистент ще бъде Владимир Ташков също от Русе.

Клубът е в недоумение как така за югозападно дерби, каквото е двубоят Марек - Вихрен, са пратени съдии от град Русе, при положение, че в следващия кръг нашият отбор гостува на тима на Дунав.

ФК Марек вярва в обективността на българското футболно съдийство, но се питаме какво биха си помислили нашите фенове, в случай, че отборът ни бъде "нашарен" с наказателни картони например.

Все пак се надяваме на честно и справедливо съдийство в този така важен мач и излизаме за победа."